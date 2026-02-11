Công ty PST tăng cường phúc lợi, chăm lo quyền lợi người lao động

Hưởng ứng chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo định hướng của Nhà nước, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Dịch Vụ Sản Xuất PST đã chủ động rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý nhân sự và chuẩn hóa các thủ tục pháp lý, hướng tới hoạt động minh bạch, tuân thủ và ổn định lâu dài.

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty PST.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và cho thuê lại lao động, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và logistics như bốc xếp, dán nhãn, pick/pack, đóng gói và vận hành kho bãi, PST xác định nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển. Do đó, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu nhân sự cho đối tác, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng bảo đảm quyền lợi và an sinh cho người lao động.

Trong thời gian qua, PST đã tăng cường hỗ trợ người lao động hoàn thiện hồ sơ hợp đồng, hướng dẫn và tạo điều kiện để tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp xem đây là nền tảng quan trọng giúp người lao động an tâm làm việc, đồng thời góp phần xây dựng lực lượng nhân sự ổn định, chuyên nghiệp. Theo Giám Đốc Công ty PST - bà Huỳnh Thị Thanh Tâm, việc bảo đảm các chế độ bảo hiểm và phúc lợi không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là cam kết đồng hành lâu dài với người lao động: " Đẩy mạnh tham gia bảo hiểm xã hội là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Khi người lao động an tâm làm việc, doanh nghiệp có thể duy trì chất lượng dịch vụ ổn định và lâu dài ."

Tập thể người lao động PST trong các chương trình chăm lo phúc lợi.

Đáng chú ý, nhằm khích lệ tinh thần và ghi nhận sự đồng hành của người lao động, PST đã triển khai chương trình tặng ba lô cho mỗi công nhân hoàn tất tham gia bảo hiểm xã hội. Hoạt động tuy mang giá trị vật chất không lớn nhưng được xem là lời động viên thiết thực, thể hiện sự quan tâm và gắn kết giữa doanh nghiệp với đội ngũ nhân sự.

Hàng trăm balo được chuẩn bị cho chương trình phúc lợi.

Song song với việc hoàn thiện chính sách nhân sự, PST tiếp tục mở rộng các giải pháp cung ứng lao động và dịch vụ hỗ trợ sản xuất, giúp doanh nghiệp đối tác tối ưu chi phí, tăng tính linh hoạt trong vận hành. Cách tiếp cận này góp phần tạo nên mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp, khách hàng và người lao động.

Chương trình tặng ba lô cho người lao động hoàn tất tham gia bảo hiểm xã hội.

Năm 2025, những nỗ lực trong quản trị, tuân thủ và trách nhiệm xã hội của PST đã được ghi nhận khi doanh nghiệp được vinh danh "Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025". Theo ban tổ chức, PST đáp ứng tốt các tiêu chí xét chọn về năng lực tổ chức nguồn nhân lực, hiệu quả vận hành và tính chuyên nghiệp trong quản lý lao động. Giải thưởng không chỉ phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp mà còn cho thấy định hướng phát triển bền vững, lấy nguồn nhân lực là một trong những yếu tố cốt lõi.

Giám đốc Công ty PST, bà Huỳnh Thị Thanh Tâm nhận danh hiệu Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng chú trọng yếu tố tuân thủ và an sinh, việc PST chủ động nâng cao phúc lợi, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động được đánh giá là hướng đi nhân văn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ nhân sự.

