Cách đây 1 tháng, câu chuyện ông Lý Seo Lừ (73 tuổi, hiện sống tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) vượt 1.500km ra gặp bạn gái quen qua mạng là bà Sùng Thị Mỷ (51 tuổi, sống ở xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La), sau đó đưa bà Mỷ về chung sống đã từng nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Thông tin trên báo Người Lao Động cho hay, vợ của ông Lừ đã qua đời trước đó 1 thời gian, còn bà Mỷ sống độc thân nhiều năm qua trong căn nhà đơn sơ trong rừng. Sau thời gian trò chuyện với bà Mỷ qua mạng xã hội, ông Lừ đích thân tới Sơn La gặp mặt bạn gái.

Họ tâm sự, ăn với nhau bữa cơm. Hai bên thuận ý, ông Lừ đã sang thưa chuyện với bên ngoại của bà Mỷ và nhận được sự chấp thuận. Sau đó, ông đưa bà Đắk Lắk, bắt đầu cuộc sống mới. Chuyện tình cảm của ông Lừ được con cái rất ủng hộ, gọi bà Mỷ bằng mẹ.

Ông Lừ ngày đón bà Mỷ về quê chung sống.

Mới đây, chia sẻ trên báo VietNamNet , anh Lý Seo Ký (sinh năm 1981), con của ông Lừ cho biết Tết năm nay, gia đình anh trở nên đặc biệt hơn khi có thành viên mới. Anh Ký kể, từ ngày có bà Mỷ về bầu bạn, ông Lừ bớt cô quạnh, nhà cửa gọn gàng, ấm cúng hơn. Mấy anh chị em đều rất mừng, ấm lòng khi mỗi lần sang thăm thấy bố vui vẻ, phấn khởi.

Tết năm nay, ông Lừ và bà Mỷ cùng đi sắm Tết, mua đồ để cúng gia tiên và đãi con cháu. Ông bà cũng cùng nhau dọn dẹp, trang trí nhà của, gói bánh, nấu nướng,... Thỉnh thoảng, con cháu cũng sang phụ giúp ông bà.

Vợ chồng ông Lừ và bà Mỷ hiện tại. (Ảnh: VietNamNet)

Vào ngày mùng 1 Tết, con cháu quây quần trong căn nhà nhỏ của ông bà mừng năm mới. Vợ chồng ông Lừ, bà Mỷ chuẩn bị 3 mâm cô thết đãi các con, không khí gia đình rất đầm ấm và rộn tiếng cười. Đặc biệt, ông Lừ rất phấn khởi vì Tết năm nay có người bầu bạn. Mấy ngày Tết, ông chở vợ đi chúc Tết từng nhà, đến đâu cũng vui vẻ giới thiệu về người bạn đời mới của mình.

Anh Ký chia sẻ, bà Mỷ đã quen dần với nhịp sống ở nơi mới. Các con ông Lừ gọi bà là mẹ, bà cũng trò chuyện với con cháu rất vui. Bà cũng được các con nhận xét là dịu dàng, biết chiều chuộng và nhường nhịn. Anh Kỷ cùng các anh em tin tưởng bố mẹ sẽ sống êm ấm, lâu dài và mong rằng ông bà sẽ có thêm nhiều cái Tết vui vẻ, sum vầy, ấm cúng như Tết năm nay.