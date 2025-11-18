Cục CSGT nói gì về quy định ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi phải có ghế trẻ em?

Ngày 18-11, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định từ 1-1-2026, ô tô cá nhân phải có thiết bị an toàn khi chở trẻ em.



Trẻ dưới 10 tuổi phải có thiết bị an toàn để phòng ngừa khi sự cố xảy ra. Ảnh minh hoạ

Đại diện Cục CSGT khẳng định cơ quan chức năng luôn lấy sự an toàn của người dân làm yếu tố hàng đầu và việc người dân sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em cũng giống như việc đội mũ bảo hiểm.

Theo Cục CSGT, người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế trẻ em hoặc đệm trẻ em trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình và phù hợp với điều kiện sử dụng trên ô tô. Các thiết bị này đều có ý nghĩa tương tự như những thiết bị an toàn để phòng ngừa khi sự cố xảy ra.

"Trước hết cần phải nói rõ, việc quy định trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên ô tô phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp là để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho chính con em của các lái xe, các bậc phụ huynh. Bởi vậy, việc này là hết sức cần thiết, các cơ quan chức năng cũng đã nghiên cứu từ trước"- vị đại diện Cục CSGT cho biết.

Về lộ trình thực hiện quy định nêu trên, vị đại diện Cục CSGT cho biết việc khuyến cáo, khuyến khích người dân sử dụng ghế trẻ em trên ô tô này không phải vừa mới thực hiện, mà đã có từ cách đây nhiều năm về trước và nhiều lái xe đã mua và cho con em mình sử dụng.

"Để phù hợp với luật pháp quốc tế về giao thông mà Việt Nam đã gia nhập là Công ước Vienna, khuyến cáo của Liên hợp quốc về an toàn giao thông... Việt Nam đã luật hóa quy định nêu trên để bảo vệ trẻ em, bảo vệ đối tượng yếu thế, bởi đây là nhóm đối tượng không thể tự bảo vệ mình mà cần có bố mẹ, người lớn. Khi mà bố mẹ không bảo vệ được các con thì sẽ cần tới luật pháp"- vị đại diện Cục CSGT nói.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, cơ quan chức năng đã đưa xuống lộ trình tới ngày 1-1-2026 thì mới thực hiện áp dụng phạt. Ngoài ra, các quy định, quy chuẩn về thiết bị an toàn ghế trẻ em cũng đã có theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT.

Theo đại diện Cục CSGT, luật đã quy định trẻ em dưới 10 tuổi và dưới 1,35 m thì không được ngồi hàng ghế phía trên và phải sử dụng thiết bị an toàn bởi các lý do sau.

Thứ nhất, khi trẻ dưới 1,35 m, việc sử dụng dây đai an toàn theo xe sẽ không đảm bảo an toàn khi có va chạm xảy ra, bởi với chiều cao đó của trẻ, dây đai an toàn chỉ kéo tới phần đầu, cổ không phù hợp với trẻ, không đảm bảo độ an toàn của dây với trẻ.

Thứ hai, về độ tuổi, tầm trên 10 tuổi là độ tuổi mà bố mẹ, người lớn nói mà trẻ có thể nghe lời, tiếp thu. Còn độ tuổi dưới 10 là tầm tuổi trẻ còn đang nghịch ngợm, cần sự giám sát của người lớn.

Thứ ba, đã có rất nhiều nghiên cứu theo quy chuẩn quốc tế được đưa ra, sau đó cơ quan chức năng mới áp dụng vào luật và việc này rất thực tế. Nhiều khi người dân cứ nghĩ rằng ôm trẻ vào lòng là an toàn, nhưng không phải thế. Khi xảy ra va chạm, đứa trẻ có thể bị văng ra, gây chấn thương. Hay chỉ cần tài xế phanh gấp, đứa trẻ cũng có thể bị dúi người ra phía trước gây nguy hiểm.

"Bài học từ mũ bảo hiểm, bài học từ việc không thắt dây an toàn, ngăn chặn người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong cơ thể tham gia giao thông đã có rất nhiều. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng không tự bảo vệ an toàn cho chính bản thân. Vì vậy, trẻ em rất cần những người lớn có trách nhiệm và luật pháp được đưa ra để bảo vệ cho trẻ em - những đối tượng yếu thế. Người dân cần tuân thủ, chấp hành pháp luật về giao thông"- vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Theo quy định tại tiết 1.3.1 tiểu mục 1.3 Mục 1 Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT giải thích: Thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm, hoặc ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Điều 6 Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định từ 1-1-2026, ô tô cá nhân phải có thiết bị an toàn khi chở trẻ em như sau: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng với tài xế chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế), hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.



