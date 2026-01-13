Công Vinh bất ngờ rao bán xe ô tô

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đoàn Công Vinh – đại diện Việt Nam từng tham gia cuộc thi Mister Global 2025 – bất ngờ đăng tải bài viết rao bán ô tô cá nhân. Anh cho biết do “nhu cầu không sử dụng”, anh quyết định bán lại chiếc Mazda 6 Premium 2.0 AT đời 2023.

Theo thông tin được chia sẻ, chiếc xe của Công Vinh mới lăn bánh khoảng 20.000 km, tình trạng còn khá mới. Nam người mẫu cho biết đây là xe chính chủ, giao dịch trực tiếp, không qua trung gian với mong muốn tìm được người mua thiện chí. Dù không công bố mức giá cụ thể, song Công Vinh tiết lộ chiếc xe được rao bán với mức “giá siêu rẻ”. Anh cũng công khai thông tin liên hệ và địa chỉ để những người quan tâm có thể xem xe trực tiếp.

Chỉ vài tiếng sau, bài đăng đính kèm hình ảnh Công Vinh cùng chiếc xe Mazda 6 Premium 2.0 AT đời 2023 nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một số người theo dõi cũng bày tỏ sự quan tâm đến tình trạng xe và giá bán. Trên thị trường, Mazda 6 Premium 2.0 AT là mẫu sedan hạng D được nhiều người lựa chọn nhờ thiết kế thanh lịch, nội thất rộng rãi và khả năng vận hành ổn định.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, hiện là một trong những gương mặt nam nổi bật của làng nhan sắc Việt. Anh sở hữu chiều cao 1m82, cân nặng 77kg cùng số đo hình thể ấn tượng 98-76-98, được đánh giá phù hợp với các tiêu chí hình thể tại những đấu trường nam vương quốc tế.

Trước khi ghi dấu ấn tại Mister Global 2025, Công Vinh từng đại diện Việt Nam tham dự Mister International 2025 và Man Of The World 2024. Tại Mister International 2025, Công Vinh lọt vào Top 10 chung cuộc và giành một số giải thưởng phụ như Nam vương ảnh và giải dành cho Gương mặt đại diện thương hiệu mỹ phẩm. Ở cuộc thi Man Of The World 2024, anh cũng để lại nhiều dấu ấn khi giành loạt thành tích phụ đáng chú ý, gồm danh hiệu Nam vương Truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất và Giải đồng Thời trang Thế giới.

