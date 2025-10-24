Công bố thứ tự thi của 4 thí sinh Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025
Sáng 24/10, ekip thực hiện chương trình đã tổ chức bốc thăm thứ tự xuất phát của 4 thí sinh trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 26/10, hứa hẹn sẽ là cuộc tranh tài gay cấn và kịch tính của 4 nhà leo núi ngang tài ngang sức - những người giành giải Nhất các cuộc thi Quý của năm thứ 25.
Sáng 24/10, tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam, ekip chương trình đã tổ chức livestream bốc thăm vị trí đứng dành cho 4 nhà leo núi của trận Chung kết năm 2025.
Kết quả bốc thăm như sau:
Thí sinh Lê Quang Duy Khoa - [Vị trí 1]
Thí sinh Đoàn Thanh Tùng - [Vị trí 2]
Thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh - [Vị trí 3]
Thí sinh Nguyễn Nhựt Lam - [Vị trí 4]
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ diễn ra vào 8h30 sáng Chủ nhật (26/10/2025), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và trực tuyến trên Báo điện tử VTV Online (VTV.vn).
Mời quý vị đón xem!