Cụ bà 70 tuổi phục hồi ngoạn mục sau thời gian dài lê từng bước do phình đĩa đệm

"Ngay từ buổi đầu trị liệu tôi đã thấy rất hài lòng. Vì lúc đến đang rất đau, bác sĩ trị liệu là dứt được cơn đau, rất thoải mái. Sau 1 tuần, nhẹ luôn cái chân không bị tê, không bị đau, không bị buốt", bà Nụ phấn khởi cho biết. Dưới đây là hành trình hồi phục ngoạn mục của cụ bà 70 tuổi.

Bệnh nhân Lê Thị Nụ đã chọn trị liệu thần kinh cột sống. Chiropractic tại phòng khám ACC và có hiệu quả nhanh chóng Ảnh: Yến Lê

Nguy cơ yếu và liệt chi dưới vì biến chứng phình đĩa đệm

"Tôi bị đau suốt cả ngày, đi lại nhiều là đau buốt mông, đau xuống tận đùi và chân. Đi lại rất khó, cái chân cứ phải lê lê từng bước, đau muốn phát khóc. Các cơn đau ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hằng ngày, ăn không được, ngủ không được. Những lúc như vậy con cái phải xoa bóp để làm dịu cơn đau", bà Nụ chia sẻ về tình trạng bệnh của mình.

Được người quen giới thiệu, con trai đưa bà Nụ đến phòng khám ACC Hà Nội như một hi vọng cứu cánh cho tình trạng của bà.

Tại Phòng khám ACC, bác sĩ Erik W. Waardenburg kiểm tra và đánh giá bệnh nhân bị phình đĩa đệm rất nghiêm trọng từ đốt L1- S1, trượt đốt sống L4 gây tê yếu chi dưới.

"Bệnh nhân đến khám trong tình trạng rất nghiêm trọng, nếu không được điều trị kịp thời, phình đĩa đệm sẽ gây ra triệu chứng tê không ngừng, đau mạn tính, tổn thương dây thần kinh. Đối với đốt sống bị trượt, ngoài gây đau có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn, yếu và liệt chi dưới", bác sĩ Erik nhận định.

Bà Nụ bị đau buốt chân phải lê từng bước. Ảnh: Yến Lê

"Dứt cơn đau, thoải mái ngay buổi trị liệu Chiropractic đầu tiên"

Với tình trạng của bà Nụ, bác sĩ Erik đã đưa ra chỉ định trị liệu thần kinh cột sống (Chiropractic) để nắn chỉnh các đốt sống về đúng vị trí và kết hợp vật lý trị liệu dùng xung điện, siêu âm trên phần thắt lưng, tia laser thế hệ IV để giảm các triệu chứng viêm sâu bên trong và đẩy nhanh quá trình hồi phục. Song song đó, bệnh nhân được tập phục hồi chức năng Pneumex chuyên biệt giúp thắt lưng và các tầng đĩa đệm ổn định hơn, làm mạnh khối cơ xung quanh cột sống.

Chỉ sau nửa liệu trình điều trị, tình trạng của bà đã cải thiện rõ, những cơn đau nhức đã biến mất.

Theo bác sĩ Erik, sau 1 tháng điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhân đã tiến triển hơn 80%. Kết thúc liệu trình, bà Nụ đi lại dễ dàng hơn, không còn bị đau và tràn đầy năng lượng, tươi cười nhiều hơn.

"Tình trạng của bà Nụ sẽ tiến triển và phục hồi hơn nữa nếu tiếp tục làm theo các chỉ dẫn của chúng tôi. Thứ nhất hãy chăm chỉ tập thể dục nhiều hơn, đi bộ, đi bơi; thứ hai là duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh, thứ 3 là tập các bài tập giãn cơ như yoga và cuối cùng là duy tái khám định kỳ để giúp cột sống ổn định", bác sĩ Erik nhấn mạnh.

Bà Nụ được hướng dẫn tập phục hồi chức năng chuyên biệt. Ảnh. Yến Lê

Trị liệu bằng Chiropractic tại ACC: an toàn và hiệu quả cho bệnh phình đĩa đệm

Theo bác sĩ Erik, nguyên nhân gây phình đĩa đệm có thể do quá trình lão hóa tự nhiên của đĩa đệm, di chứng sau khi người bệnh bị tai nạn xe hoặc các chấn thương khác ảnh hưởng đến đĩa đệm. Ngoài ra có thể do tính chất công việc khiến người bệnh thường xuyên phải mang, vác vật nặng. Có rất nhiều cách để giảm các cơn đau do phình đĩa đệm gây ra, tuy nhiên nếu không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của bệnh sẽ khiến bệnh ngày càng nặng và yếu liệt hai chi.

Đối với bệnh nhân phình đĩa đệm, bác sĩ chuyên khoa thần kinh cột sống tại ACC sẽ kết hợp phương pháp Trị liệu thần kinh cột sống và Vật lý trị liệu mang đến hiệu quả và an toàn cho người bệnh. Các bác sĩ thực hiện thao tác nắn chỉnh bằng tay nhẹ nhàng, tác động trực tiếp lên cột sống của bệnh nhân, nhằm điều chỉnh các sai lệch, giải phóng sự chèn ép dây thần kinh, từ đó triệu chứng đau nhức giảm dần và chấm dứt hẳn.

Các nghiên cứu ở Mỹ và Châu Âu đã chứng minh rằng Trị liệu thần kinh cột sống (Chiropractic) là phương pháp điều trị tích cực và an toàn, có thể áp dụng với kể cả người cao tuổi, trẻ em hoặc phụ nữ có thai. Trong điều trị xương khớp, phương pháp nắn chỉnh cột sống Chiropractic là lựa chọn tối ưu cho bệnh nhân lo ngại tác dụng phụ của sử dụng thuốc hay biến chứng sau phẫu thuật.

Tuy nhiên phương pháp nắn chỉnh cột sống cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa Thần kinh cột sống được đào tạo chuyên sâu và tại phòng khám uy tín. Phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống Hoa kỳ, địa chỉ số 99, đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM (tên gọi tắt là phòng khám ACC) là nơi quy tụ nhiều bác sĩ quốc tế (đến từ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc và New Zealand) thuộc chuyên khoa Thần kinh cột sống, Vật lý trị liệu giàu kinh nghiệm, đảm bảo chữa bệnh về cơ xương khớp cho người Việt tiên tiến như các nước phát triển trên thế giới.