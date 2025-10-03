Cụ ông 67 tuổi sở hữu BĐS trải dài, tiết kiệm gần 12 tỷ đồng nhờ 3 KHÔNG: Mỗi bữa chỉ ăn một quả mận, bát cơm và ít muối trắng

Tại Tokyo (Nhật Bản), một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã trở thành tâm điểm chú ý khi được truyền thông gọi là “triệu phú vô hình”. Ông không phải doanh nhân giàu có, cũng không phải ngôi sao nổi tiếng, mà chỉ là một lao công bình thường trong một khu chung cư. Thế nhưng đằng sau công việc giản dị đó, ông sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng nhờ chiến lược tiết kiệm khắt khe và đầu tư khôn ngoan suốt nhiều thập kỷ.

Nhân vật đặc biệt này là Koichi Matsubara, 56 tuổi, hiện làm công việc dọn dẹp và bảo trì cơ bản trong một tòa nhà ở Tokyo. Công việc chỉ kéo dài 4 tiếng/ngày, 3 ngày/tuần và mang lại mức thu nhập khiêm tốn khoảng 100.000 yên/tháng (tương đương 680 USD, khoảng gần 17 triệu đồng), thấp hơn rất nhiều so với mức lương trung bình tại Tokyo là 350.000 yên/tháng (khoảng 2.400 USD - 63,3 triệu đồng).

Nhưng ít ai ngờ rằng, song song với nghề lao công, ông Matsubara lại có nguồn thu nhập khổng lồ từ bất động sản và đầu tư chứng khoán, ước tính hơn 30 triệu yên/năm (hơn 4,5 tỷ đồng).

Bước khởi đầu từ căn hộ nhỏ giá rẻ

Sinh ra trong một gia đình đơn thân, tuổi thơ khó khăn đã rèn luyện cho Matsubara tính tiết kiệm triệt để. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông làm việc trong một nhà máy với mức lương 180.000 yên/tháng (khoảng 1.220 USD - 32 triệu đồng). Thay vì tiêu xài như bạn bè cùng trang lứa, ông cẩn thận để dành và chỉ trong vài năm đã tích lũy được 3 triệu yên (khoảng 20.000 USD - 527,5 triệu đồng). Số tiền này được ông dùng để mua căn hộ đầu tiên – một căn studio nhỏ.

Thời điểm đó, thị trường bất động sản Nhật Bản đang chạm đáy sau giai đoạn bong bóng, và Matsubara đã nhanh chóng tận dụng cơ hội. Ông trả nợ thế chấp sớm, tìm cách tránh tình trạng nhà bỏ trống, nhờ vậy giá trị bất động sản tăng dần theo thời gian. Từ căn hộ nhỏ ban đầu, ông từng bước mở rộng danh mục sở hữu lên 7 căn hộ cho thuê tại Tokyo và vùng ngoại ô, tạo ra nguồn thu nhập thụ động ổn định suốt nhiều năm.

Lối sống “3 KHÔNG” – tiết kiệm đến từng đồng

Điều khiến câu chuyện của Matsubara gây chú ý chính là lối sống giản dị đến khắc khổ: không ăn ngoài hàng, không mua quần áo mới, không mua đồ xa xỉ.

Dù sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục triệu yên, ông vẫn ở trong một căn hộ nhỏ giá rẻ, tự nấu ăn mỗi ngày và kiên quyết không mua quần áo mới trong hơn 10 năm. Phương tiện đi lại chính của ông là xe đạp; chiếc điện thoại thông minh cũng chỉ là dòng cơ bản, không phải những sản phẩm xa xỉ.

Mỗi bữa ăn của ông thường vô cùng đơn giản, có khi chỉ là một bát cơm với ít muối trắng hoặc một quả mận. Ông coi đó là cách để duy trì sức khỏe, đồng thời nhắc nhở bản thân không chạy theo thói quen tiêu dùng xa hoa. Với Matsubara, “mỗi ngày được sống khỏe mạnh và có việc để làm đã là một niềm hạnh phúc”.

Nhiều người bất ngờ khi biết ông Matsubara vẫn đi làm lao công dù không còn phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi này. Ông lý giải: “Làm việc giúp tôi vận động, giữ cho tinh thần tỉnh táo và cơ thể khỏe mạnh. Mỗi sáng thức dậy, được dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ ngăn nắp mang lại cho tôi cảm giác vô cùng dễ chịu.”

Với ông, nghề lao công không phải sự bắt buộc, mà là cách để duy trì một nhịp sống có trật tự, tránh sự nhàn rỗi dẫn đến mệt mỏi và suy nghĩ tiêu cực.

Triết lý sống giản dị, tài sản lớn nhưng không phô trương

Sau gần 20 năm kiên trì, ông Matsubara hiện không chỉ có 7 căn hộ cho thuê mà còn đầu tư vào nhiều cổ phiếu và quỹ tài chính. Tổng thu nhập thụ động hằng năm của ông đạt khoảng 30 triệu yên (tương đương gần 12 tỷ đồng). Mặc dù vậy, ông chưa từng phô trương sự giàu có. Mục tiêu của ông là sống một cuộc đời giản đơn, khỏe mạnh và có ích.

Ông chia sẻ: “Tôi hy vọng mỗi ngày đều có việc gì đó để làm, tự suy nghĩ và quyết định cuộc đời mình. Giàu có không có nghĩa là phải khoe mẽ. Đơn giản mới là hạnh phúc.”

Câu chuyện của Matsubara nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Nhật Bản. Nhiều người ca ngợi ông là “bậc thầy quản lý tài chính” với triết lý sống cực kỳ lý trí. Một bình luận được chia sẻ nhiều: “Dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày cũng là cách chữa lành tinh thần, vừa tốt cho sức khỏe, vừa giữ tâm trí cân bằng.” Một người khác nhấn mạnh: “Đừng bao giờ đánh giá thấp người lao công hay phục vụ, bởi triệu phú vô hình có thể ở ngay cạnh bạn.”

Tại Nhật Bản, những lối sống đặc biệt như Matsubara không phải là hiếm. Trước đó, một người đàn ông 75 tuổi được mệnh danh là “Thần của đồ miễn phí” đã sống cả thập kỷ chỉ dựa vào phiếu giảm giá, ưu đãi miễn phí thay vì dùng tiền mặt. Người này thậm chí sở hữu cổ phiếu của hơn 1.000 công ty, với giá trị tài sản ròng lên tới 100 triệu yên (khoảng 700.000 USD).

Theo SCMP