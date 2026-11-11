Công việc kiếm 200 triệu/tháng của Vũ Thuý Quỳnh

Từ khi công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Đức Phạm, cuộc sống của Vũ Thúy Quỳnh nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH. Dù có bạn trai giàu có, người đẹp vẫn duy trì công việc, thường xuyên xuất hiện trong các video quảng cáo, tiếp thị liên kết và livestream bán hàng khiến nhiều người chú ý.

Thực tế, trước khi bước chân vào các cuộc thi nhan sắc, Vũ Thúy Quỳnh đã có công việc ổn định trong lĩnh vực thời trang. Một trong những nguồn thu nhập đáng kể của cô khi đó là chụp ảnh lookbook cho các thương hiệu, cửa hàng quần áo. Trong một buổi livestream hồi tháng 4/2025, người đẹp từng tiết lộ có thời điểm công việc này đã giúp cô kiếm khoảng 200 triệu đồng mỗi tháng.

Cụ thể, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ: "Ngày xưa đi chụp cứ kiếm 200 triệu/tháng sao nó đơn giản thế. Cái này mình chia sẻ thật, ngày xưa chưa có danh hiệu, một tháng trung bình Quỳnh đi chụp lookbook là kiếm được 200 triệu tiền chỉ đi chụp lookbook thôi. Cuộc sống sung sướng". Tuy nhiên, người đẹp cũng cho biết thị trường hiện tại đã có nhiều thay đổi, số lượng show chụp lookbook không còn dồi dào như trước. Cô nói thêm: "Còn bây giờ thị trường lookbook rồi mọi thứ rất hạn chế nên ế show là chuyện bình thường... Nhớ ngày xưa quá... Mà cái thời từ 3-4 năm trước kiếm được từng ấy tiền thì rất là giỏi".

Con số 200 triệu đồng mỗi tháng có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cũng phần nào phản ánh sức hút của Vũ Thúy Quỳnh trong giai đoạn hoạt động sôi nổi với vai trò mẫu ảnh. Trước khi có danh hiệu, người đẹp Điện Biên đã thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang của nhiều thương hiệu lớn nhỏ. Khoảng 3-4 năm trước cũng là giai đoạn thị trường thời trang trực tuyến phát triển mạnh, nhiều cửa hàng liên tục ra mắt bộ sưu tập mới và cần hình ảnh quảng bá. Với tần suất nhận show dày đặc, Vũ Thúy Quỳnh dần được khán giả gọi bằng danh xưng “nữ hoàng lookbook”.

Trước khi thi hoa hậu, Vũ Thuý Quỳnh đã có danh xưng là "nữ hoàng lookbook" miền Bắc

Sau khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu, con đường hoạt động của Vũ Thúy Quỳnh cũng có thêm nhiều hướng phát triển. Cô từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, giành danh hiệu Á quân 3 The New Mentor 2023 và Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Những thành tích này giúp người đẹp có thêm độ nhận diện, cơ hội tham gia sự kiện, hoạt động thời trang và các hợp đồng quảng cáo.

Đáng chú ý, trong thời gian mang thai con đầu lòng, Vũ Thúy Quỳnh vẫn duy trì công việc kinh doanh trên mạng xã hội. Cô tiếp tục quay video giới thiệu sản phẩm, làm tiếp thị liên kết và livestream bán hàng, có những buổi làm việc kéo dài đến đêm muộn. Vũ Thuý Quỳnh còn kinh doanh thương hiệu thời trang riêng. Vũ Thuý Quỳnh vẫn muốn chủ động với nguồn thu nhập cá nhân, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào bạn trai.

Trong thời gian mang thai, cô vẫn đều đặn livestream bán hàng cho thương hiệu thời trang cá nhân

Cô đều đặn xuất hiện ở các sự kiện giải trí, thương mại

Việc sản xuất video trên MXH, gắn tiếp thị liên kết cũng khiến Vũ Thuý Quỳnh có một nguồn thu nhất định

Vũ Thúy Quỳnh từng phủ nhận yêu Đức Phạm vì tiền

Bên cạnh công việc và thu nhập, chuyện tình cảm giữa Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm cũng là chủ đề được bàn luận. Trước những ý kiến cho rằng người đẹp đến với bạn trai vì điều kiện kinh tế, cô từng trực tiếp lên tiếng phủ nhận trong một buổi livestream. Khi có khán giả bình luận rằng điều quan trọng là bạn trai có tiền, Vũ Thúy Quỳnh khẳng định cả hai đều là những người bình thường, đồng thời cho biết cô không nhận quà tặng giá trị từ đối phương.

Người đẹp chia sẻ: “Trời ơi! Không có nha mọi người ơi! Quỳnh không biết như thế nào nhưng hiện tại cả Quỳnh và anh Đức đều là những người bình thường. Nên mọi người phải hiểu là tất cả những gì Quỳnh đang sử dụng hàng ngày như thế này đều rất bình thường. Anh ấy cũng không giàu có như mọi người nói. Và Quỳnh không nhận bất kỳ một cái gì từ anh Đức cả, không có đồng hồ, không nhà không xe. Quỳnh muốn như thế, 2 đứa cứ tìm hiểu kỹ càng xong rồi như thế nào thì tính sau. Quỳnh không nhận bất kỳ thứ gì nên nhiều khi mọi người nói là yêu vì tiền là không đúng”.

Vũ Thuý Quỳnh từng khẳng định không nhận bất kì thứ gì từ bạn trai doanh nhân

Hiện tại, Vũ Thúy Quỳnh đã bước sang một chặng đường mới khi trở thành mẹ của một em bé. Cô và bạn trai chưa công khai diện mạo nhóc tỳ, nhưng từng hé lộ tên thân mật của con là Summer.

Vũ Thuý Quỳnh đã sinh con đầu lòng, cô chi tiền khủng để tận hưởng dịch vụ ở cữ 5 sao

Ảnh: FBNV