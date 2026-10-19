Cùng 3 tuyển thủ Thanh Trúc, Thanh Nhàn, Bích Thủy nhìn lại ASIAD qua những điều "không xuất hiện trên bảng thành tích"

Nhìn lại chặng đường đã qua tại đấu trường Á vận hội 2026, ba tuyển thủ Kha Thanh Trúc (điền kinh), Nguyễn Thanh Nhàn (bóng đá) và Trần Thị Bích Thủy (đã chia sẻ về những giá trị mà thể thao mang lại, từ bản lĩnh thi đấu đến thói quen chăm sóc bản thân để vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Có những nỗ lực chẳng thể gọi tên bằng huy chương

Trong thể thao đỉnh cao, tấm vé góp mặt tại một giải đấu lớn của mỗi VĐV luôn phải đánh đổi bằng quá trình rèn luyện khắt khe, đòi hỏi kỷ luật nghiêm ngặt và sự kiên trì vượt bậc. Vài phút thi đấu ngắn ngủi là thành quả của hàng trăm giờ tập luyện, của những giọt mồ hôi và cả những khoảnh khắc tưởng chừng không thể gượng dậy.

Với VĐV điền kinh Kha Thanh Trúc, hành trình đến ASIAD 20 được ghi dấu qua những giây phút bứt tốc trên đường chạy và cả những ngày tháng nỗ lực chiến thắng sự mệt mỏi để theo đuổi mục tiêu. Khi đôi chân trở nên nặng nề, cơ thể dần cạn sức, VĐV sinh năm 2001 học cách đối diện với thử thách thay vì lùi bước. Mỗi buổi tập, vì thế, không đơn thuần là nâng cao năng lực chuyên môn mà còn là cơ hội để Thanh Trúc từng bước vượt qua giới hạn bản thân và tiếp tục tiến về phía trước.

Trong khi đó, hành trình chuẩn bị cho những đấu trường lớn như Á vận hội là nơi Trần Thị Bích Thủy học cách thấu hiểu bản thân từ các thử thách. Với nhiều năm kinh nghiệm thi đấu, phụ công đội tuyển bóng chuyền Việt Nam hiểu rằng để duy trì thể lực và sức bền, ý chí hay khả năng chịu đựng thôi là chưa đủ. Khi cơ thể và tinh thần rơi vào trạng thái quá tải, Bích Thủy dành thời gian nghỉ ngơi và kiên nhẫn phục hồi, đồng thời nhìn lại chặng đường đã đi qua để tìm lại lý do bắt đầu.

Còn với cầu thủ trẻ Nguyễn Thanh Nhàn, ký ức đáng nhớ trên hành trình đến ASIAD 20 gắn liền với tinh thần đồng đội. Bên cạnh những buổi tập tiêu hao nhiều sức lực, quãng thời gian cùng nhau sinh hoạt, tập luyện và thi đấu xa nhà đã giúp Thanh Nhàn và các thành viên của U23 Việt Nam thêm gắn bó. Trong những thời điểm đối mặt với chấn thương hay khó khăn, sự động viên của đồng đội cùng tình yêu thương từ gia đình trở thành điểm tựa để tiền đạo quê Tây Ninh giữ vững tinh thần, nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.

Giá trị của thể thao không nằm trọn trong kết quả cuối cùng mà là bản lĩnh được tôi luyện qua áp lực, khả năng nhận ra giới hạn của bản thân và những điểm tựa giúp mỗi người vững vàng trước thử thách. Có những nỗ lực không hiện diện trên bảng thành tích, nhưng chính chúng tạo nên sức mạnh để các VĐV bền bỉ theo đuổi mục tiêu và trưởng thành qua từng chặng đường.

Duy trì niềm vui vận động từ việc chăm sóc sức khỏe

Từ những thử thách trong tập luyện, các tuyển thủ hiểu rằng nỗ lực luôn cần đi cùng sự quan tâm đúng mực đến sức khỏe. Bởi dù là VĐV chuyên nghiệp hay người mới chơi thể thao, thể lực vẫn là nền tảng để duy trì sự dẻo dai và niềm yêu thích với vận động. Vì vậy, ngoài rèn luyện đều đặn, việc nhận biết nhu cầu của cơ thể và bổ sung kịp thời những gì cần thiết cũng góp phần nâng cao thể trạng và chất lượng tập luyện.

Qua những trải nghiệm trên đường chạy, Thanh Trúc hiểu rằng tình trạng thiếu hụt nước và điện giải do đổ mồ hôi quá nhiều có thể ảnh hưởng đến sức bền và khả năng tập trung, nhất là khi tập luyện cường độ cao dưới thời tiết khắc nghiệt. Do đó, cô luôn chú ý bù nước, bù điện giải trong và sau mỗi buổi tập để duy trì sự tỉnh táo, phòng ngừa chấn thương và giữ phong độ ổn định.

Sau những buổi tập nặng, Thanh Nhàn cũng chú trọng đến việc nghỉ ngơi và phục hồi. Theo anh, mỗi người nên tập luyện trong khả năng của mình, tránh gắng sức quá mức và chú ý bổ sung nước, dưỡng chất đầy đủ.

Cùng quan điểm, Bích Thủy khuyến khích những người bắt đầu với thể thao nên chọn bộ môn phù hợp mà bản thân cảm thấy yêu thích. Bởi hơn hết, ý nghĩa của thể thao không nằm ở huy chương hay thành tích mà là cảm giác khỏe khoắn, tinh thần thư thái và cơ hội khám phá khả năng của bản thân qua từng buổi tập.

Revive Thể thao: Tiếp sức cho những hành trình kiên cường

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