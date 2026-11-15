Cuộc hội ngộ hiếm có của dàn giọng ca vàng gạo cội làng nhạc Việt

Tối 14/11, khán phòng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam kín chỗ từ sớm cho chương trình nghệ thuật "70 năm - Những thanh âm ngân mãi". Đêm nhạc do Khoa Thanh nhạc thực hiện nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện, đồng thời là món quà tri ân các thế hệ thầy cô trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trên sân khấu, những giọng ca đã gắn tên tuổi với nhiều thế hệ khán giả lần lượt trở về với tư cách học trò, giảng viên của chính mái trường này.

NSND Dương Minh Đức, NSND Quang Thọ và NSND Ngọc Khang hội ngộ trên sân khấu "70 năm - Những thanh âm ngân mãi". Ảnh: BTC

Mở đầu chương trình, PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc kiêm Tổng đạo diễn, nhắc đến điều mà khoa luôn theo đuổi trong 70 năm đào tạo: "Một giọng hát có thể chinh phục người nghe bằng kỹ thuật, nhưng để ở lại lâu dài trong lòng công chúng, tiếng hát ấy cần có cảm xúc, có nhân cách nghệ thuật và có trách nhiệm với những giá trị mà mình chuyển tải".

Lần đầu tiên ba nữ giảng viên nổi tiếng đứng chung sân khấu

Sau tiết mục mở màn "Bài ca người giáo viên nhân dân" (Hoàng Vân) của NSƯT Phương Nga, Sao Mai Bích Hồng và Thu Hằng, khán phòng nức lòng khi NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh cùng xuất hiện với "Nhạc rừng" của nhạc sĩ Hoàng Việt. Ba cô đều là giảng viên thanh nhạc có tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp họ đứng chung một sân khấu, khiến cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều xúc động.

NSƯT Phương Nga, Sao Mai Bích Hồng và Thu Hằng mở màn đêm nhạc với "Bài ca người giáo viên nhân dân". Ảnh: BTC

NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh lần đầu đứng chung sân khấu với "Nhạc rừng". Ảnh: BTC

Tiếp nối là "Người Hà Nội" của NSƯT Phương Nga, "Tôi là người thợ lò" của Phúc Tiệp, "Sông ơi đừng chảy" của Anh Thơ và màn song ca "Gửi em ở cuối sông Hồng" giữa NSƯT Việt Hoàn và Anh Thơ.

Ca sĩ Phúc Tiệp với "Tôi là người thợ lò". Ảnh: BTC

NSƯT Việt Hoàn và ca sĩ Anh Thơ song ca "Gửi em ở cuối sông Hồng". Ảnh: BTC

Ba NSND gạo cội và lời hứa dạy học đến 100 tuổi

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất là khi NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang bước ra cùng "Bình Trị Thiên khói lửa" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Pháo tay vang lên không ngớt từ lúc ba anh vừa xuất hiện.

Phần giao lưu cùng ba NSND gạo cội của Khoa Thanh nhạc. Ảnh: BTC

Ở phần giao lưu sau đó, NSND Quang Thọ kể anh vào trường năm 1972, tốt nghiệp sau 8 năm, quay lại giảng dạy từ năm 1985, từng làm Trưởng khoa giai đoạn 2001-2008 và đến nay vẫn đứng lớp dù đã nghỉ hưu. NSND Dương Minh Đức thì khiến cả khán phòng bật cười khi hứa sẽ dạy học trò "đến khi nào không còn dạy được nữa thì thôi, chắc khoảng… 100 tuổi". Anh cho biết trong khoa hiện vẫn có những thầy cô ngoài 80 tuổi miệt mài lên lớp.

NSND Ngọc Khang ví những người như mình là "những cánh chim bay khắp bốn phương trời, nay lại được hội tụ dưới mái trường thân yêu". Theo anh, kỹ thuật thôi chưa đủ, chính cảm xúc xuất phát từ tâm hồn mới giúp người nghệ sĩ hoàn thiện.

Học trò thành danh trở về

Bản thân NSƯT Tân Nhàn cũng góp giọng với "Trở về" (Tuấn Phương) và song ca "Hai quê" (Đinh Miên Vũ) cùng Sao Mai Thu Hà, hiện là Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ca sĩ Trọng Tấn thể hiện "Khát vọng" (Phạm Minh Tuấn).

NSƯT Tân Nhàn và Sao Mai Thu Hà với "Hai quê". Ảnh: BTC

Bản mashup "Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng" (Huy Du, Phan Nhân) của NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng đẩy không khí lên cao trào. NSƯT Đăng Dương kể anh học đàn bầu ở trường từ năm 7-8 tuổi, đến năm 1992 mới chuyển sang Thanh nhạc. Lê Anh Dũng hiện vừa biểu diễn vừa là giảng viên thanh nhạc của khoa.

NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn và Lê Anh Dũng trong mashup "Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng". Ảnh: BTC

Thanh Lam, Mỹ Linh và thế hệ tiếp nối

Phần cuối mang màu sắc trẻ trung và cá tính hơn. Sau "Tình ca" (Phạm Duy) của Lê Anh Dũng, diva Mỹ Linh hát "Hà Nội đêm trở gió" (Trọng Đài) và nói rằng được trở lại trường biểu diễn là "một vinh dự lớn". Cô cùng NSND Thanh Lam tạo điểm nhấn với "Ôi quê tôi" (Lê Minh Sơn), trước khi Thanh Lam ở lại với "Không thể và có thể" (Phó Đức Phương).

NSND Thanh Lam và diva Mỹ Linh kết hợp trong "Ôi quê tôi". Ảnh: BTC

Đào Nguyên Vũ và Thăng Long kết hợp trong mashup "Ngày xưa ơi - Về đi em", Sao Mai Khánh Ly song ca cùng Nguyễn Trần Trung Quân trong "Gọi anh" (Dương Thụ), Quang Hà hát "Ngỡ" (Khắc Việt). Khép lại đêm nhạc là "Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai" (Nguyễn Văn Chung) qua giọng Thu Hằng và Hương Ly, hai nữ ca sĩ trẻ hiện là giảng viên của khoa, như một thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Đào Nguyên Vũ và Thăng Long với mashup "Ngày xưa ơi - Về đi em". Ảnh: BTC

Sao Mai Khánh Ly và Nguyễn Trần Trung Quân song ca "Gọi anh". Ảnh: BTC

Cùng với hòa nhạc thính phòng Concert Resonantia ngày 24/10, đây là món quà Khoa Thanh nhạc dành tặng thầy cô dịp 20/11 năm nay.