Tối 1/9/2025, thông tin NSƯT Ngọc Trinh – gương mặt quen thuộc của sân khấu IDECAF và nữ chính “Mùi ngò gai” – đột ngột qua đời khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng. Theo cáo phó do gia đình đăng trên trang cá nhân, chị mất lúc 11h30 ngày 1/9 vì đột quỵ. Lễ nhập quan diễn ra tối 1/9, lễ động quan ngày 4/9, hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa. Gia đình cho biết không nhận phúng điếu.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 51

Ngọc Trinh sinh năm 1974 tại TP.HCM, là diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình, đạo diễn và nhà sản xuất sân khấu. Chị được đông đảo khán giả biết đến qua vai Vy trong bộ phim truyền hình hợp tác Việt - Hàn “Mùi ngò gai” - một vai diễn giúp chị trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ giữa thập niên 2000.

Bên cạnh phim ảnh, sân khấu mới là “đất sống” bền bỉ nhất của chị. Ngọc Trinh gắn bó với sân khấu IDECAF, tham gia nhiều vở thuộc loạt “Ngày xửa… ngày xưa”, đồng thời để lại dấu ấn với những vai khó trên sàn diễn.

Năng lực nghề nghiệp của chị được ghi nhận bằng các giải thưởng uy tín: Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai Bé Ba – “Đời như ý”), giải Mai Vàng 2014 (đạo diễn vở “49 ngày yêu”), và Mai Vàng 2005 (vai Xàng trong “Trái tim mùa thu”). Năm 2019, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Ngọc Trinh là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn

Tài năng và xinh đẹp nhưng cuộc sống hôn nhân của NSƯT Ngọc Trinh gặp nhiều trắc trở. Bộ phim Mùi ngò gai đã se duyên cho Ngọc Trinh gặp và yêu đại diện nhà sản xuất phía Hàn Quốc - đạo diễn Kim Se Hyuk. Năm 2009, cả hai tổ chức hôn lễ.'

Thế nhưng, sau 9 năm gắn bó, Ngọc Trinh và đạo diễn người Hàn Quốc "đường ai nấy đi". Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ vướng tin đồn ly hôn chồng vì không có con chung. Tuy nhiên, chị đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

"Nhiều người đoán tôi và chồng cũ ly hôn do không có con, nhưng không phải. Đổ vỡ của chúng tôi đến từ nhiều vấn đề tích tụ.Tôi rất yêu trẻ con và thích làm mẹ, nếu nói không buồn khi chúng tôi không có con là không đúng. Nhưng tôi không muốn trầm trọng hóa, bi kịch hóa mọi thứ trong cuộc sống", nữ nghệ sĩ từng chia sẻ với Ngôi sao.

Sau nhiều sóng gió, NSƯT Ngọc Trinh sống độc thân. Không tìm được bến đỗ tình yêu mới, chị làm quen với cảm giác lẻ bóng, tìm niềm vui trong công việc và cuộc sống.

Tài năng, xinh đẹp, nhưng tình duyên của Ngọc Trinh lại gặp nhiều trắc trở

Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, công việc với trạng thái tích cực, yêu đời. Ở tuổi 50, nữ nghệ sĩ vẫn nhận được nhiều lời khen của khán giả về ngoại hình "không tuổi".

Trước khi qua đời, NSƯT Ngọc Trinh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, tích cực tham gia công tác giảng dạy. Bài đăng cuối của cô trên trang cá nhân là vào ngày 18/8. Trong đó, cô chia sẻ một clip đi chơi cùng bạn bè. Ít ngày trước đó, Ngọc Trinh cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch, đi diễn ở nhiều tỉnh, thành phố.

Ngọc Trinh vẫn miệt mài làm việc trước khi qua đời

Vì thế, sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh khiến đồng nghiệp, người hâm mộ bàng hoàng, xót xa. Diễn viên Hòa Hiệp đau buồn chia sẻ cáo phó của NSƯT Ngọc Trinh và xót xa viết: "Chị của em ơi!". Nghệ sĩ Việt Hương đau buồn: "Chị là người chị đầu tiên em diễn vở kịch đầu tiên Nữ Sinh tại Đoàn Kịch Trẻ năm 1994,1995. Vở kịch mà là kỉ niệm đến phút cuối chị vẫn nhắc về 3 chị em mình. Chào chị tiễn biệt chị. Em viết vài chữ mà tâm trạng hoang mang không tin được chị Trinh ơi".

Ca sĩ Nam Cường nghẹn nghào: "Chị Trinh ơi! Sao ra đi đột ngột vậy nè chị! Lớp mình còn bay ra Hà Nội gặp nhau nữa mà!". Diễn viên Diệu Nhi thì nhớ lại kỷ niệm với Ngọc Trinh: "Lần đầu về sân khấu diễn Tình Yêu Nổi Loạn em diễn bị xì cười trên sân khấu. Chị vô dặn diễn phải nghiêm túc nha em, em sợ lắm nhưng trân trọng nhiều lời góp ý của chị. Chị đi nhé!"

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ, MC, đạo diễn… cũng bày tỏ nỗi tiếc thương dành cho nữ nghệ sĩ xinh đẹp, tài hoa nhưng sớm ra đi ở tuổi 51.