Sao nữ từng cướp vai, buộc Dương Tử rời đoàn phim trong đêm giờ ra sao?

Với nhiều khán giả yêu phim Hoa ngữ, Nhà Có Trai Có Gái là một trong những tác phẩm kinh điển, xoay quanh chủ đề gia đình với không khí hài hước, dí dỏm nhưng rất nhân văn. Đây còn là dự án lớn góp phần đưa tên tuổi nhiều sao nhí lúc bấy giờ lên tầm cao mới, như Trương Nhất Sơn, Quan Hiểu Đồng và đặc biệt là Dương Tử. Tuy nhiên vào năm bộ phim lên sóng được 2 phần, Dương Tử đã gặp biến cố lớn đầu đời - bị mất vai vào tay người khác.



Theo trang QQ, một sao nữ tên Ninh Đan Lâm đã bất ngờ thay thế Dương Tử đóng vai Hạ Tuyết trong phần 3 và 4 của Nhà Có Trai Có Gái. Nhờ người bố có quan hệ rộng, cô nàng họ Ninh nghiễm nhiên có được vai diễn mặc dù vào thời điểm đó, Dương Tử là điểm sáng của bộ phim. Do "thấp cổ bé họng", Dương Tử chỉ đành ngậm ngùi rời đi ngay trong đêm cùng mẹ, để vai diễn mình từng trân trọng lại cho một người khác chiếm hữu.

Ninh Đan Lâm thay Dương Tử đóng vai Hạ Tuyết

Thực chất Dương Tử đã từng trả lời với báo giới về sự việc rời dự án Nhà Có Trai Có Gái, thế nhưng ban đầu lý do cô đưa ra là bận rộn việc học - điều khiến bố mẹ cô liên tục tranh cãi. Song, đến tận năm 2018 khi bùng nổ danh tiếng với Hương Mật Tựa Khói Sương, nữ diễn viên tiết lộ rằng cô từng bị cướp mất một vai diễn tuổi thơ. Sau đó, Hạ Tuyết và sao nữ Ninh Đan Lâm bất ngờ trở thành đề tài được bàn tán xôn xao.



Đỉnh điểm là trong những buổi họp mặt dàn cast Nhà Có Trai Có Gái, Dương Tử luôn luôn có mặt, còn Ninh Đan Lâm chưa từng xuất hiện dù cũng là nữ chính. Nhiều khán giả cho rằng đây chính là động thái của các đồng nghiệp như thể chỉ công nhận duy nhất một cô con gái Hạ Tuyết do Dương Tử thủ vai mà thôi.

Về phần Ninh Đan Lâm, cô sinh năm 1987 và là con gái của một gia đình giàu có, bố làm doanh nhân. Từ thuở thiếu niên, Ninh Đan Lâm đã được cho đi du học tại Mỹ, rèn luyện tri thức tại các trường đại học lớn ở New York, Michigan... Sau khi về nước, cô bắt đầu chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Thời điểm tham gia Nhà Có Trai Có Gái thì Ninh Đan Lâm đã về nước, sau đó có một vai nhỏ trong phim điện ảnh The Pursuit of Happyness của cha con Will Smith. Thế nhưng kể từ đây, nghiệp diễn của Ninh Đan Lâm không thể bứt phá.

Các vai diễn về sau của Ninh Đan Lâm không được đón nhận

Suốt nhiều năm kể từ khi trưởng thành và cho đến hiện tại, Ninh Đan Lâm chỉ tham gia các dự án thuộc đề tài chính kịch, thường không được quan tâm. Thậm chí vào năm 2011, cô từng vướng vào một vụ ẩu đả ồn ào, mà đối phương lại là một thiếu gia nhà giàu. Mối quan hệ mập mờ và cách trả lời lấp lửng của cô đã khiến khán giả phật lòng, danh tiếng càng thêm phần tụt dốc. Hiện tại, Ninh Đan Lâm càng ngày càng có ít vai diễn do tuổi tác, ngược lại Dương Tử đã trở thành ngôi sao hàng đầu với nhiều tác phẩm đạt thành tích ấn tượng.

Ninh Đan Lâm và Dương Tử từng có màn hợp tác bất ngờ vào năm 2020, xóa bỏ tranh cãi ngày xưa

Nhan sắc Ninh Đan Lâm hiện tại



Ảnh: Sina