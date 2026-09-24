Cú trượt chân của "thần đồng" 2 tuổi đọc được hàng trăm bài thơ, 13 tuổi đỗ đại học

Liêu Uy sinh năm 1996 tại Quý Châu, Trung Quốc, trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng ngay từ nhỏ, cậu bé đã bộc lộ khả năng ghi nhớ và tiếp thu khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Khi mới 2 tuổi, Liêu Uy đã có thể đọc lưu loát hàng trăm bài thơ Đường. Mẹ cậu cho biết thường đọc thơ để ru con ngủ và không ngờ Liêu Uy lại nhanh chóng ghi nhớ, thậm chí có thể đọc lại những bài thơ ấy khi còn chưa đến tuổi đi học.

Càng lớn, khả năng của Liêu Uy càng bộc lộ rõ. Cậu tiếp thu kiến thức rất nhanh, thường tự suy luận và liên tục đặt cho giáo viên những câu hỏi vượt ra ngoài nội dung bài học. Thay vì đơn thuần coi đó là những câu hỏi khó của học sinh, các giáo viên nhận ra Liêu Uy đang có khả năng học tập vượt xa độ tuổi.

Nhà trường sau đó tạo điều kiện để cậu học vượt lớp. Liêu Uy hoàn thành chương trình tiểu học chỉ trong khoảng hai năm rưỡi, rồi tiếp tục rút ngắn thời gian học ở những cấp tiếp theo. Khi bạn bè cùng trang lứa vẫn đang học phổ thông, cậu đã hoàn thành chương trình trung học.

Liêu Uy từ nhỏ đã thể hiện tố chất hơn người

Năm 2009, Liêu Uy tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học (Gaokao) khi mới 13 tuổi. Cậu đạt 563/700 điểm và nhận được lời mời từ nhiều trường đại học. Cuối cùng, Liêu Uy lựa chọn Đại học Nông nghiệp Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Với một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học phí và chi phí sinh hoạt tại thủ đô là một gánh nặng không nhỏ. May mắn, một tập đoàn đã biết đến câu chuyện của Liêu Uy và quyết định tài trợ kinh phí học tập, đồng thời cam kết tạo cơ hội việc làm cho cậu sau khi tốt nghiệp.

Từ một cậu bé ở vùng quê, Liêu Uy bước chân vào một trường đại học danh tiếng với rất nhiều kỳ vọng đặt lên vai. Ngày nhập học, cậu thậm chí còn đặt mục tiêu nhanh chóng hoàn thành chương trình đại học, sau đó học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ để trở thành một nhà khoa học. Thế nhưng, cuộc sống đại học lại không diễn ra như những gì Liêu Uy từng hình dung.

Lưu Uy nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ban lãnh đạo Đại học Nông nghiệp Trung Quốc trong ngày nhập học

Bước vào môi trường mới khi tuổi đời còn quá nhỏ, Liêu Uy phải đối mặt với khoảng cách rất lớn giữa mình và những người bạn cùng lớp. Dù khả năng tiếp thu kiến thức tốt, cách suy nghĩ và hành xử của cậu vẫn mang nhiều đặc điểm của một thiếu niên 13 tuổi. Trong khi đó, môi trường đại học đòi hỏi sinh viên phải chủ động, tự quản lý thời gian và chịu trách nhiệm nhiều hơn với việc học.

Thành tích của Liêu Uy bắt đầu sa sút. Cậu dần mất hứng thú với việc học, thường xuyên đi học muộn, gây ồn ào trong lớp và tìm kiếm sự chú ý từ những người xung quanh. Rồi game xuất hiện như một cách để Liêu Uy tìm đến thế giới riêng của mình. Từ chỗ chỉ tò mò và chơi để giải trí, cậu dần dành ngày càng nhiều thời gian cho game. Liêu Uy trở thành khách quen của một quán game gần trường, có những đêm chơi đến sáng rồi trở lại giảng đường trong trạng thái mệt mỏi.

Một nhân viên quán game từng không cho Liêu Uy vào vì cậu chưa đủ tuổi. Nhưng quản lý nhận ra vị khách đặc biệt này và nói rằng đó chính là “thần đồng” từng xuất hiện trên báo chí. Sau đó, Liêu Uy trở thành một người chơi quen thuộc tại đây.

Liêu Uy trượt dài trong vầng hào quang "thần đồng" khi nghiện game nặng và thiếu sự quan tâm đúng lúc của gia đình

Việc thức khuya, bỏ bê học tập và dành quá nhiều thời gian trong thế giới ảo khiến kết quả của Liêu Uy ngày càng tệ. Kết thúc năm nhất, cậu nợ tới 14 môn học, đứng trước nguy cơ bị buộc thôi học.

Tập đoàn từng tài trợ cho Liêu Uy cũng thất vọng trước tình hình này và quyết định dừng hỗ trợ tài chính. Từ một cậu bé được kỳ vọng sẽ trở thành tài năng xuất chúng, Liêu Uy lúc này lại đứng trước nguy cơ không thể hoàn thành chương trình đại học. Đúng lúc đó, sự can thiệp của gia đình và nhà trường đã giúp cậu có cơ hội làm lại.

Sau khi nhận ra những vấn đề của mình, Liêu Uy tìm gặp hiệu trưởng để nói về những khó khăn và sự chán nản trong thời gian đầu đại học. Thấu hiểu hoàn cảnh của cậu học trò đặc biệt, hiệu trưởng quyết định đứng ra xin cho Liêu Uy thêm một cơ hội. Năm 2011, nhà trường tạo điều kiện để Liêu Uy chuyển từ khoa Toán - Lý sang khoa Kỹ thuật thông tin điện tử, lĩnh vực mà cậu hứng thú hơn, đồng thời học lại từ năm thứ nhất.

Lần này, Liêu Uy trân trọng cơ hội mình có được. Cậu bắt đầu quay lại với việc học, chăm chỉ bù đắp những kiến thức đã bỏ lỡ. Việc học cùng một khóa sinh viên mới cũng giúp khoảng cách tuổi tác giữa Liêu Uy và các bạn được thu hẹp, từ đó cậu dần hòa nhập hơn với môi trường đại học.

Liêu Uy của hiện tại

Năm 2015, Liêu Uy tốt nghiệp đại học và tiếp tục ở lại trường học thạc sĩ, tiến sĩ. Sau những gì đã trải qua, nam sinh năm nào dần có một cách nhìn khác về chính mình. Liêu Uy cho rằng bản thân không phải một “thần đồng” đặc biệt đến mức không cần nỗ lực. Trái lại, anh nhận ra dù có khả năng tốt đến đâu, một người vẫn cần học cách thích nghi, tự kiểm soát bản thân và kiên trì với con đường đã chọn.

Từ cậu bé 2 tuổi đọc hàng trăm bài thơ Đường, đến chàng trai 13 tuổi bước vào giảng đường đại học rồi có thời điểm nợ gần như toàn bộ số môn năm nhất, hành trình của Liêu Uy không đi theo một đường thẳng. Điều từng khiến anh “trượt dài” cũng không trở thành dấu chấm hết.

Sau cú vấp ở tuổi thiếu niên, Liêu Uy có thêm một cơ hội để bắt đầu lại và cuối cùng vẫn hoàn thành con đường học vấn. Câu chuyện của anh vì thế không chỉ xoay quanh danh xưng “thần đồng”, mà còn là câu chuyện về một cậu bé từng được kỳ vọng rất nhiều, rồi phải tự học cách trưởng thành khi ánh hào quang ấy không còn đủ để giúp mình bước tiếp.

Theo Sohu, 163