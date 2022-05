Cửa hàng tiện lợi ''bất tiện nhất thế giới'' có diện tích chỉ bằng một người, muốn mua hàng phải leo lên độ cao 120m

Mới đây một cửa hàng tiện lợi nằm ''treo'' trên vách núi cao thẳng đứng cách mặt đất 120m ở Trung Quốc đã trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán sôi nổi.



Hình ảnh của cửa hàng đã lan truyền nhanh chóng sau khi một số tờ báo đưa tin, ''cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất'' đã nhận được gần 50 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Nhân viên của cửa hàng phải rất vất vả khi leo lên, leo xuống ''văn phòng'' của mình mỗi ngày''.

Nằm ở khu du lịch Thạch Ngưu Trại, huyện Bình Giang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Cửa hàng có diện tích khoảng 2m2 và chỉ có thể chứa được một người. Theo kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc, cửa hàng này chuyên cung cấp đồ uống và một số món ăn như khoai tây chiên cho những người leo núi. Giá cả ở đây hợp lý, một chai nước khoảng 2 NDT (khoảng 7.000 đồng).

"Cửa hàng không thu được nhiều lợi nhuận song được các khách du lịch cảm kích. Vì vậy chúng tôi cảm thấy việc làm của mình rất có ý nghĩa'', một nhân viên của cửa hàng chia sẻ với Insider.

Cửa hàng trở thành chủ đề thu hút sự bàn tán

Cửa hàng được ghép bằng một dãy ván gỗ, có các thanh thép chống đỡ, bên dưới là một vách đá sâu cao khoảng 120m. Nhìn từ xa, nó như một cục nóng của máy lạnh trên bức tường cao. Để đảm bảo an toàn, cửa hàng không mở cửa vào những ngày mưa, các thiết bị như khoá tay an toàn cũng được lắp đặt để đảm bảo độ chắc chắn, khách leo núi có thể sử dụng khoá an toàn để cố định mình trên cáp treo khi mua sắm.

Việc cung cấp nguồn hàng cho cửa hàng là một nhiệm vụ không đơn giản. Hàng ngày, họ phải xách nước và đồ ăn qua cầu treo, sau đó leo lên cửa hàng tiện lợi trước, rồi dùng dây thừng kéo đồ lên.

Sau khi đưa hàng lên, họ sẽ ở đó cả ngày, chờ phục vụ những vị khách đi qua. Theo người bán hàng, khó khăn nhất đối với nhân viên ở đây là vấn đề đi vệ sinh. ''Thật mệt mỏi khi phải leo xuống và leo lên một lần nữa để sử dụng nhà vệ sinh, vì vậy chúng tôi cố gắng không uống quá nhiều nước''.

Cửa hàng chỉ có thể chứa được một người

Ngoài mục đích bán hàng, khi khách du lịch leo núi yêu cầu giúp đỡ, nhân viên của cửa hàng cũng có thể cứu hộ ngay lập tức. Nhân viên của cửa hàng đều là các nhà huấn luyện viên leo núi chuyên nghiệp trong độ tuổi 25-26.



Về sự nổi tiếng của 'cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất' này, những nhân viên bán hàng này chia sẻ rằng cửa hàng không nhằm mục đích kiếm tiền mà giống như một trạm tiếp năng lượng. Nhiều du khách rất cảm kích về cách sắp đặt này khiến họ cảm thấy công việc càng có ý nghĩa.

Thạch Ngưu Trại là một danh lam thắng cảnh cấp quốc gia AAAA (5A là bậc xếp hạng cao nhất) ở Trung Quốc. Danh lam thắng cảnh hiện đang mở cửa nhưng cửa hàng tiện lợi phải tạm thời đóng cửa vì dịch bệnh. Nếu du khách muốn trải nghiệm dịch vụ này thì có thể cần phải đợi thêm một thời gian nữa.

Theo Insider

https://cafef.vn/cua-hang-tien-loi-bat-tien-nhat-the-gioi-co-dien-tich-chi-bang-mot-nguoi-muon-mua-hang-phai-leo-len-do-cao-120m-20220518084719399.chn