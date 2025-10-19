Người tử vong là ông N.V.N. (80 tuổi). Còn người bị thương nặng là bà Đ.T.B. (77 tuổi, cùng trú tại địa phương trên).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 ngày 18/9, một người dân đến nhà xưởng của chị N.T.T. ở thôn 4, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình để làm việc. Theo sơ đồ, xưởng may của chị T. nằm trong vườn nhà bố mẹ chị T..

Tại đây, khi công nhân mở cửa cổng thì phát hiện bà Đ.T.B. (77 tuổi, mẹ của chị T.) nằm ở cửa nhà tắm, trên người có nhiều vết thương, nên lập tức đưa bà B. đi cấp cứu.

Tiếp tục tìm hiểu, mọi người phát hiện cụ ông N.V.N. (80 tuổi, bố của chị T.) tử vong trong bể nước của gia đình.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh Bùi Thảo)

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền có mặt tại hiện trường và giao cho Công an xã Vĩnh Trụ có mặt tại hiện trường, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.

Được biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, bước đầu nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn giữa ông N. và bà B. Gia đình đã đưa thi thể ông N. đi hỏa táng.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.