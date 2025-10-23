Clip nữ sinh không đội mũ bảo hiểm, hút thuốc trên đường gây xôn xao

Ngày 23/10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đang xác minh, làm rõ clip hai nữ sinh trên xe máy, trong đó em ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và “phì phèo” điếu thuốc khi đang di chuyển trên đường để xử lý theo quy định

Trước đó, một đoạn video dài khoảng 29 giây, ghi lại cảnh hai nữ sinh đi xe máy trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm, TPHCM, trong đó người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm, tay cầm điếu thuốc và hút khi xe đang lưu thông.

Hình ảnh phản cảm này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội kèm theo nhiều bình luận, phần lớn bày tỏ bức xúc trước hành vi thiếu ý thức, coi thường pháp luật của các nữ sinh.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, Đội CSGT An Sương đã vào cuộc xác minh. Theo thông tin ban đầu, hai cô gái trong clip được cho là học viên của một trung tâm giáo dục trên địa bàn quận 12 cũ.

Hình ảnh cắt từ clip

Lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ danh tính, kiểm tra giấy phép lái xe, nguồn gốc phương tiện và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an TPHCM khuyến cáo học sinh – sinh viên cần tuyệt đối tuân thủ quy định về đội mũ bảo hiểm, không hút thuốc, không sử dụng điện thoại khi điều khiển xe, góp phần xây dựng hình ảnh văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong cộng đồng.