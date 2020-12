Cùng ứng dụng sách số cho trẻ Umbalena rinh quà Tết như mơ đến 87 triệu

Mùa xuân nhẹ nhàng thanh tao nhưng lại là khoảng thời gian có biết bao những kỉ niệm ấm áp và đẹp đẽ để hoài niệm. Mùa xuân ùa về khi sắc mai đào rực rỡ tỏa hương, khi những hạt mưa phùn bay lất phất đọng trên ngọn cỏ… Một mùa xuân tuyệt vời như thế, vì sao mình chưa kể?

Trong không khí hân hoan chào đón mùa Xuân mới sắp về, hứa hẹn một khởi đầu mới, ánh lên qua từng khung cửa là khoảnh khắc sum vầy, đoàn tụ gia đình sau một năm làm lụng vất vả; Umbalena - Ứng dụng sách số hàng đầu cho trẻ em cùng CLB Ngôn ngữ và EQ, Helio Center, The Crabit Kidbooks và The Bookland phát động cuộc thi sáng tác về đề tài mùa Xuân dành cho mọi lứa tuổi mang tên Ghé tai mình kể chuyện xuân này từ 27.12.2020 – 10.01.2021 trên group Umbalena cùng bé vui đọc sách. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố trực tiếp thông qua buổi livestream trên fanpage /Umbalenasachhaychobe vào 13.01.2021.

Qua cuộc thi, Umbalena muốn xây dựng một sân chơi thường niên chất lượng cho những ngòi bút nghiệp dư mang trong mình tình yêu sáng tác văn chương; cũng như tìm kiếm những tác phẩm ấn tượng nhất để lan tỏa đến đông đảo độc giả ở mọi lứa tuổi.

Không gì đẹp hơn qua cảm nhận mùa Xuân của mọi lứa tuổi

Nếu mùa Xuân trong lòng người trưởng thành là những khoảnh khắc hạnh phúc, sum vầy gia đình, ánh lên màu đầm ấm, thương nhớ thì mùa Xuân trong lòng các em thơ lại tinh khôi, hồn nhiên, đầy ắp tiếng cười trong trẻo. Những cảm xúc cứ thế lớn dần qua những ngày dạo phố đầu Xuân, những chuyến xe cuối cùng rời bến về nhà ăn Tết hay đơn giản là những cử chỉ yêu thương được gởi trao vào dịp Xuân về.

Đến với cuộc thi, mọi công dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, dù đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam hay nước ngoài đều có thể tự do sáng tác nội dung tác phẩm theo suy nghĩ, cảm nhận hay tưởng tượng của bản thân mình.

Hãy để thơ, truyện kể, tản văn nói hộ lòng bạn

Người dự thi có quyền lựa chọn nội dung thể hiện dưới dạng thơ (thể loại tự chọn) hoặc truyện kể, tản văn tối thiểu 100 từ và tối đa 1.500 từ.

Đừng quên gởi kèm ít nhất một tấm ảnh (ưu tiên khổ ngang) hoặc clip có liên quan trực tiếp đến câu chuyện hoặc có hình nhân vật gắn liền với câu chuyện. Bài thi sẽ trở nên sống động và có sức thuyết phục hơn nếu ảnh/clip có chất lượng cao, không tối, không mờ, video không mất tiếng.

Ngoài ra, hãy để tác phẩm nói hộ lòng bạn là tác phẩm mới sáng tác, chưa từng được phát hành hoặc công khai trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội hoặc chưa sử dụng câu chuyện này trong bất kì cuộc thi viết nào trước đó.

Vì câu chuyện là để sẻ chia

Một chuyện Xuân đầy ắp cảm xúc, ngại gì không viết ra và chia sẻ với Umbalena? Bạn có thể dễ dàng tham gia cuộc thi theo các bước sau:

Bước 1: Tham gia vào Group Umbalena cùng bé vui đọc sách và đăng ký làm thành viên

Bước 2: Đăng bài viết kèm hình ảnh/clip minh họa đi kèm vào group.

Bài dự thi cần gởi kèm theo fomat [Tên bài thi]_[Tên tác giả]_[Tháng/Năm sinh]

Dưới bài thi gắn kèm hashtag #Umbalena #Cauchuyenmuaxuan

Bước 3: Chia sẻ bài dự thi về facebook cá nhân, để chế độ công khai và kêu gọi bạn bè bình chọn.

Cơ hội rinh quà Tết như mơ lên đến 87 triệu khi gởi bài dự thi.

Cuộc thi bao gồm 8 giải thưởng chính, 100+ giải thưởng phụ như sau:

* 03 giải chuyên môn tổng trị giá 19.3 triệu

Là giải thưởng dành cho bài viết có hình ảnh và nội dung chất lượng nhất do BGK bình chọn

* 01 Giải bình chọn giá trị 13.7 triệu

Đây là giải thưởng dành cho bài dự thi có điểm cao nhất do cộng đồng bình chọn. Cách tính điểm dựa trên số lượt like, share, comment trực tiếp trên bài thi như sau: 1 Like = 1 điểm, 1 Share = 2 điểm, 1 Comment = 3 điểm. Mỗi nick tham gia chỉ được tính điểm cho 1 lần like, 1 lần share, 1 lần comment.

* 04 Giải may mắn tổng trị giá 4 triệu

Đây là giải thưởng dựa vào quay số may mắn hoặc thông tin tham dự của người dùng.

* 100+ Giải tham dự tổng trị giá 50 triệu

Đây là giải thưởng dành cho tất cả bài dự thi đáp ứng đủ tiêu chí của cuộc thi. Những bài thi hợp lệ còn có cơ hội được lựa chọn và phát hành tác phẩm trên Umbalena với một khoản nhuận bút riêng.

Đây được xem là một trong những cuộc thi lớn nhất trong năm, thu hút hàng trăm thí sinh nghiệp dư trên mọi lứa tuổi. Với phần thưởng gồm hiện kim và hiện vật vô cùng giá trị, nhanh tay đăng kí tham gia dự thi tại Group Umbalena cùng bé vui đọc sách để có cơ hội được thỏa sức sáng tác. Và biết đâu đấy, tác phẩm của bạn sẽ được vinh danh ở vị trí cao nhất!