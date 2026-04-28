"Cuộc đua" IELTS từ bậc THCS: Khi chứng chỉ quốc tế trở thành nỗi ám ảnh xét tuyển của phụ huynh

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải mọi trường hợp đều đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Không ít học sinh dù tham gia học chính, học thêm, luyện IELTS từ sớm vẫn thiếu hứng thú, khả năng giao tiếp hạn chế và kết quả trên lớp chưa có sự cải thiện rõ rệt. Vậy học IELTS từ cấp 2 có thực sự trở thành đòn bẩy tương lai cho con hay trở thành áp lực học tập không cần thiết?

Có thực sự cần học IELTS ở cấp 2?

Nhiều phụ huynh lo ngại rằng việc bắt đầu học IELTS từ cấp 2 là quá sớm. Khi nền tảng tiếng Anh ở trường còn chưa vững, điểm số vẫn thấp, việc nhồi nhét thêm một chứng chỉ học thuật sẽ khiến các em rơi vào tình trạng quá tải và đánh mất hứng thú học tập.

Thực tế, học IELTS sớm có trở thành gánh nặng hay không không phụ thuộc vào độ tuổi, mà nằm ở cách lựa chọn phương pháp học phù hợp. Thay vì đặt áp lực lấy bằng ngay lập tức, hãy xem IELTS ở cấp 2 là một hành trình xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Việc làm quen với IELTS từ sớm giúp các em giảm bớt áp lực thi cử khi bước vào cấp 3, đồng thời mở cánh cửa tuyển thẳng vào các trường chuyên, lớp chọn hoặc du học ở các trường quốc tế danh tiếng. Đáng chú ý hơn, thay vì lối học vẹt ngữ pháp khô khan, IELTS rèn luyện cho học sinh sự tự tin khi thuyết trình, kỹ năng đọc hiểu tổng hợp và tư duy trình bày ý tưởng logic qua các buổi học Nghe - Nói - Đọc - Viết bằng tiếng Anh.

Xu hướng học IELTS tại Việt Nam đang có sự trẻ hóa rõ rệt. Nhiều khảo sát giáo dục gần đây chỉ ra rằng phần lớn học sinh bắt đầu luyện IELTS trong độ tuổi 12–16, tương đương bậc THCS và đầu THPT.

Học đúng cách, IELTS sẽ là đòn bẩy giúp con bứt phá điểm tiếng Anh ở trường

Dù vậy nhiều trường hợp học nhồi nhét, sai phương pháp khiến các con học trước quên sau, học vẹt mà không hiểu bản chất. Ngược lại, khi có phương pháp đúng, IELTS không phải là một chương trình tách biệt mà hỗ trợ rất tốt cho việc học tại trường.

Thông qua việc rèn luyện tư duy ngôn ngữ, học sinh không chỉ ghi nhớ kiến thức mà còn hiểu bản chất của ngữ pháp và từ vựng. Điều này giúp các em xử lý bài tập trong chương trình chính khóa nhanh hơn, chính xác hơn và cải thiện điểm số một cách ổn định.

Đồng thời, việc luyện tập thường xuyên các kỹ năng nghe – nói giúp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp, đáp ứng tốt yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, vốn đang chú trọng vào khả năng ứng dụng thực tế thay vì học thuộc lòng.

Thực tế cũng đã ghi nhận nhiều học sinh đạt kết quả IELTS cao từ rất sớm khi được định hướng đúng phương pháp. Có những trường hợp đạt mức 8.0 từ độ tuổi THCS, cho thấy việc tiếp cận IELTS sớm hoàn toàn khả thi nếu có lộ trình phù hợp.

