Công nương Kate tung ảnh đẹp ngây ngất ra mắt cuốn sách đặc biệt, Harry và William dự định tái hợp sau rạn nứt?

Vào ngày 27/3, Công nương Kate phối hợp cùng với National Portrait Gallery đã công bố kế hoạch xuất bản một cuốn sách ảnh tập hợp 100 bức hình của dự án Hold Still vào ngày 7/5. 'Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020' là Dự án khuyến khích người dân lưu giữ lại những thay đổi của quốc gia trong thời điểm dịch bệnh được nữ công tước đề xuất, thực hiện.

Kèm theo thông báo này là một bức hình mới của Công nương Kate do nhiếp ảnh gia Matt Porteous thực hiện tại Anmer Hall. Bức ảnh tuyệt đẹp cho thấy Công nương Kate nở nụ cười rạng rỡ, trên tay cô cầm chiếc máy ảnh quen thuộc. Nữ công tước chính là người đã thực hiện các bộ ảnh cho 3 con nhân dịp sinh nhật của chúng.

Bức ảnh mới tuyệt đẹp của Công nương Kate.

Theo Nữ công tước xứ Cambridge, cuốn sách sẽ gây quỹ từ thiện cho tổ chức về sức khỏe tâm thần Mind và National Portrait Gallery. Đây là dự án đầy tâm huyết của bà mẹ 3 con và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng với hơn 31.000 tác phẩm dự thi và chọn ra được 100 bức hình ấn tượng nhất.

Trong phần giới thiệu cuốn sách, Công nương Kate viết: "Khi chúng ta nhìn lại đại dịch Covid-19 trong nhiều thập kỷ tới, chúng ta sẽ nghĩ tới những thách thức mà nhân loại phải đối mặt: mất đi người thân yêu, sự cô lập kéo dài với gia đình và bạn bè cùng những căng thẳng, áp lực khác. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ ghi nhớ mặt tích cực: những tấm lòng tử tế, những người anh hùng đã xuất hiện từ mọi tầng lớp xã hội và cách chúng ta cùng nhau thích nghi với một cuộc sống bình thường mới.

Thông qua Hold Still, tôi muốn sử dụng sức mạnh của nhiếp ảnh để tạo ra một bản ghi nhớ lâu dài về những gì tất cả chúng ta đã trải qua từ những câu chuyện cá nhân đến những khoảnh khắc ý nghĩa của gia đình và cộng đồng khi chúng ta trải qua trong đại dịch".

Trong khi đó, mới đây, một chuyên gia hoàng gia cho biết, Hoàng tử William và em trai Harry đã sẵn sàng tái hợp với nhau vào ngày 1/7 năm nay khi họ cùng nhau khánh thành bức tượng tưởng nhớ đến Công nương Diana bất chấp cuộc phỏng vấn bom tấn của nhà Sussex đã gây ra tổn thương cho hoàng gia.

Harry và William được cho là sẽ tái hợp vào đầu tháng 7 này.

Trong cuộc trò chuyện với Fox News, chuyên gia Anna Pasternak cho biết: "Hy vọng về việc hòa giải của cả hai vẫn còn. Đó là khi họ cùng nhau nhớ về mẹ và xóa bỏ mọi rạn nứt. Tôi tin rằng họ sẽ gạt bỏ sự khác biệt sang một bên vì Công nương Diana. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng họ sẽ góp mặt tại sự kiện tháng 7 tới đây".

Theo Daily Mail, Công tước xứ Sussex và Công tước xứ Cambridge sẽ đoàn tụ tại Cung điện Kensington nhân sinh nhật lần thứ 60 của Công nương Diana quá cố vào ngày 1/7.

Nguồn: Daily Mail, Express