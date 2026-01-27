Cùng OMO mang "lộc xanh" đến Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình

Banh hạt giống – món quà ý nghĩa cho địa hình rừng hiểm trở

Trải rộng trên diện tích 106.600 ha, bao gồm cả rừng, biển, bán sa mạc, Vườn quốc gia (VQG) Núi Chúa - Phước Bình (thôn Thái An – xã Vĩnh Hải – tỉnh Khánh Hòa) được mệnh danh là "lá phổi xanh" của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với hệ sinh thái động thực vật đa dạng. Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên hiểm trở, khắc nghiệt khiến cho việc khôi phục hệ sinh thái, bảo vệ rừng đặc biệt thách thức hơn.

Trong bối cảnh đó, giải pháp banh hạt giống - được bao bọc bởi đất và hỗn hợp dinh dưỡng - được xem là hướng tiếp cận phù hợp, giúp bảo vệ hạt khỏi tác động khắc nghiệt của thiên nhiên, tạo điều kiện nảy mầm gần sát với quá phát tán hạt trong tự nhiên. Quá trình làm banh hạt giống không quá phức tạp nhưng mang lại nhiều lợi ích, góp phần củng cố thảm thực bì và cải thiện hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển duy nhất tại Việt Nam.

Đại diện VQG Núi Chúa – Phước Bình chia sẻ về giải pháp làm banh hạt giống.

Những nội dung này đã được nhãn hàng OMO và VQG Núi Chúa – Phước Bình (VQG) truyền tải một cách thiết thực tại sự kiện "Cùng OMO gieo triệu mầm xanh – Phủ vạn cánh rừng" ngày 16/01 vừa qua. Các khách mời gồm đại diện Cục Lâm nghiệp & Kiểm Lâm - Bộ Nông nghiệp & Môi trường, nhiều nghệ sĩ, blogger du lịch và các gia đình yêu thiên nhiên đã trực tiếp trải nghiệm làm banh hạt giống và trao tặng cho VQG Núi Chúa – Phước Bình. Hoạt động này đóng vai trò là hình thức giáo dục mới mẻ, truyền cảm hứng để cộng đồng cùng tham gia bảo vệ và phục hồi môi trường tại Việt Nam.

Sự kiện livestream thử thách làm banh hạt giống để cùng nhau mang "lộc xanh" đến với núi rừng, đã được đông đảo người xem ủng hộ với hàng chục ngàn lượt bình luận, tương tác.

Viết tiếp tương lai bền vững cho Việt Nam

Trong khuôn khổ sự kiện, OMO đã trao tặng 20.000 banh hạt giống các loài cây quý như mun, gõ biển và thanh thất cho VQG Núi Chúa – Phước Bình, khởi động cam kết trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030.

Trước đó, vào năm 2022, hơn 20.000 banh hạt giống đã được gieo trồng tại VQG. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình "Hành động vì một Việt Nam xanh" giai đoạn 2021-2025 - phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng nhãn hàng OMO thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam. Sau 5 năm, chương trình đã chính thức hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây, gieo 80.000 banh hạt giống tại 12 VQG ở 21 tỉnh thành (trước sáp nhập) trên khắp cả nước.

Đánh dấu cột mốc 5 năm, những "đôi tay" đã cùng nhau ươm mầm xanh trên khắp cả nước đã trở về VQG Núi Chúa để nhìn lại chặng đường đã qua và tiếp nối một hành trình mới.

Trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, với sự đồng hành của Chính phủ, các đối tác và cộng đồng, việc góp phần bảo vệ và phục hồi rừng chính là giải pháp bền vững giúp giảm thiểu xói mòn, sạt lở, lũ lụt và bảo vệ sinh kế người dân.

Đặc biệt, OMO cũng tiên phong thử nghiệm công nghệ rải banh hạt giống bằng máy bay không người lái (drone), giúp đưa hạt giống tới phần rừng nằm sâu trong lõi rừng hoặc những vách rừng cao hiểm trở.

Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm cũng đã đánh giá mô hình hợp tác của Unilever, thông qua nhãn hàng OMO, là điểm sáng về tính "thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm", đóng góp vào thành quả chung 1,45 tỷ cây xanh của cả nước (vượt 45% kế hoạch) trong giai đoạn 2021-2025.

Chia sẻ về tại sự kiện, bà Lê Thị Hồng Nhi - Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam - chia sẻ: "Cột mốc 1 triệu cây xanh đã hoàn thành 5 năm qua không phải điểm kết, mà là động lực để OMO tiếp tục mục tiêu trồng thêm 1 triệu cây trong giai đoạn 2026-2030, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học".

Bà Lê Thị Hồng Nhi - Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Một triệu cây xanh được trồng trên khắp Việt Nam là thành quả từ những đôi tay vun xới và niềm tin vào sức mạnh tập thể của hàng triệu con người. Buổi lễ diễn ra tại VQG Núi Chúa - Phước Bình không chỉ là một "trạm trung chuyển" cho những ước mơ về những cánh rừng bạt ngàn trên chặng đường 5 năm tiếp theo mà còn là một lời cảm ơn chân thành gửi tới toàn thể các cá nhân, tổ chức đã đồng hành cùng OMO viết tiếp chương mới cho một Việt Nam bền vững.