Crowne Plaza Phu Quoc Starbay đã sẵn sàng chào đón APEC 2027

Chính thức được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2027, Phú Quốc đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của các tổ chức và doanh nghiệp quốc tế tìm kiếm một điểm đến MICE lý tưởng tại Đông Nam Á, kết nối đồng thời các cuộc họp chiến lược và trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp dành cho lãnh đạo cấp cao.

Với sự chuẩn bị chu đáo và đầu tư xứng tầm cho xu hướng này, Crowne Plaza Phu Quoc Starbay nổi bật như một lựa chọn hấp dẫn, đáp ứng toàn diện nhu cầu cho du lịch MICE với hệ thống cơ sở vật chất và dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Crowne Plaza Phu Quoc Starbay nổi bật như một lựa chọn hấp dẫn

Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch MICE tại Đảo Ngọc tiếp thêm cho Crowne Plaza Phu Quoc Starbay cơ hội với tâm thế sẵn sàng phục vụ những sự kiện hội nghị quốc tế quy mô lớn khi khu nghỉ dưỡng 5 sao này vốn sở hữu hệ thống cơ sở vật chất, tiện ích và dịch vụ đồng bộ, với nhiều không gian linh hoạt.

Nổi bật là sảnh hội nghị và sự kiện có sức chứa 400 khách, các phòng họp đa năng cùng hơn 1.000 m² không gian sự kiện ngoài trời bên bờ biển. Thêm vào đó, với hạ tầng ngày càng hoàn thiện của Phú Quốc, mạng lưới đường bay quốc tế thuận tiện và chính sách miễn thị thực cho du khách, đang góp phần định vị Phú Quốc trở thành điểm đến hàng đầu cho các sự kiện doanh nghiệp cấp cao tại Việt Nam.

Crowne Plaza Phu Quoc Starbay mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hài hòa giữa dịch vụ lưu trú cao cấp và tiện nghi vượt trội

Tọa lạc tại Bãi Dài yên bình phía Tây Bắc đảo, Crowne Plaza Phu Quoc Starbay mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hài hòa giữa dịch vụ lưu trú cao cấp và tiện nghi vượt trội, nơi du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên tại những bãi biển hoang sơ, tham quan khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, dành thời gian khám phá các hoạt động thú vị tại các khu phức hợp với đa dạng loại hình giải trí và hai sân golf tại khu vực lân cận. Tất cả tạo nên những hành trình trải nghiệm du lịch MICE độc đáo, giàu cảm xúc và mang tinh thần gắn kết đội ngũ sâu sắc.

Là điểm đến tổ chức sự kiện hàng đầu tại Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng sở hữu không gian đa dạng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, tiện ích và dịch vụ tối ưu, luôn đảm bảo sự linh hoạt và chuyên nghiệp. Từ sự kiện doanh nghiệp, tiệc cưới, tiệc tối theo nhóm đến các cuộc họp hội đồng quản trị, mọi nhu cầu đều được đáp ứng trọn vẹn. Đội ngũ MICE chuyên trách sẽ luôn đồng hành với sự tận tâm, phối hợp chặt chẽ trong từng chi tiết, để quy trình tổ chức diễn ra liền mạch, hiệu quả và thành công.

Crowne Plaza Phu Quoc Starbay sở hữu 308 phòng nghỉ, suite và biệt thự, phục vụ kèm bữa sáng buffet hằng ngày

Các không gian sự kiện tại Crowne Plaza Phu Quoc Starbay được thiết kế linh hoạt, để có thể thay đổi theo từng nhu cầu riêng biệt - từ tiệc chiêu đãi, tiệc cocktail ngắm hoàng hôn cho đến những dạ tiệc bên bờ biển - tất cả đều được chuẩn bị trọn vẹn và tinh tế bởi đội ngũ sự kiện giàu kinh nghiệm. Và ẩm thực là một trong những yếu tố tâm điểm không thể thiếu của một sự kiện.

Các nhà hàng và không gian thoáng đãng bên bờ biển của khu nghỉ dưỡng với đa dạng phong vị ẩm thực Á Âu kếp hợp cùng sự sáng tạo từ những đầu bếp tài hoa sẽ làm hài lòng mọi khẩu vị của thực khách. Khu nghỉ dưỡng sở hữu 308 phòng nghỉ, suite và biệt thự, phục vụ kèm bữa sáng buffet hằng ngày, cùng với các tiện ích như spa, phòng gym hoạt động 24/7 và các dịch vụ giải trí bên bờ biển, để du khách thoải mái lựa chọn và tận hưởng kỳ nghỉ biển giàu trải nghiệm và đáng nhớ.

Được quản lý bởi tiêu chuẩn toàn cầu của Tập đoàn danh tiếng IHG Hotels & Resorts và thương hiệu Crowne Plaza, chương trình Meetings & Events Concierge cùng dịch vụ đặc trưng “Dare to Connect”, kết hợp với IHG Business Rewards, mang đến đội ngũ tận tâm và giàu kinh nghiệm, các ưu đãi độc quyền và các giải pháp được thiết kế riêng nhằm nâng tầm cho mọi sự kiện (áp dụng theo điều kiện và điều khoản sẵn có).