Cua Cà Mau: Chọn thế nào cho chuẩn, chế biến sao cho ngon?

- Khi hấp cua, độ ngon và ngọt của cua phụ thuộc rất nhiều vào thời gian hấp. Do đó bạn cần biết đích xác trọng lượng của cua. Cua nên hấp trong khoảng thời gian từ 10 - 15 phút tùy vào cua to hay nhỏ. Nếu cua to có thể hấp 15 - 20 phút.

- Cua hấp chín là khi đã chuyển màu đỏ gạch và có mùi thơm đặc trưng. - Để hấp cua không bị rụng càng thì bạn dùng 1 cái đinh nhọn, cắm vào ức cua ở điểm đầu mút của yếm cua (có hình tam giác), đó là tim cua. Điều này sẽ làm chảy bớt chất dịch hoi trong máu cua (khi ăn sẽ không hoi và đắng) và cua sẽ đờ ra ngất. Cua ngất vừa giúp bạn dễ dàng rửa sạch khi luộc cũng sẽ không cựa làm ảnh hưởng tới cấu tạo (rụng chân) của cua khi chín. - Bạn cũng có thể dùng nước dừa để có món cua hấp nước dừa thơm và đặc biệt hơn.