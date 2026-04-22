Các dòng sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa ban hành công văn hỏa tốc số 549/TCHQ-GSQL ngày 20/4/2026 gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc tăng cường quản lý sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP nhập khẩu, trong bối cảnh xuất hiện thông tin phản ánh liên quan đến chất lượng sản phẩm này.

Theo công văn, trên phương tiện thông tin truyền thông có thông tin về việc một số sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP không đảm bảo chất lượng, có thể ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe người tiêu dùng. Để chủ động kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn thực phẩm và thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý hàng hóa nhập khẩu, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, giám sát.

Cụ thể, Cục Hải quan yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng nhập khẩu là sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP, đảm bảo việc nhập khẩu tuân thủ quy định của pháp luật hải quan và pháp luật chuyên ngành.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành để cập nhật thông tin cảnh báo, kết quả kiểm tra, xử lý (nếu có) liên quan đến sản phẩm; kịp thời áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp theo quy định.

Cục Hải quan cũng yêu cầu rà soát, thực hiện đánh giá rủi ro tại các khâu trong quy trình thủ tục hải quan, đặc biệt chú trọng công tác phân tích hồ sơ và trao đổi thông tin giữa các khâu nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận.

Ngoài ra, các Chi cục Hải quan khu vực phải kịp thời báo cáo về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quản lý về Hải quan) đối với các trường hợp phát hiện vi phạm, nghi vấn hoặc những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được hướng dẫn, xử lý.

Cục Hải quan cho biết, yêu cầu này nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa nhập khẩu, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.