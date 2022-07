Cuộc hẹn cuối tuần: Lan Phương khóc khi nghe "mẹ Nga" nhắc đến Thương ngày nắng về

Tập đầu tiên của chương trình Cuộc hẹn cuối tuần vừa lên sóng với sự góp mặt của diễn viên Lan Phương. Tại chương trình, Lan Phương gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, lộng lẫy. Cô cũng tự tin thể hiện những tài lẻ như ca hát, nhảy múa trong tiếng hò reo vang dội của khán giả.

Đáng chú ý nhất show là cảnh "mẹ Nga" Thanh Quý xuất hiện trên màn ảnh rồi nhắn nhủ Lan Phương rằng: "Mẹ nói với Lan Phương là mẹ rất tự hào vì được làm việc với con lẫn các chị em của con. Bộ phim Thương ngày nắng về là 1 dấu ấn, là 1 kỷ niệm không bao giờ phai mờ với mẹ. Sau khi nghe "mẹ Nga" nói những điều này, Lan Phương rơi nước mắt khiến khán giả cũng xót lòng theo.

Lan Phương khóc khi nghe "mẹ Nga" tâm sự về Thương ngày nắng về.

Tại Cuộc hẹn cuối tuần, Lan Phương kể từ khi còn nhỏ, cô đã đặc biệt yêu thích nhảy múa và là diễn viên múa chính ở Nhà thiếu nhi Vũng Tàu. Tuy nhiên, bố mẹ không đồng ý cho Lan Phương theo đuổi nghiệp múa. Song quyết định của gia đình chỉ làm cho Lan Phương càng quyết tâm theo đuổi đam mê hơn. Lan Phương là học sinh giỏi suốt 12 năm, giỏi ngoại ngữ và là một gương mặt tài năng trong các hội diễn ở trường. Cô đã học cùng lúc và tốt nghiệp 2 trường gồm: Khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương và Khoa Diễn viên của Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn của tập phát sóng này nằm ở chỗ Lan Phương và MC Long Vũ cùng song ca bài Can't help falling in love cùng Lan Phương. Vì cả Lan Phương lẫn Long Vũ đều giỏi tiếng Anh nên 2 người có màn đối đáp, tung hứng bằng ngoại ngữ cực kỳ thú vị. Không còn là cô Khánh đầu bù tóc rối ở Thương ngày nắng về, Lan Phương trong Cuộc hẹn cuối tuần có quá nhiều tài lẻ.

Lan Phương và MC Long Vũ có cuộc trò chuyện khá thú vị.

Sau khi xem lại trích đoạn những vai diễn ấn tượng nhất của Lan Phương, MC Long Vũ đã hỏi Lan Phương rằng: Một người rút hết ruột gan cho vai diễn như thế, Lan Phương làm thế nào để trở về đời thường, làm thế nào để cân bằng trong cuộc sống gia đình, nhất là khi đang có con nhỏ?

Nữ diễn viên còn được dịp khoe tài ca hát trên sóng truyền hình.

Lan Phương nói: "Với vai trò là 1 người mẹ thì em rất tự tin. Em tự chấm cho mình 9 điểm. Em chăm con, nuôi con, luôn giành tạo sự động viên, khuyến khích và tạo nền tảng vững chắc nhất cho con. Với vai trò người vợ thì bây giờ nó lại phụ thuộc vào quan điểm đánh giá của từng người. Em tự nhận ra rằng thời gian gần đây, thời gian em dành cho chồng khá ít, bởi vì mình có quá nhiều công việc. Em đóng phim, gần đây còn kinh doanh nữa. Anh ấy đôi khi cũng than phiền rằng thời gian dành cho nhau không được nhiều”.

