Coocaa V75 - Giải pháp TV cho không gian ngập sáng

Giữa nhịp sống năng động, xu hướng không gian tối giản và đề cao sự thông thoáng dần trở thành chuẩn mực. Ánh sáng tự nhiên được xem như "chất liệu" chủ đạo, len qua những ô cửa kính lớn để chạm vào từng góc nhỏ, tạo nên cảm giác thoáng đãng đầy năng lượng.

Từ nhu cầu dung hòa công nghệ và không gian mở, Coocaa trình làng QD-Mini LED V75 như lời giải dành cho những căn hộ ngập nắng.

TV QD-Mini LED V75 thấu hiểu nhu cầu tận hưởng trải nghiệm giải trí mượt mà của người dùng.

Bài toán ánh sáng trong căn hộ hiện đại

Sống trong căn hộ ngập sáng mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên và thư thái. Những vệt nắng sớm mai len lỏi qua tấm rèm mỏng, họa lên bức tranh một ngày mới trong trẻo. Thế nhưng vệt sáng ấy vô tình trở thành thử thách khi xem TV. Mặt kính phản chiếu mọi chuyển động trong phòng, từ ánh đèn đến bóng người, khung hình đôi khi trở thành tấm gương bất đắc dĩ khiến chi tiết trở nên mờ nhòe.

Nhiều gia chủ dù mê phong cách sống mở vẫn đành sống trong không gian tối mỗi khi giải trí. Minh Phú (32 tuổi, TP HCM) sống tại căn hộ góc - nơi gần như cả ngày tràn ánh sáng, cảm nhận rõ điều này: "Nếu muốn cày phim suốt cuối tuần, tôi phải kéo rèm hoặc tắt bớt đèn để hạn chế ánh sáng lọt vào. Điều này đi ngược tinh thần mở mà tôi yêu thích".

Những bất tiện tưởng nhỏ ấy khiến người dùng không chỉ mong muốn chiếc TV sắc nét, mà còn thích nghi với ánh sáng tự nhiên, đảm bảo hình ảnh chân thực mọi thời điểm.

Coocaa TV QD-Mini LED V75 - câu trả lời cho bài toán chói sáng

Luôn nhạy bén nhận ra nhu cầu dù nhỏ nhất của người dùng, Coocaa bắt đầu hành trình tạo ra chiếc TV có thể hòa nhịp lối sống ngập sáng của người dùng hiện đại. Đó chính là lý do TV QD-Mini LED V75 ra đời.

Thiết bị xử lý vấn đề chói sáng mà không làm mất đi chất lượng hình ảnh. Trung tâm của giải pháp này là màn hình Matte Screen Ultra - công nghệ ba lớp phủ đặc biệt. Lớp phim quang học kép V-Free Clarity+ lấy cảm hứng từ kỹ thuật bảo tồn tranh nghệ thuật, có nhiệm vụ bảo toàn sự rực rỡ và chuẩn màu. Lớp thứ hai, V-Free Matte trang bị khả năng chống chói khi đạt mức độ nhám lý tưởng AG25. Lớp cuối cùng V-Free 180° mở rộng góc nhìn đến 180°, giúp xem rõ hình ảnh từ mọi vị trí. Ba lớp kết hợp khiến ánh sáng từ cửa sổ hay bất kỳ góc chiếu khó chịu nào cũng không còn là vấn đề.

Công nghệ đa lớp tạo nên hình ảnh sắc nét ở mọi góc độ.

Ẩn dưới lớp chống chói là tấm nền QD-Mini LED, ghi lại sắc thái qua khả năng kiểm soát ánh sáng chính xácthông qua 3 công nghệ. Đầu tiên là công nghệ Điều sáng chủ động, hỗ trợ điều chỉnh sáng tối theo từng vùng. Chip Mini LED kép 16 tinh thể pha lê giảm quầng sáng và tăng chiều sâu hình ảnh. Trong khi đó, QLED thế hệ thứ 5 mang lại màu sắc sống động và bền bỉ hơn.

Để nâng trải nghiệm người dùng lên tầm cao mới, Coocaa còn tích hợp S A.I Engine. Công nghệ này "sắm vai" nhà phân tích dựa trên nguồn dữ liệu độc quyền, giúp màu sắc tái tạo rực rỡ và các chi tiết hiện lên sống động. Thương hiệu cũng không quên trang bị công nghệ bảo vệ mắt Eye Care với Low Blue Light và Flicker Free, đáp ứng nhu cầu gia đình đa thế hệ có cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

TV QD-Mini LED V75 còn tích hợp công nghệ bảo vệ mắt.

Tận hưởng không gian thư giãn đúng nghĩa

Khi vấn đề chói sáng đã được giải quyết, chiếc TV mới thực sự trở lại đúng vai trò: trung tâm của không gian thư giãn. Coocaa QD-Mini LED V75 kết nối từng thành viên trong gia đình bằng kho nội dung phong phú của Google TV với hơn 10.000 ứng dụng. Nếu bạn là game thủ, Game Hub sẽ khiến mỗi trận game mượt mà hơn. Nếu bạn đề cao sự an toàn, Daily Family 2.0 được nâng cấp bởi Skyworth giúp bảo mật mọi dữ liệu.

Không chỉ dừng ở chiếc TV công nghệ, V75 còn đẹp đúng nghĩa ở thiết kế. Đường nét thanh thoát, tinh tế giúp thiết bị hài hòa theo cách tự nhiên. Coocaa V75 vì thế không đơn thuần là thiết bị giải trí, mà còn trở thành mảnh ghép hoàn chỉnh cho lối sống hiện đại.

Thiết kế TV V75, hài hoà mọi không gian sống.

Điều này được đại diện Coocaa tái khẳng định: "Chúng tôi đặt mục tiêu không để người dùng phải lựa chọn giữa không gian ngập nắng hay TV sắc nét. Với Coocaa QD-Mini LED V75, người dùng vừa trải nghiệm những khung hình chân thật, vừa tận hưởng cảm giác thư thái của tổ ấm".

Coocaa QD-Mini LED V75 chính thức ra mắt trong Your Home Gallery - Triển lãm tại gia, Tinh hoa sống nghệ của Coocaa tại các sàn thương mại điện tử và chuỗi trung tâm thương mại lớn từ tháng 11/2025 đến tháng 02/2026.