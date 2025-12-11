Crescent Mall khởi động Giáng Sinh với "The Dazzling Joy of Christmas" – Mùa lễ hội lấp lánh dành cho những khoảnh khắc gia đình

Chỉ cần bước vào sảnh, cây thông khổng lồ với hàng ngàn bóng đèn LED đã choáng ngợp mọi ánh nhìn. Những mảng ánh sáng đan nhau như mời gọi người ta dừng lại lâu hơn, đưa máy lên chụp một tấm hình, rồi nở nụ cười thật tự nhiên, và những khoảnh khắc được lưu giữ trọn vẹn.

Mỗi góc check-in là mỗi khoảnh khắc lưu giữ cảm xúc

Từ cổng vào đến Sảnh B và cả North Plaza, đâu đâu cũng là góc chụp hình đẹp nao lòng. Là chiếc nón Noel khổng lồ đầy ắp những món quà to nhỏ. Là cây thông sáng lấp lánh với những chú lùn tinh nghịch, tất cả như bối cảnh của một câu chuyện cổ tích mùa đông mà bạn và gia đình mình cùng tạo nên. Những gương mặt rạng rỡ, những ánh mắt sáng ngời và những nụ cười hạnh phúc đều được lưu giữ tại Crescent Mall.

Những hoạt động Giáng Sinh dành cho gia đình

Crescent Mall năm nay không chỉ trang trí rực rỡ, mà còn biết cách khiến từng gia đình thật sự hòa vào lễ hội. Mỗi cuối tuần, khu vực workshop trở thành nơi tiếng cười trẻ con vang lên giòn giã. Bé cặm cụi làm những chú người tuyết độc đáo, ba mẹ sáng tạo những quả châu mini dễ thương… những "thành phẩm" hand-made ấy sẽ là vật lưu giữ kỷ niệm của gia đình.

Vào những ngày 6 – 13 – 20 – 25.12, ông già Noel xuất hiện trong bộ đồ đỏ quen thuộc. Ông đến trao quà, chụp ảnh và mang theo điều ước tuổi thơ. Trẻ con vui trong đôi mắt long lanh "ước mơ thành hiện thực", còn người lớn chỉ cần nhìn con hạnh phúc cũng đủ quên mọi mệt mỏi của năm dài.

Ngày 7.12, dàn nhạc KIS mang đến những giai điệu Giáng Sinh ấm áp, như soundtrack của tuổi thơ trở về. Ngày 14.12, Sảnh B lại mềm mại với từng vũ điệu ballet, nơi những chiếc váy trắng xoay giữa ánh đèn, đưa người xem vào không khí mùa đông lãng mạn.

Và không thể bỏ lỡ: sự xuất hiện của 50 ông già Noel & đêm Giáng Sinh rực cháy cảm xúc

Ngày 21.12 sẽ là khoảnh khắc bùng nổ khi 50 ông già Noel cùng xuất hiện tại North Plaza. Chắc chắn các em nhỏ sẽ cực kỳ phấn khích và cùng hò reo, nhảy theo các giai điệu quen thuộc, nhạc vang lên tưng bừng, và còn gì bằng là khoảnh khắc cả gia đình cùng cười, cùng vui bên nhau.

Đặc biệt là đêm 25.12, Crescent Mall hóa thân thành sân khấu cảm xúc: Âm nhạc, biểu diễn nhạc kịch, chụp hình tại camera 360, Santa trao quà… và cả dòng người nắm tay nhau hòa vào đoàn diễu hành lung linh. Một đêm Giáng Sinh không chỉ được lưu giữ qua những tấm hình đẹp, mà còn có những "thước phim" cảm xúc của bạn cùng người thân yêu.

Crescent Mall - nơi mùa lễ hội bắt đầu bằng những khoảnh khắc gia đình

Giữa không khí lễ hội rộn ràng, những cụm trang trí ánh đèn rực rỡ, hay các hoạt động vui nhộn, bạn sẽ nhận ra rằng: Giáng Sinh đẹp nhất là khi cả gia đình được quây quần bên nhau. Crescent Mall mong muốn trở thành nơi những khoảnh khắc ấy chạm vào ký ức, nơi mỗi gia đình có thể tạm dừng guồng quay bận rộn để tận hưởng những ngày cuối năm một cách trọn vẹn và ấm áp.

Giáng Sinh này, đừng chỉ đến để nhìn, hãy đến để cảm nhận, để ôm nhau chặt hơn một chút, nói lời yêu thương nhiều hơn một chút, và trái tim của bạn được ấm lên giữa ánh đèn lung linh tại Crescent Mall.

Một mùa lễ hội rực rỡ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi gia đình bạn đến và viết tiếp câu chuyện Giáng Sinh của riêng mình.