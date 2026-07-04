"Công tố viên" cao 1m87 đang thống trị trái tim hội chị em những ngày qua: Visual xứng đáng phong thần, thần thái không thể chê

Thời gian gần đây, bộ phim boylove Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên (The Prosecutor's Proposal) với sự tham gia của Yoon Do Gun và Park Si Woo đang tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ. Bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ nội dung hấp dẫn, đồng thời giúp 2 diễn viên chính nhận được nhiều sự chú ý.

Trong đó, vai công tố viên Ju Tae Seon do Yoon Do Gun đảm nhận liên tục được khán giả khen ngợi vì ngoại hình điển trai cùng diễn xuất ấn tượng. Không chỉ gây bão tại Hàn Quốc, bộ phim và chính Yoon Do Gun còn khiến cộng đồng mạng Việt Nam lẫn Trung Quốc "phát cuồng".

Yoon Do Gun gây bão trên màn ảnh nhỏ.

Lấy bối cảnh một vụ án xảy ra cách đây 15 năm, Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên kể về Ju Tae Seon (Yoon Do Gun) và Lee Chae Ha (Park Si Woo), 2 con người mang trên mình mối thù từ thế hệ trước. Cha của Ju Tae Seon là nạn nhân trong một vụ sát hại, còn cha của Lee Chae Ha lại chính là hung thủ. Dù luôn bị kỳ thị vì thân phận con trai kẻ sát nhân, Lee Chae Ha vẫn nỗ lực vươn lên, trở thành điều tra viên dưới quyền công tố viên Ju Tae Seon. Từ mối quan hệ đầy khúc mắc và thù hận, cả 2 đã dần thấu hiểu rồi nảy sinh tình cảm.

Trong phim, Ju Tae Seon là người lạnh lùng, ít nói và luôn giữ khoảng cách với người khác. Những lời thoại sắc lạnh cùng ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc của nhân vật được Yoon Do Gun thể hiện khá thuyết phục. Chính hình tượng trưởng thành, điềm tĩnh này đã giúp nam diễn viên ghi điểm mạnh với khán giả, trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi phim lên sóng.

Chàng công tố viên Ju Tae Seon đang khiến khán giả mê mẩn.

Ít ai biết rằng trước khi gây sốt với Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên, Yoon Do Gun từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều về ngoại hình. Yoon Do Gun có tên thật là Kim Yoon Sik, sinh ngày 18/5/1998 tại Hàn Quốc. Anh ra mắt vào năm 2019 qua bộ phim điện ảnh Trade Your Love, sau đó góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hospital Playlist 2, Twenty Five Twenty One... Tuy nhiên, phải đến thời gian gần đây, tên tuổi của anh mới thực sự bứt phá.

Năm 2025, Yoon Do Gun tham gia bộ phim học đường Tranh Cử Học Đường (I Am A Running Mate). Khi đó, tạo hình xuề xòa cùng hình tượng một nam sinh nhút nhát khiến Yoon Do Gun bị không ít khán giả chê có "gương mặt giống chuột", thậm chí cho rằng ngoại hình chưa đủ thu hút để đảm nhận các vai diễn nổi bật.

Yoon Do Gun từng bị chê ngoại hình.

Thế nhưng, những đánh giá ấy nhanh chóng thay đổi khi khán giả nhìn thấy hình ảnh của Yoon Do Gun ngoài đời. Không còn vẻ lôi thôi trên phim, ngôi sao xứ Hàn sở hữu chiều cao 1m87 cùng phong thái hiền lành, gần gũi và nụ cười khá ấm áp. Chính sự đối lập giữa một Yoon Do Gun đời thường thân thiện với hình tượng Ju Tae Seon lạnh lùng, xa cách trên màn ảnh đã khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời dành nhiều lời khen cho khả năng hóa thân của anh.

Trên các diễn đàn Trung Quốc, không ít cư dân mạng nhận xét đã rất lâu rồi mới xuất hiện một nam diễn viên Hàn Quốc sở hữu gương mặt "chính kịch" như Yoon Do Gun. Các đường nét trên gương mặt của anh không quá sắc sảo hay mang vẻ đẹp theo xu hướng "mỹ nam" đang phổ biến hiện nay, nhưng lại tạo cảm giác hài hòa, nam tính và càng ngắm càng cuốn hút. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng ngoại hình của Yoon Do Gun gợi nhớ đến thế hệ diễn viên Hàn Quốc đình đám ngày trước với vẻ đẹp tự nhiên và không quá trau chuốt.

Bên cạnh ngoại hình, diễn xuất của Yoon Do Gun cũng được đánh giá có nhiều tiến bộ qua từng tác phẩm. Dẫu vậy, nhiều khán giả cho rằng chàng nam thần 9x phù hợp hơn với những vai diễn trưởng thành, có chiều sâu tâm lý như công tố viên Ju Tae Seon trong Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên thay vì các vai học sinh trong sáng như ở Tranh Cử Học Đường. Hình tượng mặc vest lịch lãm, ánh mắt điềm tĩnh và khí chất chững chạc dường như giúp anh phát huy tối đa lợi thế cả về ngoại hình lẫn diễn xuất.

Nhờ màn thể hiện ấn tượng trong Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên, Yoon Do Gun đang được xem là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của màn ảnh Hàn Quốc. Nếu tiếp tục lựa chọn những kịch bản phù hợp và phát huy thế mạnh ở các vai diễn trưởng thành, nam diễn viên sinh năm 1998 được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn trong sự nghiệp thời gian tới.