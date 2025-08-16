Cú rơi không phanh của nam thần xấu nhất F4: Từ "tay chơi đào hoa" đến ông chồng ăn bám vợ suốt 10 năm, không dám có con vì sợ chết sớm

Vào đầu những năm 2000, bốn chàng trai của F4 không chỉ là những ngôi sao, mà là một hiện tượng văn hóa, một tượng đài không thể phai mờ của châu Á. Trong số họ, Chu Hiếu Thiên (Ken Chu) được biết đến với vẻ ngoài lãng tử, nhưng cũng là người thường xuyên vướng phải những tin đồn "tay chơi đào hoa" và tranh cãi. Sau hơn 2 thập kỷ, khi hào quang đã tắt, cuộc sống của anh lại là một bi kịch đầy cay đắng, với căn bệnh quái ác, sự nghiệp sa sút và những mâu thuẫn dai dẳng với đồng đội.

Vẻ đẹp lãng tử và danh tiếng "tay chơi" thời hoàng kim

Khi F4 bùng nổ, bên cạnh Ngôn Thừa Húc lãng tử, Châu Du Dân si tình và Ngô Kiến Hào cá tính, Chu Hiếu Thiên nổi bật với vẻ ngoài đầy thư sinh và dịu dàng. Với sức hút quá lớn của F4, Chu Hiếu Thiên được nhiều người yêu mến và trở thành thần tượng của hàng triệu cô gái.

Sau thành công của Vườn Sao Băng , Chu Hiếu Thiên cùng F4 nhanh chóng vươn ra thị trường quốc tế. Nhóm tổ chức các buổi fan meeting hoành tráng, tham gia nhiều show truyền hình và trở thành thần tượng hàng đầu tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…

Chu Hiếu Thiên (bìa phải) từng là nam thần vạn người mê

Ngoài ca hát, anh cũng tham gia đóng phim nhưng không để lại dấu ấn quá mạnh mẽ như các thành viên khác. Một số bộ phim đáng chú ý có sự góp mặt của anh gồm Tứ Đại Danh Bổ , Lưu Tinh Hoa Viên, Bí Mật Ngọt Ngào … Dù có diễn xuất ổn định, nhưng anh không có vai diễn nào thực sự bứt phá, khiến sự nghiệp phim ảnh dần chững lại.

Thời kỳ hoàng kim, Chu Hiếu Thiên nổi tiếng đào hoa. Chu Hiếu Thiên vướng tin hẹn hò với nhiều sao nữ lớn nhỏ khác nhau, trong đó có cả Lý Băng Băng, Lâm Hy Lôi. Anh bị gắn mác "mỹ nam đa tình", "nghiện yêu", "thay bạn gái như thay áo"... Cuộc sống của Chu Hiếu Thiên ở thời điểm đó là sự tổng hòa của hào quang ngôi sao, những mối tình ồn ào và sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt từ công chúng.

Chu Hiếu Thiên đào hoa có tiếng

Bi kịch bắt đầu: Căn bệnh hiếm gặp hủy hoại tất cả và mối quan hệ "không thân" với F4

Cuộc đời Chu Hiếu Thiên bắt đầu rẽ sang một trang khác khi anh mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và hiếm gặp: hội chứng xơ hóa cơ (Fibromyalgia). Đây là một căn bệnh mãn tính gây đau đớn dữ dội ở các cơ, khiến cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi và viêm khớp. Căn bệnh đã cướp đi sức khỏe và hủy hoại cả ngoại hình của anh.

Để chống lại những cơn đau hành hạ, Chu Hiếu Thiên phải sử dụng thuốc điều trị. Tác dụng phụ của thuốc đã khiến cơ thể anh bị sưng phù, tích nước và tăng cân mất kiểm soát. Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến anh, từ một nam thần lãng tử, trở nên nặng nề và bị gắn mác "nam thần xấu nhất F4" trên các phương tiện truyền thông. Nhan sắc và vóc dáng, thứ từng là công cụ để anh kiếm sống, giờ lại trở thành thứ bị chế giễu và hủy hoại sự nghiệp.

Căn bệnh và sự thay đổi ngoại hình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp diễn xuất của Chu Hiếu Thiên. Anh dần vắng bóng trên màn ảnh khi các đạo diễn không còn mặn mà với hình tượng "sụp đổ" của anh.

Nam thần ngày nào trở thành "ông chú"

Bên cạnh đó, những mâu thuẫn dai dẳng với các thành viên F4 cũng làm cho con đường của anh trở nên cô độc hơn. Anh từng công khai thừa nhận trong một bài phỏng vấn rằng các thành viên không hề thân thiết như công chúng vẫn tưởng, mối quan hệ giữa các thành viên F4 chỉ đơn thuần là "đồng nghiệp": "Ngoài những lúc làm việc, chúng tôi hầu như không liên lạc với nhau. Chúng tôi không phải là những người bạn thân thiết, mà chỉ là những người cùng công ty". Anh cũng nói thêm rằng các thành viên có những bất đồng quan điểm, thậm chí là mâu thuẫn cá tính, dẫn đến việc họ không thể thân thiết như khán giả mong đợi.

Dù những lời nói rất thẳng thắn nhưng nó lại vô tình làm tổn thương trái tim của người hâm mộ. Những tin đồn bất hòa càng được củng cố trong các lần tái hợp hiếm hoi của F4. Trong đám cưới của Chu Hiếu Thiên với nữ diễn viên Hàn Văn Văn năm 2016, hai thành viên Châu Du Dân và Ngôn Thừa Húc đã không thể đến dự, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Dù Ngôn Thừa Húc và Ngô Kiến Hào đã xuất hiện sau đó và gửi lời chúc mừng, nhưng sự vắng mặt của Châu Du Dân đã làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ giữa họ.

Năm 2013, F4 tái hợp trên sân khấu đêm nhạc của Đài truyền hình Giang Tô. Mặc dù là một sự kiện được mong chờ, nhưng việc các thành viên xuất hiện trên màn hình LED thay vì đứng chung một sân khấu đã khiến người hâm mộ thất vọng. Màn trình diễn này bị nhiều người nhận xét là "gượng ép" và thiếu đi sự ăn ý, thân thiết như ngày xưa.

Chu Hiếu Thiên gây sóng gió khi tuyên bố không thân với F4

10 năm thất nghiệp và hạnh phúc "được vợ nuôi" giữa biến cố

Sau khi hào quang F4 vụt tắt, Chu Hiếu Thiên đã có một giai đoạn gần như biến mất hoàn toàn. Anh từng thẳng thắn chia sẻ mình đã thất nghiệp kéo dài gần 10 năm, không có thu nhập ổn định và phải sống dựa vào những khoản tiết kiệm ít ỏi.

May mắn thay, anh vẫn có một hậu phương vững chắc là người vợ của mình, nữ diễn viên Hàn Văn Văn. Cô đã trở thành trụ cột kinh tế chính của gia đình, vừa chăm sóc chồng bệnh tật, vừa gánh vác toàn bộ gánh nặng tài chính. Chính Chu Hiếu Thiên cũng nhiều lần chia sẻ phải tập quên hào quang quá khứ, chấp nhận làm lại từ đầu.

Cuộc hôn nhân này cho thấy một "tay chơi" đào hoa, sau khi trải qua sóng gió cuộc đời, đã tìm được một bến đỗ bình yên, nơi anh được yêu thương và chấp nhận dù đã mất đi tất cả. Tuy nhiên, vì lo ngại bệnh tật di truyền nên cặp đôi này đã hoãn lại việc có con. Hơn nữa, anh cũng trăn trở rằng với tình hình sức khỏe hiện nay, nếu sinh con, có lẽ anh chỉ có thể chăm sóc được cho bé được vài năm rồi "đi" lúc nào không biết. Chu Hiếu Thiên chia sẻ, giờ đây, anh đang nỗ lực kiếm tiền để sau này, nếu anh có "biến" thì bà xã – nữ diễn viên Hàn Văn Văn vẫn có thể hưởng cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ về kinh tế.

Nam thần F4 bên người vợ tào khang

Việc Chu Hiếu Thiên tái hợp với F4 tại concert của Mayday mới đây cũng làm dậy sóng mạng xã hội. Trước 40 ngàn khán giả, 4 nam thần tượng đời đầu đã cùng hòa giọng bài hát Mưa Sao Băng (OST Vườn Sao Băng bản Đài). Hình ảnh bộ tứ đình đám đứng chung sân khấu khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi nhớ về hình ảnh thanh xuân năm nào - nơi mà Đạo Minh Tự (Ngôn Thừa Húc) bá đạo ngông cuồng, hoàng tử Hoa Trạch Loại (Châu Du Dân) u sầu hướng nội, Tây Môn (Chu Hiếu Thiên) lãng tử đào hoa và Mỹ Tác (Ngô Kiến Hào) phóng khoáng, từng làm bao trái tim thiếu nữ say đắm điên đảo.

Dù xót xa vì màn tái hợp này thiếu vắng nữ chính Từ Hy Viên đã qua đời, nhưng khán giả vẫn hết sức xúc động vì gặp lại thanh xuân. Chu Hiếu Thiên dù không còn đẹp như xưa, tóc bạc trắng thái dương, "dừ" hơn cả thành viên lớn tuổi nhất Ngôn Thừa Húc nhưng vẫn khiến người hâm mộ phát cuồng.

Màn tái hợp khiến khán giả thổn thức

Sau buổi biểu diễn, anh tâm sự ban đầu rất do dự, không biết có nên tái hợp cùng các thành viên F4 hay không. Sau cùng, anh vẫn quyết định đem lại những hồi ức thanh xuân cho khán giả như món quà tri ân, vì sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nam thần đình đám một thời cho biết: "Tôi mà sống được đến 60 tuổi là may mắn lắm rồi" .

Chu Hiếu Thiên cho biết, bộ phim Vườn Sao Băng không chỉ là thanh xuân của một thế hệ khán giả mà còn là toàn bộ tuổi trẻ của anh. Ngoài ra, Chu Hiếu Thiên còn nhắc tới cố nghệ sĩ Từ Hy Viên – mảnh ghép quan trọng của bộ phim Vườn Sao Băng vang đanh châu Á năm ấy. Nam diễn viên nghẹn ngào chia sẻ, Từ Hy Viên là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của mỗi thành viên F4. Khi còn trẻ, cả 4 người đều yêu thương cô theo cách của riêng mình.

Anh vội vàng tái hợp F4 vì sợ không còn cơ hội nữa

Nam diễn viên rơi lệ khi nhắc đến "nàng Cỏ" Từ Hy Viên.







