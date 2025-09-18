Công bố phát triển nền tảng giải trí Enterise:  Xuất khẩu văn hóa Việt Nam ra thế giới

Đây là nền tảng giải trí số tiên phong tại Việt Nam, nơi khán giả không chỉ xem phim mà còn có thể tham gia, đồng hành và sở hữu giá trị điện ảnh. Enterise được định vị như "cửa ngõ văn hóa số": khởi đầu từ điện ảnh và nội dung giải trí Việt Nam, sau đó là hướng đến thị trường quốc tế với mục tiêu xuất khẩu văn hóa Việt ra toàn cầu.

Ông Phan Hữu Hiếu, CEO của OMedia và là đại diện dự án Enterise chia sẻ trong sự kiện. Ảnh: ĐVCC



Xu hướng mới của giải trí: từ người xem đến người đồng hành

Trong bối cảnh ngành giải trí và điện ảnh Việt Nam đạt kỷ lục doanh thu những năm gần đây, với nhiều bộ phim nội địa vào top doanh thu lịch sử, khán giả trẻ ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm giải trí mới mẻ, gắn liền công nghệ và tính tương tác. Thị trường giải trí số Việt Nam và Đông Nam Á được đánh giá là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất, mở ra cơ hội lớn cho các mô hình sáng tạo số.

Và, nếu trước đây khán giả chỉ thụ hưởng nội dung, thì ngày nay, thế hệ trẻ mong muốn được tham gia sâu hơn: từ góp ý, tương tác cho đến đồng hành cùng sự phát triển của sản phẩm giải trí. Không chỉ dừng lại ở giải trí đơn thuần, nhu cầu này còn gắn liền với khát vọng khẳng định bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc trong kỷ nguyên hội nhập.

Buổi ra mắt thu hút giới mộ điệu điện ảnh, nhà đầu tư, doanh nhân, báo chí - Ảnh: Omedia



Các nền tảng giải trí số hiện đại trên thế giới đã chứng minh rằng mô hình "xem và đồng hành" là xu hướng tất yếu, kết hợp giữa nội dung, công nghệ và trải nghiệm cộng đồng. Với Việt Nam, đây không chỉ là xu hướng công nghệ, mà còn là cơ hội để khán giả trẻ trực tiếp góp phần lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới, đưa những giá trị bản địa đến gần hơn với bạn bè toàn cầu.

Nắm bắt xu thế đó, Công ty CP Truyền thông & Giải trí OMedia cùng các đối tác chiến lược chính thức công bố phát triển nền tảng giải trí – Enterise. Đây là nền tảng giải trí số tiên phong tại Việt Nam, nơi khán giả không chỉ xem phim, mà còn có thể tham gia, đồng hành và sở hữu giá trị điện ảnh.

Chị Maria Phan – Chủ tịch HĐQT Openlive Group (chủ sở hữu OMedia) xúc động chia sẻ tại buổi ra mắt Enterise. Ảnh ĐVCC

Sứ mệnh xuất khẩu văn hóa Việt Nam

Ông Phan Hữu Hiếu, CEO của OMedia và là đại diện dự án Enterise chia sẻ: "Enterise được định vị như "cửa ngõ văn hóa số", khởi đầu từ điện ảnh và nội dung giải trí Việt Nam, sau đó là hướng đến thị trường quốc tế". Theo đó, mục tiêu của Enterise là giúp phim ảnh Việt và các sản phẩm văn hóa bản địa có cơ hội tiếp cận đông đảo khán giả toàn cầu. Với từng tác phẩm phim ngắn, phim độc lập cho đến nội dung số sáng tạo, Enterise muốn tạo ra một hành trình để những nét đẹp văn hóa Việt được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết và theo cách năng động chưa từng có.

3 năm dựng xây và bước ngoặt mới

Theo ông Hiếu, sau hơn 3 năm xây dựng, OMedia cũng như dự án Enterise đang dần chứng minh được hiệu quả kinh doanh, với sản phẩm thương mại mang lại lợi nhuận thông qua năng lực sản xuất hình ảnh của đội ngũ nhân sự của mình.

Hiện dự án Enterise đã bước vào giai đoạn lên kế hoạch ra mắt tập phim đầu tiên đạt chuẩn quốc tế, nằm trong loạt phim sáng tạo và sản xuất theo Sứ mệnh Enterise, nhằm khẳng định năng lực sản xuất và hướng đi đúng đắn của mình đối với xu thế thị trường giải trí

"Công nghệ và đội ngũ đẳng cấp giúp OMedia tự tin xây dựng và phát triển dự án Enterise hội tụ đủ yếu tố để phát triển thành một hệ sinh thái giải trí số hoàn chỉnh. Sự kiện công bố phát triển dự án là dấu mốc quan trọng, đảm bảo tính minh bạch và nền tảng pháp lý cho Enterise bước vào giai đoạn tăng tốc", đại diện OMedia cho biết.

Đội ngũ Omedia tự hào chia sẻ về sứ mệnh "xuất khẩu văn hóa" qua dự Enterise. Ảnh ĐVCC

Trong lộ trình phát triển sắp tới, Enterise tập trung phát triển ba trụ cột chiến lược trong từng Giai đoạn vàng:

Giai đoạn 01: Dự kiến từ 2025 – 2027 – Xây dựng và Phát triển Mảng Sản xuất

- Điện ảnh & giải trí số: sản xuất, phát hành, phân phối và quảng bá phim ngắn, phim độc lập, phim chiếu rạp cùng các sản phẩm văn hóa đặc sắc.

Giai đoạn 02: Dự kiến từ 2027 – 2030 - Tiếp tục phát triển Mảng công nghệ & Đầu tư

- Công nghệ số & tài sản số: minh bạch hóa quyền lợi và giá trị của sản phẩm giải trí.

- Đầu tư & cộng đồng: trao quyền cho khán giả và nhà đầu tư cùng đồng hành, tạo giá trị



Ông Phan Hữu Hiếu nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng điện ảnh và giải trí Việt Nam có thể trở thành một phần quan trọng trên bản đồ toàn cầu. Enterise ra đời để hiện thực hóa điều đó: khán giả không chỉ xem, mà còn đồng hành, sở hữu và cùng chia sẻ giá trị văn hóa Việt Nam".



Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao du lịch