Công ty Vietnam Land vinh dự trở thành đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ





Niềm tự hào và cột mốc đáng nhớ

Trong bối cảnh bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái đang ngày càng được ưa chuộng, Công ty Cổ phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land vinh dự trở thành đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise – siêu đô thị biển đẳng cấp quốc tế do Vingroup phát triển tại Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. Đây là niềm tự hào lớn, đồng thời là bước tiến khẳng định thương hiệu và uy tín của Vietnam Land trên thị trường bất động sản cao cấp.

Vinhomes Green Paradise – Siêu đô thị sinh thái biển tầm vóc Đông Nam Á Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ – vùng đất duy nhất của TP. Hồ Chí Minh giáp biển, sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên sinh được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới.

Với tổng quy mô gần 2.870 ha và vốn đầu tư lên đến 11 tỷ USD, đây là một trong những đại đô thị sinh thái biển lớn bậc nhất Đông Nam Á. Vị trí chiến lược với ba mặt giáp biển Đông, một mặt giáp rừng ngập mặn cùng hạ tầng trọng điểm như cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành và cảng quốc tế Cần Giờ đã mang lại lợi thế vượt trội cho dự án.

Vietnam Land – Cầu nối uy tín giữa chủ đầu tư và khách hàng

Trở thành đại lý phân phối chiến lược, Vietnam Land giữ vai trò kết nối Vinhomes Green Paradise đến với cộng đồng khách hàng trong và ngoài nước. Với nhiều năm kinh nghiệm trong phân phối bất động sản cao cấp, đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và mạng lưới khách hàng rộng lớn, Vietnam Land đã xây dựng uy tín vững chắc và phong cách phục vụ tận tâm.

Sự hợp tác này cũng góp phần nâng cao vị thế của Vietnam Land trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng – sinh thái, đồng thời thúc đẩy xu hướng sống xanh, bền vững tại Việt Nam.

Không gian sống thượng lưu – Tiện ích chuẩn quốc tế

Dự án Vinhomes Green Paradise có mật độ xây dựng chỉ 30%, phần lớn diện tích được dành cho mảng xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng. Các loại hình sản phẩm đa dạng gồm: biệt thự, nhà phố, shophouse, căn hộ cao tầng, officetel, khách sạn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ an cư, nghỉ dưỡng cho đến đầu tư kinh doanh.

Đặc biệt, điểm nhấn nổi bật là tòa tháp 108 tầng – "ngọn hải đăng thế kỷ mới", cùng hệ thống tiện ích 6 sao: bãi biển nhân tạo dài hàng km, trung tâm thương mại hiện đại, trường học và bệnh viện quốc tế, sân golf đẳng cấp quốc tế, cảng du thuyền. Đây sẽ là biểu tượng phồn vinh mới, thu hút giới tinh hoa toàn cầu.

Thời điểm vàng để đầu tư cùng Vietnam Land

Với vị trí độc bản, quy mô vượt trội và hạ tầng phát triển, Vinhomes Green Paradise hứa hẹn mang lại tiềm năng gia tăng giá trị bền vững. Khi lựa chọn Vietnam Land – đại lý phân phối chiến lược, khách hàng sẽ được đồng hành cùng một thương hiệu uy tín, tận hưởng dịch vụ tư vấn minh bạch, chuyên nghiệp và quyền lợi tối đa.

Ông Trương Văn Trung – Tổng Giám đốc Vietnam Land nhấn mạnh: "Vinhomes Green Paradise không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà còn là hiện thân của sự phồn vinh mới của TP.HCM trong kỷ nguyên vươn mình ra biển lớn. Với tinh thần tiên phong, Vietnam Land cam kết đồng hành sát cánh cùng Vinhomes và toàn hệ thống đại lý, quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao mục tiêu đã đặt ra."

Kết luận

Việc Công ty Vietnam Land vinh dự trở thành đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ là minh chứng cho uy tín, vị thế thương hiệu và cam kết đồng hành cùng khách hàng. Đây chính là thời điểm để nhà đầu tư nắm bắt cơ hội, cùng Vietnam Land kiến tạo nên một biểu tượng sống xanh – sinh thái – thịnh vượng giữa thiên nhiên Cần Giờ.

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land

Trụ sở: 280A17 Lương Định Của, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh

Văn phòng: STH 22.30 Thích Quảng Đức, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Hotline: 0912132323