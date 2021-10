"Công chúa Disney" người Việt đầu tiên trong lịch sử: Từng bị bắt nạt, kỳ thị vẫn có học vấn đáng nể, tiết lộ 1 điều được mẹ dạy khiến ai nấy nghẹn ngào

Nhắc tới những mỹ nhân gốc Việt thành danh ở Hollywood, một cái tên được nhiều người biết đến nhất chính là Kelly Marie Tran. Cô sinh năm 1989 có cha mẹ là người Việt Nam, sinh tại San Diego, Mỹ. Cô gây chú ý khi vào vai thứ chính trong loạt phim Star Wars đình đám. Kelly Tran cũng đảm nhận vai trò diễn viên lồng tiếng cho công chúa Raya trong bộ phim Raya and the Last Dragon. Điều này đồng nghĩa với việc cô đã trở thành nàng công chúa Disney gốc Việt đầu tiên trong lịch sử "đế chế" giải trí quyền lực nhất thế giới này. Cô cũng xuất sắc trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí về văn hóa, thời trang hàng đầu nước Mỹ - Vanity Fair.

Dù là một trong những diễn viên da màu thành công ở Hollywood nhưng ít ai biết rằng Kelly phải đấu tranh với nạn phân biệt chủng tộc và bắt nạt từ khi còn nhỏ.

Từng là nạn nhân bắt nạt học đường vì nói tiếng Việt

Thuở nhỏ, cô đã rất hăng hái tham gia câu lạc bộ kịch nói của trường tiểu học lúc còn sinh sống ở San Diego, bang California, Mỹ. Khi lên trung học, cô bắt đầu tham gia biểu diễn trong các câu lạc bộ kịch nói tại địa phương. Mang quốc tịch Mỹ nhưng Kelly vẫn nói tiếng Việt từ nhỏ và có một cái tên Việt là Trần Loan. Khi lên 9 tuổi, Kelly thường nói tiếng Việt nhưng cô luôn bị bạn bè kì thị và chế giễu. Điều này khiến cô gái nhỏ khi ấy rất tổn thương và ngừng nói tiếng mẹ đẻ hoàn toàn để tránh bị chú ý.

Bị kỳ thị, phân biệt đối xử, bố mẹ nữ diễn viên quyết định bỏ tên Việt và thay bằng một cái tên Mỹ để những người xung quanh dễ phát âm hơn. Nhắc lại câu chuyện này, Trần Loan vẫn buồn bã khi nhớ đến tên thuần Việt của chính bản thân và cả gia đình trước đây. Kể từ khi xuất hiện trong Star Wars: The Last Jedi, Kelly Marie Trần đối diện với làn sóng miệt thị, tẩy chay nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi càng hoạt động lâu trong ngành công nghiệp điện ảnh, Kelly Trần càng quyết tâm phải tìm lại bản dạng văn hóa trong mình và cô cảm thấy tự hào về điều đó.

Được cha mẹ răn dạy đúng tinh thần và văn hóa dân tộc, tốt nghiệp trường top 15 thế giới

Kelly Marie Trần chia sẻ dù sinh tại Mỹ, từ nhỏ, cô được cha mẹ răn dạy đúng tinh thần và văn hóa dân tộc, cách chào hỏi, kính trọng người lớn tuổi, tình thân gia đình. Vì thế, dù đối mặt với bao ý kiến trái chiều, kỳ thị ác ý, cô gái gốc Việt vẫn luôn nhớ về cội nguồn. Khi còn thường xuyên sử dụng mạng xã hội, dịp tết Nguyên đán, cô không quên chúc Tết bằng tiếng Việt: "Chúc mừng Tết Nguyên đán. Với gia đình tôi thì hôm nay là một ngày để được đoàn tụ với bạn bè cùng với rất nhiều đồ ăn ngon! Dù chúng tôi không thể gặp nhau năm nay nhưng chúng tôi sẽ chơi bầu cua tôm cá trên Zoom và ăn bánh chưng của quê hương yêu dấu. Hi vọng mọi người cũng sẽ tận hưởng dịp đặc biệt này! Chúc mừng năm mới!".

Gặp nhiều khó khăn nhưng sau khi theo học tại Trường trung học Westview ở San Diego, Kelly Marie Trần đã xuất sắc tốt nghiệp Đại học California tại Los Angeles với tấm bằng Cử nhân Nghệ thuật truyền thông.

Đại học California, Los Angeles (The University of California, Los Angeles) là trường đại học công lập chuyên về nghiên cứu. Trường là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Mỹ. Trong năm 2015, Trung tâm University Rankings thế giới (CWUR) xếp hạng UCLA trong top 15 trường đại học trên thế giới dựa trên chất lượng giáo dục, cựu sinh viên việc làm, chất lượng giảng viên, các ấn phẩm, ảnh hưởng, trích dẫn, tác động rộng, và bằng sáng chế. Trong 2015/2016, UCLA được xếp hạng thứ 12 trên thế giới (thứ 10 tại Bắc Mỹ ) của Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới (ARWU) và được xếp hạng 20 Đại học quốc gia năm 2020.

Nữ diễn viên gốc Việt mới đây cũng vào danh sách 100 người châu Á có ảnh hưởng năm 2021.