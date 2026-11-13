Công bố nguyên nhân nam ca sĩ, cựu HLV The Voice đột ngột qua đời

Cuối tháng 9, showbiz Hoa ngữ bàng hoàng trước thông tin nam danh ca hàng đầu Lưu Hoan qua đời ở tuổi 63. Theo Đại học Kinh tế và Thương mại Đối ngoại Trung Quốc - nơi Lưu Hoan từng giảng dạy hơn 30 năm trước khi nghỉ hưu - nam ca sĩ ra đi trong vòng tay của người thân vào lúc 9h52 phút ngày 26/9 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Nguyên nhân cái chết của cựu HLV The Voice of China không được công bố.

Sau đó, có nguồn tin cho biết Lưu Hoan ra đi vì bị chứng hoại tử vô mạch chỏm xương đùi (còn gọi là hoại tử chỏm xương đùi). Tuy nhiên, vào ngày 13/11, bà Lư Lộ - vợ của Lưu Hoan - phủ nhận người chồng ca sĩ quá cố của mình qua đời vì hoại tử chỏm xương đùi. Theo bà Lưu Lộ, nam ca sĩ hàng đầu mất vì sốc nhiễm khuẩn do biến chứng trong quá trình điều trị bệnh ung thư.

Lưu Hoan mất vì sốc nhiễm khuẩn do biến chứng trong điều trị bệnh ung thư. Ảnh: Weibo.

Theo bà Lư Lộ, Lưu Hoan được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang giai đoạn đầu vào tháng 9/2012, trong thời gian ghi hình chương trình The Voice of China. Vì không muốn khiến ê-kíp chương trình lo lắng, nam ca sĩ quyết định giữ kín tình trạng sức khỏe và âm thầm điều trị. Sau đó, ông vẫn hoàn thành lịch ghi hình The Voice of China đúng thời hạn, tiếp tục tham gia các chương trình Sing My Song.

Trải qua 5 năm điều trị, những tưởng căn bệnh ung thư đã sắp chữa khỏi thì chúng lại bất ngờ tái phát. Khi ấy, bác sĩ đề nghị Lưu Hoan phẫu thuật cắt bỏ bàng quang để ngăn ngừa những nguy cơ về sau. Tuy nhiên, nam ca sĩ từ chối vì không muốn đeo túi nước tiểu bên người trong suốt phần đời còn lại. Vợ cố nghệ sĩ cho biết trong suốt nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, chồng bà hiếm khi than đau hay rơi nước mắt trước mặt mọi người. Lưu Hoan cũng không để lộ những vấn đề về sức khỏe với công chúng.

Đến cuối năm ngoái, nam ca sĩ phát hiện tế bào ung thư có dấu hiệu di căn. Đúng thời điểm đó, bố vợ Lưu Hoan đang trong tình trạng nguy kịch rồi qua đời. Không muốn khiến vợ thêm lo lắng, Lưu Hoan quyết định một mình che giấu tình trạng sức khỏe. Mãi đến ngày đầu năm 2026, ông mới thú nhận sự thật với vợ. Vào tháng 3 năm nay, Lưu Hoan đến Thượng Hải (Trung Quốc) để thử nghiệm một loại thuốc mới với hy vọng có thể tìm được cơ hội sống. Đến tháng 4, nam ca sĩ còn nhận lời mời thể hiện ca khúc chủ đề cho bộ phim Lưu Lạc Địa Cầu 3, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc dù sức khỏe đã suy yếu.

Đáng tiếc, mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Ngày 1/9, Lưu Hoan phải nhập viện cấp cứu vì tiêu chảy nghiêm trọng. Dù đang trong quá trình thử nghiệm thuốc mới, tình trạng của ông vẫn nhanh chóng xấu đi do biến chứng viêm ruột do vi khuẩn kết hợp với viêm ruột do miễn dịch, dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng. Đến ngày 20/9, nam ca sĩ liên tục sốt cao không dứt. Ngày 22/9, bệnh tình đột ngột chuyển biến xấu. Sau nhiều nỗ lực cứu chữa, Lưu Hoan được xác nhận qua đời vào ngày 26/9, hưởng thọ 63 tuổi.

Lưu Hoan phát hiện mắc ung thư bàng quang trong lúc quay The Voice of China và âm thầm điều trị trong nhiều năm. Ảnh: Sohu.

Theo di nguyện lúc sinh thời của Lưu Hoan, hậu sự của ông được tổ chức đơn giản, không tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu. Cố nghệ sĩ được an táng tại nghĩa trang nằm dưới chân Vạn Lý Trường Thành, thuộc khu vực Hoài Nhu, Bắc Kinh (Trung Quốc). Phía trên bia mộ của Lưu Hoan có khắc 8 chữ lớn: “Quân khứ vô ngữ, Quân lai hữu thanh” (tạm dịch: Người đi không lời, người đến có tiếng). Đây cũng chính là câu hát mở đầu trong ca khúc nhạc phim Chân Hoàn Truyện do Lưu Hoan thể hiện.

Lưu Hoan được an táng tại nghĩa trang nằm dưới chân Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: Sohu.

Lưu Hoan sinh năm 1963, nổi tiếng từ cuối thập niên 1980 với giọng hát mạnh mẽ, nội lực. Ông là người thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng như Á Châu Hùng Phong, Tòng Đầu Tái Lai, Thiếu Niên Tráng Chí Bất Ngôn Sầu và đặc biệt là Hảo Hán Ca trong bộ phim truyền hình kinh điển Thủy Hử.

Năm 2008, Lưu Hoan vinh dự trình diễn tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh. Ông cùng nữ ca sĩ người Anh Sarah Brightman thể hiện ca khúc chủ đề của Thế vận hội mang tên You and Me. Tiết mục này được xem là một trong những màn trình diễn đáng nhớ của Olympic Bắc Kinh năm đó.

Không chỉ ca hát, Lưu Hoan còn tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều phim truyền hình - điện ảnh ở xứ tỷ dân. Ông là người thể hiện ca khúc Phượng Hoàng Vu Phi và đảm nhận phần âm nhạc cho tác phẩm cổ trang kinh điển Hậu Cung Như Ý Truyện. Lưu Hoan cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại chương trình The Voice of China 2012 và Sing My Song 2014. Về đời tư, Lưu Hoan kết hôn với Lư Lộ vào năm 1988. Hai người có với nhau một con gái.

Tên tuổi của Lưu Hoan gắn liền với ca khúc Hảo Hán Ca - nhạc phim Thủy Hử. Ảnh: Baidu.

Nam ca sĩ hàng đầu ngồi ghế giám khảo, HLV của The Voice of China. Ảnh: Baidu.

Nguồn: Sina, Sohu