Liên quan đến sự việc nam thanh niên chửi bới, hành hung, nhổ nước bọt vào cụ bà làm phục vụ ở quán bánh bèo, xảy ra sáng 7/4 tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai gây bức xúc dư luận, nạn nhân trong vụ việc là bà Trần Thị Lan (60 tuổi, trú phường Quy Nhơn Nam).

Bà Lan hiện đang điều trị tại Bệnh viện da liễu Trung ương Quy Hòa. Nạn nhân vẫn bị đau nhức, tinh thần chưa ổn định.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên , bà Lan cho hay bản thân đi làm thuê tại quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ nhiều tháng nay. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 7/4, khi bà đang làm việc tại quán thì có 3 người đàn ông đến ăn. Khi khách hỏi, bà Lan báo giá mỗi suất là 10.000 - 25.000 đồng. Tuy nhiên, khi bà mang bánh ra thì một người trong nhóm bất ngờ lớn tiếng chửi bới, xưng hô thiếu chuẩn mực.

Bà Lan hiện đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo lời bà Lan, bà không quen biết 3 người đàn ông, cũng không chọc ghẹo gì. Tự nhiên khách vào ăn rồi mắng chửi bà. Đã già cả nên bà Lan cũng chịu nhịn nhưng người đàn ông lại liên tục xúc phạm. “Tôi nói mình bằng tuổi mẹ họ, chửi tôi cũng như chửi mẹ mình thì họ lao vào đánh", bà Lan kể lại.

Nạn nhân cho biết thêm, sau khi bị đánh, bà gọi điện cho con trai là anh Trần Minh Luân (25 tuổi) đến đưa đi bệnh viện. Khi đến nơi, thấy mẹ bị hành hung nên anh Luân vào can thì cũng bị nhóm người hành hung. " Con trai tôi bị họ đấm đá, hành hung. Thậm chí có người còn cầm dao rượt đuổi, dọa chém ", người phụ nữ kể.

Gương mặt với những vết trầy xước của anh Luân - con trai bà Loan. (Ảnh: Thanh Niên)

Sau đó, nhóm người rời đi mà không thanh toán tiền bánh. Bà Lan sau đó được đưa đi bệnh viện điều trị. Nạn nhân cũng thông tin, sau vụ việc, gia đình của 1 trong 3 người đàn ông đã đến thăm hỏi, xin hỗ trợ tiền và mong được bỏ qua.

Bà Lan bày tỏ, bà cũng muốn bỏ qua chứ không muốn chấp nhặt làm gì. Vợ của người đàn ông cũng đang mang thai nên bà không muốn làm lớn chuyện.

Trước đó, đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại sự việc bà Lan bị khách chửi bới, hành hung được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người vô cùng bất bình.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, người đàn ông có hành vi hành hung cụ bà là N.V.Y. (sinh năm 1991, trú tại phường Quy Nhơn Nam).

Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do trong quá trình phục vụ, giữa Y. và bà Lan xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã. Sau đó, Y. đã có hành vi nhổ nước bọt, chửi bới, đe dọa và tấn công vào vùng đầu và cơ thể bà Lan. Sự việc chỉ dừng lại khi một người đàn ông khác trong nhóm đứng dậy can ngăn.

Vụ việc hiện đang được Công an phường Quy Nhơn Nam củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.