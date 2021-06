Công nhân khu công nghiệp dương tính SARS-CoV-2, Long An xác định 102 F1

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày 02/6, Sở Y tế Long An đã hướng dẫn các biện pháp truy vết, khoanh vùng, triển khai các hoạt động dập dịch cho các đơn vị chức năng, khu công nghiệp, doanh nghiệp có liên quan đến trường hợp 01 công nhân tại Cty TNHH A.D thuộc Khu công nghiệp Long Hậu có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.



Theo đó trường hợp công nhân được ghi nhận là Nam, sinh năm 1994 làm việc tại Cty TNHH A.D thuộc Khu công nghiệp Long Hậu là F1 của BN7069. Sau khi BN7069 được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29/5, nam công nhân được cách ly tập trung ngay.

Ngày 30/5, nam công nhân có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Trưa ngày 02/6 thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nam công nhân hiện đang được cách ly tập trung, điều trị tại TP.HCM.

Đến chiều 02/6, cơ quan chuyên môn đã truy vết được 102 trường hợp F1 gồm những người làm chung chuyền, các phòng liên quan, xe buýt (gồm cả tài xế), bảo vệ và nơi ăn tại công ty. Đồng thời, 102 F1 này được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung; các F2, F3 đang tiếp tục được truy vết.

Trước tình hình dịch bệnh tại TP.HCM diễn biến phức tạp, khó lường, tất cả ca dương tính trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đều liên quan đến các chuỗi lây nhiễm ở TP.HCM, tỉnh Long An có nhiều trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh nghi ngờ tại các vùng dịch trên cả nước. Do đó, để ngăn chặn dịch lan rộng trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế Long An yêu cầu tất cả những người có đi đến TP.HCM từ ngày 20/5/2021 đến nay phải khai báo y tế, hạn chế di chuyển và thực hiện nghiêm thông điệp "5K".