Sở hữu cơ ngơi bề thế, sang trọng đã đủ khiến dân tình ngưỡng mộ, thế nhưng "phú bà" Ngọc Loan còn gây ấn tượng bởi sự khéo léo, đảm đang khi thường xuyên tự tay trang hoàng nhà cửa. Mỗi dịp lễ hội, biệt thự của cô lại được làm mới với những ý tưởng decor cầu kỳ, bắt mắt. Từ Tết đến Noel, cô đều dành nhiều tâm huyết để chăm chút từng góc nhỏ, biến tổ ấm thành không gian ngập tràn sắc màu lễ hội.

Nếu Tết là dịp để Ngọc Loan làm mới tổ ấm thì Noel cũng là một trong những mùa lễ được cô đặc biệt đầu tư. Thường trước Giáng sinh khoảng 1 tháng, cô đã bắt tay vào trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị cây thông và hàng loạt món đồ trang trí để mang không khí lễ hội về biệt thự. Năm nay, Ngọc Loan tiếp tục khiến cư dân mạng chú ý khi hé lộ quá trình decor cây thông Noel xịn đẹp. Từ lên ý tưởng, lựa chọn phụ kiện đến tự tay sắp đặt từng chi tiết, cô đều trực tiếp thực hiện. Dù cây thông hiện mới hoàn thiện một nửa, thành quả "sương sương" đã đủ khiến nhiều người thích thú và tò mò chờ đợi diện mạo cuối cùng.

Theo chia sẻ, cây thông Noel của Ngọc Loan mới hoàn thiện khoảng 50%. Dẫu vậy, qua những khung hình được chia sẻ cũng đủ khiến dân tình trầm trồ trước độ đầu tư và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết trang trí. Khác với những mùa trước, năm nay Ngọc Loan lựa chọn chủ đề rạp xiếc cho cây thông Noel. Hàng loạt phụ kiện mang màu sắc vui nhộn như họa tiết hoạt hình, chuông, thú bông và đèn trang trí được cô khéo léo sắp đặt, phủ kín các tán cây. Từ cách lựa chọn phụ kiện đến phối hợp màu sắc, tất cả đều góp phần tạo nên diện mạo sinh động, đậm chất rạp xiếc, vừa bắt mắt vừa ngập tràn không khí lễ hội.

Vẫn như mọi năm, Ngọc Loan lựa chọn khu vực sảnh biệt thự làm nơi đặt cây thông Noel. Đây cũng là một trong những không gian nổi bật nhất trong nhà với đèn chùm lộng lẫy và cây đàn piano đã trở thành điểm nhấn quen thuộc. Sảnh nhà rộng thoáng, trần cao càng giúp cây thông kích thước lớn thêm phần nổi bật, đồng thời mang không khí Giáng sinh lan tỏa khắp tổ ấm.

Trên TikTok, đoạn video khoe thành quả "loading 50%" của Ngọc Loan nhanh chóng thu hút gần nửa triệu lượt xem. Dẫu chưa hoàn thiện xong, màn trang trí này đã nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Không ít người bày tỏ sự thích thú trước ý tưởng rạp xiếc độc đáo cũng như độ kỳ công, khéo léo của mỹ nhân sinh năm 1993.

Ngắm một số cây thông các năm trước của Ngọc Loan

Màn đầu tư công phu cho cây thông Noel năm nay của Ngọc Loan cũng chẳng có gì khó hiểu, bởi trong nhiều mùa Giáng sinh trước đó, cô đã liên tục khiến dân tình trầm trồ với những màn decor vô cùng ấn tượng. Mỗi năm, Ngọc Loan đều lựa chọn một ý tưởng và phong cách trang trí riêng, chăm chút tỉ mỉ từ màu sắc, cách sắp đặt cho đến từng món phụ kiện nhỏ. Nhờ vậy, những cây thông Noel của cô chưa năm nào bị trùng lặp, mỗi mùa lại mang một diện mạo mới mẻ và đẹp mắt.