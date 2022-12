Của cho không bằng cách cho: 2 TikToker có cách làm từ thiện khiến dân mạng nức nở khen ngợi

Thời gian vừa qua, TikToker Nờ Ô Nô đã làm cộng đồng mạng phẫn nộ vì cách làm từ thiện khó chấp nhận của mình. Làm từ thiện là một việc tốt và mục đích của việc này không có gì sai, thế nhưng cách cho đi của anh chàng này lại khiến người khác cảm thấy phản cảm. Trong những đoạn video giúp đỡ người nghèo bằng cách mua đồ ăn cho họ, anh Nờ Ô Nô đã cố tình chèn thêm những lời nói miệt thị khó nghe. Sau khi những đoạn video này được đăng tải, làn sóng tẩy chay TikToker này vô cùng mạnh mẽ. Phần lớn ý kiến cho rằng, của cho không bằng cách cho, do vậy cách làm khó nghe, khó xem của Nờ Ô Nô là không thể chấp nhận được. Người dân ngày càng ngán ngẩm về những cách làm từ thiện biến tướng này.

Sự việc của TikToker Nờ Ô Nô khiến bao cư mạng phẫn nộ (Ảnh chụp màn hình TikTok).

Nhưng đâu đó vẫn có những cá nhân hàng ngày giúp đỡ người nghèo theo một cách rất nhẹ nhàng, tình cảm, điển hình là TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon và cô nàng chân chất An Đen. Cách làm của cả hai tuy không giật tít, không chiêu trò để thu hút xem nhưng vẫn được nhiều người tìm đến để ủng hộ.

Cả Vĩnh Thích Ăn Ngon và An Đen đều có điểm chung là giúp đỡ những mảnh đời khó khăn bằng tất cả sự chân thành và có giọng nói vô cùng ấm áp. Những bữa ăn của An Đen đem đến đều giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn được thưởng thức một bữa ăn ngon. Còn với Vĩnh, những ông cụ, bà cụ sẽ được về nhà sớm hơn trong những ngày mưa lạnh giá.

Hai TikToker khiến nhiều người có thiện cảm với việc làm thiện nguyện của mình (Ảnh chụp màn hình TikTok).

Điều đáng nói nhất chính là cách cho đi không hề phản cảm này khiến cho video của hai TikToker thấm đậm tình người.

An Đen đã vốn nổi tiếng bởi câu chuyện bỏ phố về quê của mình, tránh xa mọi áp lực trong thành phố. Tại mảnh đất còn khó khăn, cô nàng vẫn chăm chỉ làm việc và không quên để ý đến cuộc sống của nhiều người dân tại đây. Trong thời gian sinh sống tại quê, An Đen đã tích cực làm thiện nguyện rồi trở thành “cầu nối” cho những mảnh đời còn nghèo khổ.

Cô cô câu bé mong chờ được thưởng thức món ăn cô An nấu (Ảnh chụp màn hình TikTok).

Cô nàng Thuý An (tên thật của An Đen) nấu rất nhiều món mà nhiều đứa trẻ vùng quê chưa bao giờ được thử qua như xôi chiên, bún chả cá, tokbokki, chè dưỡng nhan,.. Nhìn cách An múc thức ăn cho mọi người rồi chăm chút cho những đứa trẻ khiến người ta cảm nhận được sự chân thành từ cô gái nhỏ.

An Đen hoà nhập với mọi người rồi nấu ăn cho họ theo một cách rất tự nhiên (Ảnh chụp màn hình TikTok).

Vĩnh Thích Ăn Ngon thì lại tiếp cận những hoàn cảnh không được may mắn một cách “thành thị” hơn. Cậu bạn đã tìm đến những ông bà bán hàng rong chưa bán được hết hay ế khách để giúp đỡ họ. Chỉ là một lần về sớm, một lần bán hết thôi nhưng lại khiến nụ cười trên môi của ông bà rạng rỡ vô cùng. Vĩnh còn tinh tế hơn khi dùng lượng thức ăn mà mình mua để phân phát cho những người vô gia cư. Vậy là một công đôi việc, Vĩnh giúp đỡ được cả những người bán hàng tự do và những người vô gia cư có hoàn cảnh khó khăn.

Vĩnh Thích Ăn Ngon là một người làm từ thiện có được sự yêu mến từ mọi người (Ảnh chụp màn hình TikTok).

Cách nói chuyện của Vĩnh đối với ông bà cũng được nhiều người nhận xét là rất tình cảm, cách ứng xử cùng nụ cười của anh bạn cũng làm cho người đối diện cởi mở, vui vẻ hơn. Sau mỗi lần giúp đỡ người khác, anh chàng cũng không quên gật đầu, cúi chào cảm ơn vô cùng lễ phép mà không phân biệt hoàn cảnh của bất kỳ ai. Qua series buổi đêm ăn gì của mình, những cuộc sống cơ nhỡ lại nhận được một điều ngọt ngào từ người xa lạ.

Nhiều lân tình cờ gặp những xe hàng buôn bán ế ẩm, anh chàng cũng nhiệt tình giúp đỡ (Ảnh chụp màn hình TikTok).

“Khi mọi thứ qua đi, chỉ có tình người ở lại” , đó là câu nói ứng với những thước phim mà hai TikToker mang lại cho người xem. Nhiều người còn không cầm nổi nước mắt vì quá cảm động bởi nhiều hoàn cảnh mà Vĩnh hay An Đen kể cho cộng đồng mạng nghe, nhờ đó mà các mảnh đời khó khăn nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm hơn.



Hai cách từ thiện khác nhau nhưng đều có điểm chung: rất thân thiện và tử tế (Ảnh chụp màn hình TikTok).

Vì thế mà mọi người không mất niềm tin vào những cách làm từ thiện tử tế. Những con người luôn cố gắng giúp đỡ càng nhiều người càng tốt, để cuộc sống của nhiều người khó khăn thêm tốt đẹp hơn.