Công ty "nhà người ta" tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên

Một công ty tại Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng vô cùng ghen tị sau khi vị giám đốc công bố kế hoạch phân phối 18 căn hộ như một hình thức khuyến khích nhân viên, cho phép họ sở hữu bất động sản chỉ sau 5 năm làm việc.

Gần đây, một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí. Thông tin này đã làm bùng nổ các cuộc thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Công ty Công nghệ Ô tô Chiết Giang Guosheng, tọa lạc tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang là đơn vị chuyên về các sản phẩm ốc vít ô tô. Với lực lượng lao động hơn 450 người, công ty đã báo cáo tổng giá trị sản lượng đạt khoảng 1.714 tỷ đồng vào năm 2024.

Ông Wang Jiayuan, Tổng giám đốc công ty, giải thích rằng do Ôn Châu có một lượng lớn lao động nhập cư, doanh nghiệp mong muốn khen thưởng các nhân viên kỹ thuật và quản lý có tay nghề cao.

Ảnh: ifeng

“Năm nay, chúng tôi đã trao tặng 5 căn hộ. Năm tới, chúng tôi dự định phân bổ thêm 8 căn nữa, với tổng số 18 căn theo kế hoạch trong vòng 3 năm”, ông chia sẻ với tờ National Business Daily. “Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: thu hút những tài năng xuất chúng và giữ chân đội ngũ quản lý nòng cốt của mình”.

Theo ông Wang, tất cả các căn hộ đều nằm trong bán kính 5km tính từ công ty với diện tích từ 100 đến 150 mét vuông. Giá trung bình của một ngôi nhà cũ tại khu vực này dao động từ 24,5 triệu đồng đến 29,7 triệu đồng mỗi mét vuông.

Một cặp vợ chồng, đều là nhân viên công ty, đã nhận được một ngôi nhà rộng 144 mét vuông. Điều này minh chứng cho ý định của công ty trong việc giúp nhân viên an cư và tiếp tục đóng góp cho tổ chức.

Nhân viên phải ký một thỏa thuận về nhà ở và dọn vào ở sau khi công ty hoàn tất việc sửa chữa. Khi họ hoàn thành 5 năm công tác, ngôi nhà sẽ chính thức được chuyển nhượng cho họ, và họ có trách nhiệm hoàn trả chi phí sửa chữa lại cho công ty.

Ông Wang cho biết công ty đã mua sẵn 18 căn hộ với mức đầu tư hơn 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng). Trong năm nay, 5 ngôi nhà đã được trao đi, 2 trong số đó thuộc về những nhân viên đi lên từ các vị trí thực tập đến cấp quản lý trong công ty.

Vị giám đốc nhấn mạnh rằng các vị trí công việc hiện có đòi hỏi kỹ năng tương đối cao, không phải là những vị trí mà sinh viên mới tốt nghiệp có thể thành thạo ngay lập tức; chúng đòi hỏi thời gian và kinh nghiệm. Động lực đằng sau việc đưa ra các phúc lợi như vậy là để giảm chi phí vận hành và nâng cao quản lý chất lượng.

“Nếu những nhân viên này làm việc chăm chỉ, việc giúp công ty tiết kiệm 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) mỗi năm là điều hoàn toàn khả thi, đúng không?”, ông khẳng định.

Ông Tu Kaicun, Chủ tịch công ty, lưu ý rằng sáng kiến này cũng nhằm mục đích khen thưởng các quản lý cấp trung và thu hút những tài năng hàng đầu từ các thành phố lớn như Thượng Hải và Tô Châu đến sinh sống và làm việc tại Ôn Châu.

Trước đây, công ty bán lẻ Pangdonglai của Trung Quốc và CEO Yu Donglai cũng từng gây xôn xao dư luận khi ưu tiên phúc lợi cho nhân viên bằng cách áp dụng kỳ nghỉ không vui và phần thưởng an ủi cho những nhân viên gặp phải sự đối xử bất công hoặc căng thẳng tâm lý từ khách hàng.

Tin tức này nhận được sự ngưỡng mộ và những phản hồi hài hước từ cư dân mạng Trung Quốc.

Một người dùng bình luận: “Thật ghen tị quá! Làm việc chăm chỉ trong 5 năm và bạn có một ngôi nhà!”

Một người khác đồng tình: “Việc này còn hiệu quả hơn cả tăng lương. Động thái này thực sự đã nâng cao uy tín của công ty!”

Người thứ ba thêm vào: “Luôn là sếp của người ta. Tôi cũng muốn có một người sếp như vậy!”

Nguồn: SCMP