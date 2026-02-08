Bộ phim Tây du ký 1986 quy tụ dàn diễn viên hùng hậu bậc nhất Trung Quốc thời bấy giờ. Dù chỉ đảm nhận những vai phụ, nhiều gương mặt vẫn để lại dấu ấn sâu đậm và nhận được sự yêu mến đặc biệt từ khán giả. Trong đó, có nhân vật Vạn Thánh công chúa do diễn viên Trương Thanh thể hiện.

Chỉ xuất hiện trong một phân đoạn ngắn, nhưng nhan sắc kiều diễm và khí chất nổi bật đã giúp bà được mệnh danh là một trong những mỹ nhân đẹp nhất đoàn phim.

"Đổi đời" từ một vai diễn phụ

Trương Thanh từng tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Nghệ thuật Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và tiếp tục theo học thiết kế thời trang tại Học viện Mỹ thuật Quảng Đông. Thời điểm đóng Tây du ký, bà là người mẫu quảng cáo nổi tiếng, diễn viên múa tài năng, nhưng chưa từng đóng phim.

Trong Tây du ký, bà chỉ tham gia với tư cách khách mời khi vào vai Vạn Thánh công chúa - vợ cũ của Tam thái tử Bạch Long. Dù là vai phụ nhưng nhân vật của bà lại đóng vai trò quan trọng trong số phận của Tiểu Bạch Long - người sau này hóa thành bạch mã hộ tống Đường Tăng đi thỉnh kinh.

Cảnh đấu võ giữa hai nhân vật Vạn Thánh và Bạch Long cũng trở thành một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất phim. Chính từ đây, Trương Thanh “ghi điểm” với khán giả nhờ nhan sắc thu hút và khả năng múa điêu luyện.

Vạn Thánh công chúa trong "Tây Du Ký" do diễn viên Trương Thanh thể hiện.

Theo QQ, đạo diễn Dương Khiết từng “đau đầu” tìm người phù hợp cho vai diễn đòi hỏi cả sắc vóc, thần thái và kỹ năng múa này. Cuối cùng, một nhân viên hóa trang đề cử Trương Thanh khi đó đang là nghệ sĩ múa của Đoàn ca vũ chiến khu Bắc Kinh và Đoàn văn công Nhị Pháo. Cơ hội ngẫu nhiên ấy đưa bà đến với màn ảnh nhỏ và thay đổi hoàn toàn cuộc đời.

Sau vai Vạn Thánh công chúa, Trương Thanh nhanh chóng nổi tiếng, được đánh giá là nữ diễn viên đẹp nhất đoàn phim, được truyền thông Trung Quốc ưu ái gọi là “Tây Thi thời hiện đại”.

Nhờ bước đệm này, bà có thêm cơ hội góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình nổi bật như Thượng Quan Uyển Nhi, Loạn thế Hồng Kông, Công quan tiểu thư…

Trở thành "bà trùm truyền thông"

Dù gặt hái thành công trong nghệ thuật, Trương Thanh lại chọn rẽ lối sang con đường kinh doanh. Từ năm 1997, bà thành lập công ty riêng trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông, sau mở rộng sang thời trang, sản xuất hàng tiêu dùng như kem đánh răng, máy rửa bát, tủ lạnh…

Thương hiệu thời trang mang tên bà từng hợp tác với các liên hoan phim danh giá như Cannes, Venice, Oscar. Bà còn giữ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn May mặc Trung Quốc, phụ trách khu vực Nam Mỹ và từng được vinh danh là Phụ nữ tiêu biểu châu Á, Phó giám đốc Ủy ban Thế hệ trẻ Trung Quốc.

Nữ diễn viên thành công khi chuyển hướng kinh doanh.

Truyền thông gọi bà là "bà hoàng truyền thông" của ngành quảng cáo - thời trang Trung Quốc. Bà từng lọt top tỷ phú Trung Quốc, sở hữu khối tài sản kếch xù cùng nhiều bất động sản giá trị tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến...

Hôn nhân lận đận

Sự nghiệp kinh doanh thuận lợi nhưng đời tư của Trương Thanh lại không êm đềm. Nữ diễn viên từng kết hôn với một doanh nhân Hoa kiều nhưng giữ bí mật, sau đó ra nước ngoài sinh sống một thời gian. Sau 20 năm chung sống, bà ly hôn và giành quyền nuôi con. Theo QQ, chồng cũ của bà không có việc làm ổn định, từng kiện ra tòa đòi phân chia tài sản nhưng không muốn nuôi con.

Trương Thanh vẫn trẻ đẹp ở tuổi U70.

Từ đó đến nay, Trương Thanh sống độc thân, không đi bước nữa, toàn tâm chăm sóc con và điều hành công việc kinh doanh. Dù kín tiếng trong chuyện riêng tư, bà vẫn thi thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường vui vẻ, thảnh thơi và những video nhảy múa trên mạng xã hội.

Ở tuổi U70, Trương Thanh vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung, phong thái sang trọng. Thỉnh thoảng, bà nhận lời đóng phim để thỏa nỗi nhớ nghề, đồng thời tích cực tham gia hoạt động từ thiện.