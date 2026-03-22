Vụ án nữ diễn viên trẻ kiêm streamer Yoon Ji Ah (25 tuổi) bị sát hại, vứt xác trong bụi rậm đã khiến dư luận xứ Hàn rúng động suốt những tháng qua. Tới sáng 22/3, tờ News1 đưa tin ông Hong (khoảng 50 tuổi) - kẻ ra tay giết hại Yoon Ji Ah, đã bị tuyên phạt 40 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm vừa mới diễn ra. Đối tượng này trước đó bị khởi tố, bắt tạm giam với các cáo buộc giết người, phi tang thi thể và chống người thi hành công vụ.

Ban đầu, viện kiểm sát đề nghị 1 bản án tử hình đối với bị cáo Hong kèm theo lập luận: “Sau khi giết hại Yoon Ji Ah, bị cáo Hong còn gửi tin nhắn cho cha nạn nhân nhằm đánh lừa rằng cô ấy vẫn còn sống. Tính chất tội ác cực kỳ nghiêm trọng”. Và tới nay trong phiên sơ thẩm, tòa án đã tuyên phạt kẻ giết người 40 năm tù giam.

Kẻ ra tay sát hại nữ diễn viên 25 tuổi Yoon Ji Ah vừa bị tuyên án 40 năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Naver

Theo kết quả điều tra, ông Hong tiếp cận Yoon Ji Ah bằng cách tự giới thiệu mình là đại diện của 1 công ty IT và là người có nền tảng tài chính vững mạnh. Ông Hong đề nghị giúp nữ diễn viên tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội, và cô đã chấp nhận ký hợp đồng độc quyền với người này.

Tuy nhiên, bộ mặt thật của ông Hong sau đó đã bị phơi bày. Hóa ra người đàn ông này lúc đó đang phải gánh khoản nợ khổng lồ, thậm chí nhà riêng cũng đã bị đem ra đấu giá.

Yoon Ji Ah chính là “cần câu cơm” duy nhất đối với ông Hong. Vậy nên, khi nữ diễn viên họ Yoon phát hiện ra sự thật và yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền, bị cáo Hong đã trực tiếp tìm đến quỳ gối van xin cô ở lại với mình. Tình tiết này cũng đã xuất hiện trong video tại hiện trường vụ việc vừa được công bố.

Bất chấp những lời thuyết phục từ vị đại gia rởm họ Hong, Yoon Ji Ah vẫn cương quyết thanh lý hợp đồng. Cuối cùng, bị cáo Hong đã hành hung và siết cổ sát hại dã man nữ diễn viên. Vụ việc thương tâm xảy ra chỉ 30 phút sau khi Yoon Ji Ah kết thúc buổi livestream cuối cùng.

Kẻ thủ ác quỳ gối cầu xin Yoon Ji Ah không hủy hợp đồng độc quyền, song cô cương quyết từ chối. Sau đó, hắn đã ra tay sát hại nữ diễn viên trẻ. Ảnh: News1

Sau khi gây án, ông Hong chở thi thể nạn nhân đem đi phi tang trong bụi rậm tại 1 vùng núi ở huyện Muju. Để đánh lạc hướng công tác điều tra của cảnh sát, bị cáo Hong đã dừng xe 8 lần và di chuyển theo lộ trình vô cùng phức tạp.

Thế nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan chức năng cũng đã khám phá thành công vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng.