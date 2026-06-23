Tiết kiệm không chỉ là cắt giảm chi tiêu mà trước hết là thay đổi cách suy nghĩ. Đó là quan điểm của Fukusai Otaku Fuyuko (32 tuổi), nữ YouTuber nổi tiếng tại Nhật Bản với hơn 630.000 người theo dõi. Sau nhiều năm thử nghiệm các phương pháp tiết kiệm có phần cực đoan như chỉ chi 7.000 Yên (khoảng 1,2 triệu đồng) tiền ăn mỗi tháng hay không mua quần áo suốt nửa năm, Fuyuko đã tích lũy được khối tài sản lên tới 50 triệu yên (khoảng 8,6 tỷ đồng) và đạt được sự tự do tài chính.

Theo Fuyuko, thành công này không đến từ những mẹo tiết kiệm phức tạp mà xuất phát từ việc xây dựng một tư duy đúng đắn về tiền bạc.

Công thức tiết kiệm “90-10”

Fuyuko thường nói: "Bản chất của việc tiết kiệm là thế này: 90% nằm ở tư duy và tinh thần, 10% là hành động".

Theo cô, dù có biết bao nhiêu phương pháp quản lý tài chính hay mẹo chi tiêu hợp lý, nếu không điều chỉnh được tâm lý thì mọi kế hoạch đều khó duy trì lâu dài. Chính bản thân cô từng trải qua giai đoạn không thể tiết kiệm dù hiểu khá rõ các nguyên tắc quản lý tài chính.

Có thời điểm công ty nơi Fuyuko làm việc kinh doanh sa sút, khiến mức lương cơ bản của cô giảm từ 230.000 Yên (39,6 triệu đồng) xuống còn 170.000 Yên (29,3 triệu đồng) mỗi tháng. Khi đó, cô luôn cho rằng việc không thể tích lũy là lỗi của công ty hay hoàn cảnh xã hội. Vì chỉ tập trung đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài nên ngay cả việc ghi chép chi tiêu hằng ngày cũng không thể duy trì.

Fukusai Otaku Fuyuko

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2019, khi câu chuyện "cần khoảng 20 triệu yên (khoảng 3,4 tỷ đồng) để sống sau khi nghỉ hưu" trở thành chủ đề gây tranh luận tại Nhật Bản. Lúc đó, Fuyuko mới 25 tuổi. Cô thử lập kế hoạch tài chính cho cả cuộc đời và nhận được kết quả đáng lo ngại: Nếu giữ nguyên mức thu nhập và cách chi tiêu hiện tại, cô sẽ bắt đầu rơi vào tình trạng thâm hụt tài chính vào năm 45 tuổi.

Kết quả đó khiến Fuyuko nhớ lại quãng thời gian học cấp ba, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến thu nhập của cha giảm mạnh và gia đình phải vay tiền để cô tiếp tục việc học. Fuyuko không muốn con mình trong tương lai phải trải qua hoàn cảnh tương tự nên quyết định thay đổi ngay từ bây giờ.

Vừa tăng thu nhập, vừa giảm chi tiêu

Fuyuko nhận ra chỉ có hai cách để thay đổi tương lai: Tăng thu nhập hoặc giảm chi tiêu. Vì vậy, cô quyết định làm cả hai cùng lúc. Cô vừa tìm công việc mới với mức lương tốt hơn, vừa bắt đầu học đầu tư và xây dựng kế hoạch tiết kiệm nghiêm túc.

Từ trải nghiệm của bản thân, Fuyuko hình thành một triết lý mà cô gọi là "tự mình tìm giải pháp".

Theo cô, nhiều người thường chia cách nhìn thành hai kiểu: Tự trách bản thân hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tuy nhiên, cô cho rằng cả hai đều chưa thực sự đầy đủ. Đúng là mức lương thấp có thể xuất phát từ chính sách của doanh nghiệp hoặc điều kiện kinh tế, nhưng điều quan trọng không phải xác định ai là người gây ra vấn đề mà là bản thân sẽ làm gì để cải thiện tình hình. Dù không thể thay đổi hoàn cảnh ngay lập tức, mỗi người vẫn có thể chủ động thay đổi cách ứng phó với hoàn cảnh đó.

Chính nhờ tư duy này mà Fuyuko không chỉ kiên trì tiết kiệm mà còn mạnh dạn đầu tư, tìm kiếm thêm nguồn thu nhập và từng bước gia tăng tài sản. Theo cô, khi suy nghĩ thay đổi thì hành động cũng thay đổi, và kết quả tài chính sẽ thay đổi theo.

Một trong những thói quen giúp Fuyuko kiểm soát chi tiêu là quy tắc "6 giây". Trước đây, cô thường xuyên mua quần áo theo cảm hứng. Chỉ cần lướt điện thoại và nhìn thấy những quảng cáo thời trang dành cho phụ nữ, cô có thể dễ dàng đặt mua những món đồ trị giá khoảng 3.000 Yên (khoảng 516.000 đồng). Điều đáng nói là rất nhiều món sau đó gần như không được mặc.

Lúc ấy, Fuyuko không nghĩ mình là người tiêu xài hoang phí. Cô luôn tự thuyết phục rằng những khoản chi cho làm đẹp hay thời trang đều là "đầu tư cho bản thân". Nhưng khi nhìn lại một cách khách quan, cô nhận ra mình chỉ đang bị các chiến lược tiếp thị dẫn dắt và mua sắm để đáp ứng ánh nhìn của người khác thay vì nhu cầu thực sự của chính mình.

Fukusai Otaku Fuyuko

Để thay đổi điều đó, mỗi khi nảy sinh mong muốn mua một món đồ, Fuyuko sẽ buộc bản thân chờ ít nhất 6 giây trước khi đưa ra quyết định. Thay vì đặt mua ngay, cô ghi món đồ đó vào một danh sách những thứ muốn mua rồi tạm thời không chốt đơn. Điều thú vị là sau một thời gian, rất nhiều món đồ trong danh sách không còn khiến cô hứng thú nữa.

Tiết kiệm giúp cuộc sống vui hơn!

Theo Fuyuko, sau khi bắt đầu tiết kiệm, mức độ hài lòng với cuộc sống của cô thậm chí còn cao hơn trước. Nguyên nhân là cô chỉ dành tiền cho những thứ thực sự có ý nghĩa thay vì tiêu tiền theo cảm xúc nhất thời.

Cô coi tiết kiệm giống như một chuỗi thí nghiệm khoa học - nơi mỗi người đều có hệ giá trị và hành vi khác nhau, vì thế không tồn tại một công thức chung phù hợp với tất cả. Cách tốt nhất là tự quan sát, thử nghiệm rồi rút ra kết luận về chính mình.

Với suy nghĩ đó, cô liên tục thực hiện nhiều thử thách khác nhau. Thử nghiệm nổi tiếng nhất là chỉ chi 7.000 yên tiền ăn trong một tháng. Ngoài ra, cô còn thử không mua quần áo trong suốt sáu tháng hoặc chuyển đến nơi ở có tiền thuê thấp hơn đáng kể.

Fukusai Otaku Fuyuko

Thử nghiệm đó đem đến cho Fuyuko một phát hiện bất ngờ. Cô nhận ra bản thân thật sự coi trọng những bữa ăn yêu thích và ít nhất mỗi tháng vẫn muốn thưởng thức một bát mì tsukemen. Trước đây, cô từng bỏ nhiều tiền để ăn những món đắt đỏ nhưng không thực sự yêu thích. Chỉ khi giới hạn chi tiêu, cô mới hiểu điều gì mới mang lại niềm vui thực sự.

Ngược lại, thử thách không mua quần áo trong nửa năm lại diễn ra dễ dàng hơn dự đoán. Tủ đồ vốn đã có quá nhiều quần áo được mua từ các túi quà may mắn hoặc các chương trình giảm giá nên suốt sáu tháng cô gần như không gặp bất kỳ khó khăn nào. Điều đó giúp Fuyuko nhận ra bản thân không quá coi trọng thời trang như vẫn nghĩ.

Việc chuyển sang căn hộ có giá thuê thấp hơn cũng mang lại kết luận tương tự. Sau một thời gian thích nghi, cô nhận thấy mình không quá quan tâm đến không gian sống. Nếu phải lựa chọn, cô sẵn sàng giảm chi phí nhà ở để dành nhiều tiền hơn cho những trải nghiệm ẩm thực mà mình yêu thích. Theo Fuyuko, mỗi người đều có những điều không thể đánh đổi, vì vậy điều quan trọng là xác định đúng ưu tiên của bản thân thay vì sao chép cách tiết kiệm của người khác.

Dù vậy, Fuyuko cũng thừa nhận không phải thử nghiệm nào cũng nên lặp lại. Việc chỉ chi 7.000 yên tiền ăn mỗi tháng khiến cô phải cắt hoàn toàn các bữa ăn ngoài và quá khắc nghiệt. Tương tự, có thời gian cô cố tiết kiệm tiền điện bằng cách hạn chế sử dụng điều hòa trong mùa hè khi sống tại một căn hộ gỗ kiểu cũ. Nhìn lại, cô cho rằng đó là lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro và không còn khuyến khích người khác làm theo.

Sau nhiều năm thử nghiệm, Fuyuko cho rằng giá trị lớn nhất của việc tiết kiệm không nằm ở số tiền tích lũy được mà ở quá trình hiểu rõ chính mình. Khi biết điều gì có thể cắt giảm và điều gì thực sự đáng để chi tiền, việc tiết kiệm sẽ không còn là sự chịu đựng mà trở thành cách giúp mỗi người sống đúng với giá trị của bản thân. Theo cô, đó mới là bản chất của sự giàu có thực sự.

(Nguồn: Business Insider)