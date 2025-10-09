Theo tờ South China Morning Post (SCMP), người phụ nữ họ Zhang ở Hàng Châu, Trung Quốc, đã bị đau bụng dữ dội sau khi ăn ếch sống vì bà tin rằng đây là một bài thuốc truyền thống có thể chữa khỏi bệnh.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Chiết Giang sau đó phát hiện ra tình trạng nhiễm ký sinh trùng trong cơ thể người phụ nữ lớn tuổi.

Bà Zhang, người bị thoát vị đĩa đệm, đã tin vào lời tuyên bố rằng nuốt ếch sống có thể làm giảm đau lưng dưới. Sau đó, bà yêu cầu gia đình mình đi bắt một số con ếch sống mà không nói cho họ biết bà định làm gì với những con ếch đó.

Người phụ nữ nhập viện sau khi nuốt ếch sống để chữa đau lưng. Ảnh minh họa.

Người phụ nữ không nấu những con ếch này, mỗi con có kích thước bằng lòng bàn tay của người trưởng thành, mà nuốt sống chúng trong 2 ngày liên tiếp.

Sau đó, bà cảm thấy hơi khó chịu ở bụng. Khi cơn đau trở nên tồi tệ hơn trong vài ngày tiếp theo, bà Zhang nói với gia đình rằng đã nuốt sống những con ếch.

Con trai bà nói với các bác sĩ tại bệnh viện rằng bà không thể đi lại được vì "đau nhói".

Một cuộc kiểm tra cho thấy bà Zhang có sự gia tăng đáng kể số lượng tế bào oxyphil, một dấu hiệu liên quan đến nhiều bệnh khác nhau, bao gồm nhiễm ký sinh trùng và rối loạn máu.

Các xét nghiệm tiếp theo cũng xác nhận rằng bà đang bị nhiễm ký sinh trùng.

Một bác sĩ cho biết việc nuốt ếch đã gây tổn thương hệ tiêu hóa của bà Zhang và khiến ký sinh trùng xuất hiện trong cơ thể. Bà được xuất viện sau hai tuần điều trị.

Theo SCMP, một bác sĩ cao cấp tại bệnh viện cho biết trường hợp của bà Zhang không phải là hiếm.

"Chúng tôi đã tiếp nhận một số bệnh nhân tương tự trong những năm gần đây. Ngoài việc nuốt ếch, một số người còn ăn mật rắn hoặc mật cá sống, hoặc đắp da ếch lên da của chính mình", ông nói thêm.

Ông cho biết những bệnh nhân này thường là người cao tuổi, hiếm khi thảo luận về vấn đề sức khỏe của mình với gia đình và chỉ tìm kiếm sự trợ giúp y tế khi tình trạng trở nên nghiêm trọng.