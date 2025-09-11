Cùng HTM Homes & FRANKE đưa tinh hoa truyền thống vào gian bếp chuẩn châu Âu qua workshop Mooncake

Sự kiện mang đến cho hơn 70 khách tham dự gồm Kiến trúc sư, Nhà thiết kế nội thất, Doanh nhân, Tiktoker cùng nhiều gương mặt yêu thích ẩm thực và không gian sống có cơ hội trải nghiệm toàn bộ quy trình làm bánh Trung thu trong không gian bếp ALL-IN của FRANKE - thương hiệu Thụy Sĩ với hơn 110 năm lịch sử, kết hợp cùng tinh hoa ẩm thực truyền thống.

Toàn cảnh workshop tại showroom HTM Homes

Lan tỏa hơi ấm đoàn viên qua từng chiếc bánh Trung thu

Workshop Mooncake "Mãn Nguyệt Đoàn Viên" do Chef Joanna Loan Lê - Bếp trưởng Bếp bánh Hướng nghiệp Á Âu trực tiếp hướng dẫn. Trong không gian ấm cúng, khách tham dự không chỉ học công thức tạo nên những chiếc bánh Trung thu, sự kiện còn là nơi để mỗi khách mời được "chạm" vào từng khoảnh khắc ý nghĩa: từ tiếng cười rộn rã khi nhào bột, sự tập trung khi khéo léo bọc nhân đến niềm háo hức chờ lò bánh tỏa hương.

Chiêm ngưỡng các tác phẩm bánh Trung thu đầy sáng tạo và độc đáo của khách mời tham gia workshop

Đông đảo TikToker tham gia workshop Mooncake "Mãn Nguyệt Đoàn Viên"

Ban tổ chức cho biết, workshop nhằm tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận gần hơn với văn hóa làm bánh Trung thu trong gian bếp FRANKE chuẩn Âu hiện đại, đồng thời kết nối các thành viên gia đình thông qua hoạt động thực hành.

FRANKE - tinh hoa Thụy Sĩ nâng tầm trải nghiệm đoàn viên

Một điểm nhấn quan trọng của sự kiện là việc ứng dụng lò nướng FRANKE trong toàn bộ quá trình nướng bánh. Với dung tích rộng rãi có thể nướng cùng lúc đến 40 chiếc bánh Trung thu, thiết bị được trang bị công nghệ kiểm soát nhiệt độ đa điểm, giúp bánh chín đều, vỏ vàng giòn mà vẫn giữ trọn độ ẩm và hương vị.

Đại diện HTM Homes - Ông Nguyễn Văn Thịnh cho biết: "Việc để khách hàng trực tiếp trải nghiệm lò nướng FRANKE trong hoạt động thực tế là minh chứng thuyết phục cho chất lượng sản phẩm. Khách hàng có thể cảm nhận sự khác biệt và độ hoàn hảo trong từng chiếc bánh."

Khách tham dự trải nghiệm nướng bánh Trung thu với lò nướng FRANKE tại workshop Mooncake "Mãn Nguyệt Đoàn Viên"

FRANKE hiện đang được phân phối độc quyền bởi HTM Homes/HTM Group tại Việt Nam. Bên cạnh đó, HTM Homes/HTM Group cũng là đơn vị thuộc Top 3 thương hiệu phân phối thiết bị bếp và thiết bị vệ sinh dẫn đầu Việt Nam năm 2025, khẳng định uy tín và vị thế vững chắc trên thị trường.

Sự kiện lần này là minh chứng rõ nét cho định hướng hợp tác giữa HTM Homes và FRANKE không chỉ dừng lại ở việc mang đến sản phẩm bếp cao cấp, mà còn khẳng định sự kết nối hài hòa giữa công nghệ hiện đại và giá trị truyền thống trong đời sống gia đình Việt. Với sự hỗ trợ của công nghệ Thụy Sĩ, những món ăn gắn liền ký ức như bánh Trung thu vẫn giữ trọn hương vị đặc trưng, đồng thời được nâng tầm bởi độ chuẩn xác từ thiết bị bếp hiện đại.

Khoảnh khắc trao giải đầy cảm xúc

Khép lại hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc, mọi ánh nhìn đều hướng về sân khấu - nơi diễn ra phần trao giải những chiếc bánh Trung thu xuất sắc nhất. Trong không khí hân hoan, TOP 10 và TOP 3 tác phẩm nổi bật đã được xướng tên, nhận về sự cổ vũ nồng nhiệt từ toàn thể khách mời.

Không chỉ là phần thưởng cho sự khéo léo và sáng tạo, giây phút ấy còn khắc họa tinh thần đoàn viên, nơi mỗi chiếc bánh Trung thu trở thành minh chứng cho niềm vui sẻ chia và tình thân gắn kết. Nụ cười rạng rỡ của người chiến thắng cùng những tràng pháo tay đã khép lại workshop bằng một dấu ấn khó quên - vừa ngọt ngào như hương vị bánh nướng, vừa đong đầy ý nghĩa nhân văn.

TOP 3 xuất sắc của Workshop Mooncake "Mãn Nguyệt Đoàn Viên" chính thức lộ diện

Hơn cả một hoạt động ẩm thực, Workshop "Mãn Nguyệt Đoàn Viên" còn mang giá trị biểu tượng. Mỗi chiếc bánh làm ra chính là lời nhắn gửi yêu thương đến gia đình, là sự tri ân dành cho cha mẹ, ông bà trong dịp Trung thu cận kề.

Thông qua sự kiện, HTM Homes một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình "Nâng tầm giá trị cuộc sống" cho gian bếp Việt. Doanh nghiệp giữ gìn giá trị truyền thống trong ẩm thực và đồng thời nâng cấp trải nghiệm nấu nướng bằng các giải pháp bếp cao cấp. Mục tiêu lâu dài của HTM Homes là kiến tạo những gian bếp chuẩn mực tiện nghi, nơi gia đình Việt vừa gìn giữ hương vị thân quen vừa tận hưởng sự tiện lợi và cảm hứng sáng tạo từ các giải pháp bếp hàng đầu.

