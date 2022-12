Cứ ngỡ gặp được người bạn trai hoàn hảo, cô gái chết điếng khi biết sự thật

Mạng xã hội là một môi trường tốt để tìm kiếm bạn trai song không phải tất cả những người ở đó đều tốt đẹp.

Một người phụ nữ tên Christina Kelley, 35 tuổi đến từ Fife (Scotland) đã quen anh chàng tên Will tới từ Glasgow (Scotland) qua mạng xã hội. Sau buổi hẹn hò tuyệt vời đầu tiên, họ đã có một đêm nồng cháy tại khách sạn hạng sang.



Kelley cho rằng mình đã tìm được một anh bạn trai hoàn hảo, làm việc tại nhà ga. Bởi vậy, cô rất háo hức cho những buổi gặp gỡ tiếp theo của cả hai. Họ đã liên tục có những cuộc gặp gỡ lãng mạn bên nhau và trở thành một đôi.

Thế nhưng một ngày nọ, có người tự nhận là bạn của Will liên lạc với Kelley và thông báo rằng anh ta mới bị bắt và muốn gửi những lá thư từ nhà tù cho cô.

Điều này khiến người phụ nữ hoang mang tột cùng. Tuy vậy, cô vẫn bình tĩnh cho đối phương địa chỉ và nhận những lá thư nhỏ do Will gửi. Kelley cho rằng có lẽ anh chàng này phạm một lỗi gì đó nên bị tạm giam. Thế nhưng, sau khi Kelley xem một bản tin truyền hình thông báo về tội phạm, cô đã hoảng hốt tột cùng.

Kelley cứ nghĩ mình gặp được một đối tượng hẹn hò hoàn hảo.

Hóa ra, Will chẳng phải là nhân viên nhà ga như anh ta khai với cô. Sự thật, người bạn trai này là một tay trùm tội phạm khét tiếng và vừa bị cảnh sát bắt được.

"Tôi hoàn toàn bị sốc. Anh ta là một tay xã hội đen liên quan đến súng, lựu đạn và những thứ khác. Tôi không hiểu mình bị vướng vào chuyện gì nữa. Công bằng mà nói, mọi thứ về anh ấy đều hoàn hảo cho đến khi tôi phát hiện ra anh ta nguy hiểm đến thế nào", Kelley buồn bã chia sẻ.

Được biết, cặp đôi quen nhau qua Instagram. Will là người chủ động bắt chuyện với cô và cả hai sau đó nhắn tin với nhau. Sau vài ngày chuyện trò, họ có buổi hẹn hò đầu tiên ở một quán cà phê. Will luôn thể hiện mình là một quý ông hoàn hảo.

Cô chia sẻ: "Anh ấy mở cửa xe cho tôi. Tôi thì cứ nghĩ rằng đối phương lịch sự và tốt đẹp lắm. Anh ấy được 10/10 trong thang chấm điểm của tôi về đàn ông với vóc dáng cao to. Vì đến từ Glasgow nên chất giọng của Will cũng khiến tôi tan chảy. Mọi việc diễn ra rất tốt và chúng tôi gặp nhau khá nhiều lần. Cuối cùng Will biến mất và tôi không thể liên lạc được với anh ấy".

Sau đó, bạn của Will liên lạc để thông báo rằng anh ta đã bị bắt. Họ xin địa chỉ nhà của cô để gửi thư qua. Đưa thư cho cô là một người bạn của Will. Đó thật sự là thư trong tù vì có cả con dấu nhà tù trên cùng. Kelley còn cho rằng Will có chữ viết khá đẹp. Cặp đôi trao đổi thư từ trong khoảng 1 tháng cho đến khi bản tin tội phạm đưa thông tin về Will. Biết được đối phương là một tội phạm nguy hiểm, cô đã sợ hãi tột cùng vì không ngờ mình qua lại với một nhân vật như thế.

Hóa ra anh bạn trai của Kelley lại là một tên tội phạm khét tiếng.

Lúc này, cô bắt đầu nhớ lại những dấu hiệu nho nhỏ khi cả hai ở bên nhau. Lúc đó, cô không nghĩ nó là vấn đề nhưng bây giờ đã khác.

"Khi chúng tôi đến khách sạn, anh ấy nhìn ngoài cửa sổ để xem có thể nhảy xuống từ độ cao bao nhiêu? Có lúc anh ấy gửi những bức ảnh đang nằm trên giường phơi nắng và chân vẫn đi giày thể thao. Ngay cả lúc thư giãn nhất Will vẫn trong tâm thế bỏ chạy bất cứ lúc nào là sao. Tất cả chỉ vì anh ấy biết rằng sẽ bị bắt vào một lúc nào đó. Chỉ có tôi là không biết chuyện gì xảy ra", cô chia sẻ thêm.

Sau khi biết được sự thật về đối tượng hẹn hò, cô quyết định chấm dứt tất cả vì sự an toàn của bản thân.

"Rất may là tôi ổn và không có vấn đề gì xảy ra với mình", cô cho hay.

Đúng là đôi khi, các đối tượng hẹn hò không giống như những gì chúng ta tưởng tượng. Đây cũng là một bài học về sự suy xét kỹ càng trước khi quyết định hẹn hò hay qua lại với bất cứ ai. Chỉ cần đối phương có chút gì đó "bất ổn", bạn đừng nên bỏ qua. Hãy biết cách bảo vệ bản thân mình mọi lúc, mọi nơi ngay cả khi quyết định yêu đương nhé.