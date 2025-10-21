Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn: Hỗ trợ 1,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ tại các trường học

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn trao số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng cho Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Đoàn đến thăm, tặng quà 3 trường học, gồm: THPT Chuyên Thái Nguyên, Mầm non Quan Triều và Mầm non Gia Sàng. Đây là 3 trong số những ngôi trường bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão vừa qua.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn trao quà cho các em học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên có gia đình bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.

Tại các nhà trường, lãnh đạo Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã thay mặt hơn 1.600 cán bộ nhân viên Công ty gửi lời thăm hỏi, sẻ chia chân thành tới các thầy cô, học sinh - những người đã và đang nỗ lực từng ngày để đưa lớp học trở lại nhịp bình thường. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các nhà trường sớm khắc phục khó khăn, ổn định dạy và học, để tiếng trống trường, tiếng cười trẻ thơ lại rộn rã nơi sân trường thân quen.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn trao số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng cho Trường Mầm non Gia Sàng.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã trao tặng 500 triệu đồng cho Trường THPT Chuyên Thái Nguyên; 500 triệu đồng cho Trường Mầm non Gia Sàng; 200 triệu đồng cho Trường Mầm non Quan Triều, nhằm hỗ trợ các trường khôi phục cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học sau mưa lũ.

Đại diện Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn trao số tiền hỗ trợ đại diện phụ huynh học sinh Trường Mầm non Gia Sàng bị thiệt hại nặng nề của mưa lũ.

Cùng với đó, 60 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cũng được trao tặng cho các em học sinh có gia đình chịu thiệt hại nặng nề, giúp các em vững bước đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn trao số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng cho Trường Mầm non Quan Triều.

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập và sách vở của học sinh. Các trường học đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Sự chung tay, góp sức của cộng đồng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, "lá lành đùm lá rách" – truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.