Cục trưởng Cục Phòng bệnh: Công tác phòng, chống HIV/AIDS đã bước sang một giai đoạn mới

Ngày 8/9/2025, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa phát động “Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025”. Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận các tác phẩm báo chí có chất lượng cao, đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống HIV/AIDS trên cả nước.

Mục tiêu của giải thưởng nhằm phản ánh sinh động công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trên các lĩnh vực từ tuyên truyền, dự phòng đến chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, giải thưởng cũng hướng đến việc tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến cùng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thông qua các tác phẩm báo chí, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS, đồng thời khuyến khích tinh thần nhân văn và trách nhiệm của cộng đồng.

TS.BS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh

Phát biểu về ý nghĩa của giải thưởng, đại diện Ban Tổ chức cho biết: “Chúng tôi tin rằng báo chí đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS. Thông qua những câu chuyện chân thực, giàu tính nhân văn, các tác giả có thể giúp phá bỏ rào cản của sự kỳ thị, lan tỏa thông tin chính xác và truyền cảm hứng để cộng đồng cùng hành động. Giải thưởng này không chỉ để tôn vinh các tác giả mà còn là một lời kêu gọi toàn dân chung tay chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030”.

TS.BS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, cho biết, công tác phòng, chống HIV/AIDS đã bước sang một giai đoạn mới, đòi hỏi những cách tiếp cận đột phá hơn.

Đặc biệt, dịch tễ học đã thay đổi, các can thiệp y tế công cộng cũng cần sự sáng tạo, từ việc mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), thúc đẩy tự xét nghiệm, cho đến việc đảm bảo bền vững tài chính cho chương trình.

"Truyền thông cần được coi là một giải pháp mang tính chiến lược. Các nhà báo chính là những "cán bộ y tế dự phòng" đặc biệt, những người có khả năng định hình, thay đổi nhận thức xã hội", ông Đức nói.

Theo đó, Cục trưởng Cục Phòng bệnh nhận định, chỉ có thể chiến thắng HIV/AIDS khi mọi người dân đều hiểu đúng, khi không còn ai sợ hãi khi đi xét nghiệm, khi một người có 'H' được dang tay chào đón thay vì nhận về một ánh nhìn xa lánh.

"Chúng tôi mong muốn các nhà báo hãy kể những câu chuyện của người trong cuộc để thắp lên niềm tin cho hàng ngàn người khác đâu đó vẫn đang trong sự mặc cảm. Các nhà báo hãy giúp chúng tôi biến những thuật ngữ y tế khô khan trở nên gần gũi với người dân. Hãy giúp những người trẻ hiểu rằng bảo vệ bản thân chính là cách thể hiện tình yêu có trách nhiệm nhất.

Sự kỳ thị vẫn âm ỉ đâu đó trong môi trường công sở, trường học. Những định kiến khiến người ta chần chừ không dám đi xét nghiệm. Ngòi bút của các nhà báo có sức mạnh hơn bất kỳ văn bản hành chính nào trong việc phá bỏ những rào cản vô hình đó", ông Đức nhấn mạnh.

Báo SK&ĐS phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát động “Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025”

Đối tượng và quy định tham gia:

Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống trong và ngoài nước.

Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng trên các cơ quan thông tấn báo chí trong khoảng thời gian từ ngày 10/07/2024 đến hết ngày 20/11/2025. Đối với các trường hợp chưa đăng, phát, Ban Tổ chức sẽ chọn để đăng tải trên Báo Sức khỏe và Đời sống và hệ sinh thái của Báo.

Các loại hình và thể loại báo chí được chấp nhận bao gồm: Báo điện tử (tin, phản ánh, phóng sự, điều tra, ký sự, multimedia, megastory, longform), Truyền hình (phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, phim tài liệu báo chí) và Ảnh báo chí (ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh).

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, phản ánh người thật, việc thật và tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ.

Cách thức gửi tác phẩm dự thi:

Các tác giả gửi hồ sơ dự thi theo hình thức trực tuyến qua website chính thức của Giải tại địa chỉ: https://giaibaochi2025.skds.vn. Thời gian nhận tác phẩm kéo dài từ ngày phát động đến hết ngày 20/11/2025.

Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Thông tin tác giả/nhóm: Họ tên, bút danh (nếu có), ngày tháng năm sinh, giới tính.

- Thông tin liên hệ: Địa chỉ thường trú, số điện thoại, email.

- Đơn vị công tác (nếu có).

- Sơ yếu lý lịch ngắn gọn (200 - 300 chữ), kèm ảnh chân dung (khuyến khích).

- Các dữ liệu gửi kèm khi tham gia cuộc thi:

+ Báo điện tử: đường link báo điện tử.

+ Truyền hình: Bản âm thanh, hình kèm kịch bản/lời dẫn.

+ Ảnh báo chí: file ảnh gốc độ phân giải cao, chú thích đầy đủ.

Giải thưởng “Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025” bao gồm tiền mặt, giấy chứng nhận và biểu trưng của Cuộc thi.

Lễ công bố và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (01/12/2025).