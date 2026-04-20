Cụ bà 95 tuổi đã qua đời bỗng sống lại 6 ngày

Theo các báo quốc tế dẫn lại thông tin từ trang Huashang của Trung Quốc, sự việc xảy ra vào tháng 2/2012 tại làng Liulou, thành phố Beiliu, khu tự trị Quảng Tây. Nhân vật chính là cụ bà Li Xiufeng, 95 tuổi. Trước đó khoảng hơn hai tuần, cụ bị ngã và chấn thương vùng đầu. Đến ngày 17/2, người hàng xóm tên Chen Qingwang tới mang đồ ăn sáng thì phát hiện cụ nằm bất động trên giường, không phản ứng khi gọi dậy. Người này cho rằng cụ đã qua đời trong lúc ngủ.

Điều khiến nhiều người chú ý là theo lời người hàng xóm, vào thời điểm ấy cơ thể cụ bà vẫn còn ấm. Tuy nhiên, vì không thấy cụ thở và cũng không có phản ứng nào, dân làng vẫn chuẩn bị hậu sự theo tập tục địa phương. Cụ được đặt vào quan tài ngày 19/2 và để trong nhà vài ngày để người thân, hàng xóm tới viếng. Một số đồ dùng cá nhân của cụ cũng đã bị đem đốt theo phong tục.

Biến cố xảy ra vào ngày 24/2, chỉ một ngày trước lễ an táng. Khi quay lại nhà cụ Li Xiufeng, ông Chen cùng con trai bàng hoàng phát hiện chiếc quan tài đã trống không. Cả làng hoảng hốt đi tìm, rồi chết lặng khi thấy cụ bà đang ngồi trong bếp nấu cháo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Theo lời kể được các báo đăng lại, cụ Li Xiufeng nói rằng mình "đã ngủ rất lâu", sau khi tỉnh dậy thì thấy đói nên muốn nấu gì đó để ăn. Cụ cũng cho biết đã phải đẩy nắp quan tài trong một lúc khá lâu mới có thể trèo ra ngoài. Sau sự việc, chính quyền địa phương và hàng xóm đã mang quần áo cùng một số vật dụng tới hỗ trợ cụ, vì nhiều đồ đạc của bà trước đó đã bị đốt trong lúc gia đình chuẩn bị hậu sự.

Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao không chỉ ở Trung Quốc mà còn lan ra nhiều báo quốc tế vào thời điểm đó. Tuy vậy, các nguồn tin công khai chủ yếu đều là báo chí dẫn lại từ Huashang, chứ không phải hồ sơ y khoa chi tiết được công bố rộng rãi. Vì thế, khi nhìn lại câu chuyện này, nhiều người vẫn xem đây là một trong những trường hợp hy hữu nhất liên quan tới việc nhầm lẫn dấu hiệu sự sống ở người cao tuổi.

Điều gì có thể đã xảy ra với cụ bà?

Trong bản tin năm 2012, 9News cho biết một bác sĩ tại bệnh viện địa phương được dẫn lời cho rằng cụ Li Xiufeng có thể rơi vào trạng thái chết giả hoặc hôn mê rất sâu, khi người ngoài khó nhận biết dấu hiệu sinh tồn nhưng cơ thể vẫn chưa thực sự rơi vào tình trạng tử vong không thể đảo ngược. MyJoyOnline cũng đăng lại nhận định tương tự, mô tả đây là tình huống người bệnh gần như không còn biểu hiện thở nhưng cơ thể vẫn ấm.

Các tài liệu y khoa hiện đại cho thấy việc xác định một người đã tử vong không chỉ dựa vào cảm quan thông thường. Một bài tổng quan trên British Journal of Anaesthesia nêu rằng chẩn đoán tử vong phải gắn với sự mất không thể đảo ngược khả năng ý thức và khả năng tự thở; tiêu chuẩn đánh giá cũng cần phù hợp với hoàn cảnh lâm sàng cụ thể. Nói cách khác, những trường hợp tưởng như "sống lại" trên thực tế có thể là sai sót trong nhận định ban đầu hoặc những tình huống cực hiếm khiến dấu hiệu sống bị bỏ sót.

Câu chuyện của cụ Li Xiufeng vì thế vẫn được nhắc lại như một vụ việc vừa rùng mình vừa gây nhiều suy ngẫm. Đằng sau yếu tố ly kỳ là lời nhắc rất thực tế: với những người cao tuổi, đặc biệt sau chấn thương hoặc trong trạng thái bất tỉnh sâu, việc xác định tử vong cần dựa vào đánh giá y khoa chặt chẽ, tránh để xảy ra những sai lầm không thể sửa chữa.

Theo 9News, X, The Express