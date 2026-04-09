Đó là Project Zero từ Đại học Harvard với vai trò đối tác chính thức, cùng các thành viên đến từ d.school của Đại học Stanford và Lifelong Kindergarten thuộc MIT Media Lab.

Không chỉ mở ra cuộc đối thoại mang tầm vóc quốc tế, đồng kiến tạo hệ tư tưởng học thuật mới cho con đường tương lai giáo dục Việt Nam, hội thảo giáo dục quốc tế ngày 7/4 tại Dinh Độc Lập đánh dấu Việt Nam trở thành “điểm chạm học thuật toàn cầu” thông qua lễ kí kết hợp tác chiến lược dài hạn giữa Việt Nam Tinh Hoa – The Futures Institute (thuộc hệ sinh thái giáo dục Embassy Education) - Ngôi trường quốc tế tiên phong giáo dục phát triển toàn diện cùng với ba di sản học thuật toàn cầu Harvard Project Zero, Stanford d.school và MIT Media Lab.

Hợp tác này mở ra một chương phát triển mới, đồng kiến tạo một mô hình giáo dục tinh hoa, đậm đà bản sắc Việt Nam dựa trên nền tảng học thuật vượt trội và tiềm năng nội tại cho trẻ em Việt Nam.

hội thảo giáo dục quốc tế ngày 7/4 tại Dinh Độc Lập đánh dấu Việt Nam trở thành “điểm chạm học thuật toàn cầu”

Đây là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại những câu hỏi ngày càng cấp thiết của giáo dục trong bối cảnh thế giới nhiều chuyển động: làm thế nào để chuẩn bị cho thế hệ trẻ năng lực hội nhập toàn cầu đồng thời vẫn gìn giữ được bản sắc, chiều sâu văn hoá và khả năng tự định vị chính mình.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ, đặc biệt là AI, đặt ra những thách thức đa chiều giáo dục với nhiệm vụ nâng cao vị thế và phẩm chất con người. Giáo dục tinh hoa trở thành một hướng đi chiến lược phát triển nguồn nhân lực ưu tú, hội tụ năng lực dẫn dắt và tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.

Giáo dục tinh hoa không đơn thuần là đào tạo những cá nhân xuất chúng về học thuật, mà hướng tới việc hình thành con người toàn diện, hội tụ đầy đủ năng lực tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, phẩm chất lãnh đạo và trách nhiệm xã hội. Đây là mô hình giáo dục chú trọng vào chương trình cá nhân hóa, đặt người học làm trung tâm, giáo dục thông qua con mắt của trẻ, phát hiện và phát triển tiềm năng riêng biệt trong từng đứa trẻ.

Chia sẻ về hợp tác chiến lược với ba di sản học thuật toàn cầu Harvard Project Zero, Stanford d.school và MIT Media Lab và bước chuyển mình về mô hình giáo dục tinh hoa, ông Thanh Bùi - Nhà sáng lập của Việt Nam Tinh Hoa – The Futures Institute (thuộc hệ sinh thái giáo dục Embassy Education) - Ngôi trường quốc tế tiên phong giáo dục phát triển toàn diện nhấn mạnh: “Để giáo dục tinh hoa phát triển đúng hướng và bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, bao gồm cơ quan quản lý, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng.

ông Thanh Bùi - Nhà sáng lập của Việt Nam Tinh Hoa – The Futures Institute (thuộc hệ sinh thái giáo dục Embassy Education)

Đồng thời, việc đảm bảo cơ hội tiếp cận công bằng cũng là yếu tố then chốt, nhằm tránh việc giáo dục tinh hoa trở thành đặc quyền của một nhóm nhỏ. Trong thời gian tới, các sáng kiến về giáo dục tinh hoa sẽ được thúc đẩy trở thành chiến lược bồi dưỡng nhân tài từ sớm, đồng kiến tạo hệ sinh thái giáo dục mở, linh hoạt, đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và học tập, nâng cao năng lực đội ngũ đào tạo… Giáo dục tinh hoa sẽ không chỉ là chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mà còn góp phần kiến tạo một xã hội học tập, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của mình.”

Ông Trung Lê- Nhà sáng lập của REGENERATING EDUCATION chia sẻ: Sự xuất hiện của Artificial Intelligence (AI) làm thay đổi sâu sắc vai trò của học thuật. Học thuật trở thành dòng chảy thay vì giới hạn trong phạm vi nghiên cứu thuộc trường đại học.

hội thảo giáo dục quốc tế “Việt Nam - Điểm Chạm Học Thuật Toàn Cầu” trở thành cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên cùng hội tụ ở Việt Nam ba di sản học thuật hàng đầu.

Khái niệm “đồng kiến tạo” (co-creation) trong học thuật mới không chỉ là một phương pháp, mà là một chuyển dịch nền tảng học thuật. Tri thức không còn được tạo ra bởi một nhóm “tinh hoa” mà được hình thành trong mạng lưới tương tác đa chiều. Nếu giáo dục tinh hoa truyền thống đặt trọng tâm vào việc phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân xuất sắc, thì đồng kiến tạo đặt câu hỏi sâu hơn: tri thức được hình thành như thế nào? Giáo dục trên nền tảng đồng kiến tạo thay vì trả lời “ai là người giỏi nhất?” sẽ đặt ra một câu hỏi cấp tiến hơn: “Làm thế nào để nhiều cá thể cùng được trang bị bộ khung năng lực tạo ra tri thức đóng góp cho xã hội?”

Giáo dục tinh hoa truyền thống được giới hạn tri thức có chất lượng cao nhất được tạo ra bởi một nhóm nhỏ có năng lực vượt trội. Điều này đúng trong nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng trong bối cảnh hiện nay, nó bộc lộ giới hạn. Giáo dục ưu tú dựa trên nền tảng tư tưởng đồng kiến tạo học thuật xuất hiện như một mô hình thay thế. Trong mô hình giáo dục mới, bộ khung năng lực công dân toàn cầu được nhận diện đa chiều, trong khả năng đối thoại và cộng sinh, không đứng tách biệt, mà trở thành hạt nhân trong các mạng lưới đồng kiến tạo tri thức.

Hội thảo giáo dục quốc tế “Việt Nam - Điểm Chạm Học Thuật Toàn Cầu” trở thành cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên cùng hội tụ ở Việt Nam ba di sản học thuật hàng đầu.

Tiến sĩ Veronica Boix-Maánilla, từ HARVARD PROJECT ZERO chia sẻ: Bộ năng lực công dân toàn cầu không phải là một “môn học”, mà là khung định hướng cho toàn bộ hệ thống giáo dục. Nó gắn chặt với xu hướng đồng kiến tạo và vượt khỏi giáo dục tinh hoa, hướng đến một mục tiêu rộng hơn. Mỗi cá nhân không chỉ thành công cho riêng mình, mà còn có khả năng đóng góp có ý nghĩa cho thế giới. Tương lai của giáo dục không đi theo một hướng đơn lẻ, mà là sự hội tụ của nhiều chuyển dịch lớn về công nghệ, tri thức và vai trò của con người, cùng kiến tạo năng lực và đóng góp ý nghĩa cho xã hội.

Harvard Project Zero là một là một trung tâm nghiên cứu thuộc Trường Sau đại học Giáo dục của Đại học Harvard, nổi tiếng với các nghiên cứu về tư duy, hiểu biết sâu và việc làm cho quá trình học trở nên “hữu hình”.