Công Vinh tiến thêm một bước nữa trong sự nghiệp

Sau nhiều năm rời xa sân cỏ với tư cách cầu thủ, Công Vinh đang từng bước xây dựng một hành trình mới trong lĩnh vực huấn luyện. Mới đây, ông xã Thuỷ Tiên đã chia sẻ cột mốc đáng chú ý trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Theo đó, Công Vinh cho biết anh vừa hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chương trình đào tạo huấn luyện viên mang tên "JFA A Licensed Football Coach". Đây là một trong những chương trình đào tạo chuyên môn dành cho các huấn luyện viên được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA).

Đi kèm dòng chia sẻ là loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Công Vinh tham gia khóa học tại Nhật Bản. Trong ảnh, cựu tiền đạo sinh năm 1985 xuất hiện với trang phục thể thao giản dị, chụp ảnh cùng các giảng viên và học viên quốc tế trên sân tập.

Công Vinh hào hứng chia sẻ về hành trình lấy chứng chỉ huấn luyện viên tại Nhật Bản

Động thái này cho thấy Công Vinh vẫn đang nghiêm túc theo đuổi con đường phát triển chuyên môn bóng đá trong tương lai.

Lê Công Vinh từng là một trong những tiền đạo nổi bật của bóng đá Việt Nam, ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như nhiều câu lạc bộ trong và ngoài nước. Sau khi giải nghệ, anh chuyển hướng sang kinh doanh và dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân.

Thời gian qua, cựu tuyển thủ trở lại với bóng đá bằng con đường huấn luyện. Anh còn được tín nhiệm giữ vai trò lớp trưởng của khóa học HLV chứng chỉ C do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức - bước ngoặt đáng chú ý đánh dấu quá trình chuyển mình sau nhiều năm lùi về chăm sóc gia đình.

Thời gian qua, Công Vinh tập trung cho công viên liên quan đến huấn luyện đội bóng

Công Vinh - Thủy Tiên từng là một trong những cặp đôi đình đám và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau khi về chung một nhà vào năm 2014, cả hai cùng đồng hành qua nhiều cột mốc đáng nhớ, đồng thời đối mặt với không ít áp lực từ dư luận. Trước những ồn ào hay tranh cãi xoay quanh cuộc sống cá nhân, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên thường lựa chọn cách ứng xử quen thuộc: hạn chế lên tiếng và giữ sự riêng tư cho gia đình nhỏ.

Hiện tại, tổ ấm của cặp đôi nằm trong một khu dân cư cao cấp tại Quận 7 (TP.HCM), nơi họ sinh sống cùng con gái. Những năm gần đây, đặc biệt sau loạt biến cố liên quan đến hoạt động từ thiện, Công Vinh và Thủy Tiên gần như rút khỏi ánh đèn sân khấu. Nữ ca sĩ cũng hiếm hoi xuất hiện trước công chúng, không còn duy trì tần suất hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tham gia các hoạt động thiện nguyện, tu tập và tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Những hình ảnh đời thường ít ỏi được đăng tải cho thấy một Thủy Tiên kín tiếng, nhẹ nhàng hơn so với giai đoạn sôi nổi của nhiều năm trước.

Cuộc sống hôn nhân của Công Vinh và Thuỷ Tiên được nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV