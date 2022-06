Công bố đáp án thi lớp 10: Phổ điểm phổ biến từ 5-7 điểm

Chiều 16-6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM chính thức công bố đáp án, thang điểm chấm các môn thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10, khóa thi vào ngày 11 và 12-6 vừa qua. Đáp án các môn thi được đánh giá là bám sát với đề bài, tạo thuận lợi cho thí sinh.



5-7 điểm chiếm đa số

Nhận xét về đáp án môn ngữ văn, cô Văn Trịnh Quỳnh An, giáo viên (GV) Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh), cho biết đáp án đề thi ngắn gọn, tạo thuận lợi cho thí sinh. Cũng theo cô Quỳnh An, với đáp án như công bố, phổ điểm môn ngữ văn năm nay sẽ dao động ở khoảng 5,5 - 6,5 điểm là nhiều nhất. Giải thích thêm về nhận định trên, GV này cho biết ở câu hỏi phần nghị luận xã hội khá khó. Nếu GV cứng nhắc quá thì thí sinh dễ mất điểm, các em sẽ khó phát hiện được ý mở rộng của đề thi. "Chưa kể trường hợp, nếu GV cứng nhắc chỉ chấp nhận luận điểm trong đáp án thì sẽ thiệt thòi. Vì cái ý thời gian làm cho con người trưởng thành thì có thể có rất nhiều luận điểm. Ngoài ra, tìm dẫn chứng cho đề thi này cũng khá khó, đề phân hóa tốt, đáp án bám sát nhưng quan trọng là cách chấm của GV" - cô An cho biết.

Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022. Ảnh: TẤN THẠNH

Cô Trần Thị Quỳnh Anh, GV Trường THPT Trưng Vương (quận 1), nhận định đáp án bám sát với đề bài, sáng rõ từng ý. Đặc biệt ở câu nghị luận xã hội, đáp án đã khá chi tiết ở phần bàn luận. Theo cô Quỳnh Anh: "Các phần trong biểu điểm cũng hợp lý. Riêng câu chọn lựa thì mở, tạo điều kiện cho thí sinh viết bằng hiểu biết, trải nghiệm văn chương của mình".

Ở môn tiếng Anh, cô Trịnh Thanh Quyên, Tổ trưởng Tổ tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Du (quận 10), cho biết đáp án môn tiếng Anh đã rất kỹ lưỡng và rõ ràng. Đặc biệt đầy đủ các trường hợp có thể xảy ra cho một câu hỏi, chẳng hạn như câu 37, đó là đưa đầy đủ các đáp án dự đoán. "Với đáp án và thang điểm chấm thi được công bố, phổ điểm môn tiếng Anh năm nay ở khoảng từ 5 - 6 điểm. Trong hướng dẫn chấm thi cho GV cũng rõ ràng dễ hiểu. Đặc biệt là quy định về phần chính tả rất hợp lý, cụ thể nếu sai lệch về nghĩa quá nặng thì trừ điểm" - cô Quyên nhận xét.

Ở môn toán, theo nhận xét của nhiều GV, phổ điểm trung bình khá, nghĩa là từ 5,5 - 7 điểm, sẽ chiếm đa số. Đáp án đề thi rõ ràng. Trong số các câu hỏi của đề thi môn toán, đa số thí sinh có thể làm được từ câu 1-4. "Từ câu 5 và 6, mức độ khó được nâng cao thêm. Sự phân hóa của đề thi nằm ở câu 7 và 8. Phổ điểm phổ biến sẽ ở khoảng từ 5,5 - 7 điểm" - GV một trường THPT tại quận 10 nhận định.

Điểm chuẩn sẽ biến động ở trường tốp giữa

Với phổ điểm được dự đoán dao động như trên, nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ biến động ở nhóm trường tốp giữa. "Riêng các trường ở tốp đầu, điểm chuẩn sẽ giữ nguyên so với các năm" - GV một trường THCS tại quận 1 nhận xét.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10), nhận định chính sự phân hóa rõ trong đề thi nên điểm chuẩn năm nay sẽ khá cách biệt giữa các tốp trường. Cụ thể, điểm chuẩn ở những trường tốp trên so với năm học 2020-2021 (TP HCM phải xét tuyển học bạ vào lớp 10 do ảnh hưởng dịch bệnh) sẽ giữ nguyên, từ 23,5 trở lên. Điểm chuẩn vào Trường THPT Nguyễn Du có thể dự đoán vào khoảng 21,5.

Theo ông Hoàng Sơn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình), những năm trước, điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng điểm 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh, trong đó 2 môn toán và ngữ văn được tính hệ số 2 nhưng năm nay cả 3 môn đều tính hệ số 1. Như vậy, thí sinh nào học tốt tiếng Anh sẽ là một lợi thế. Ông Hải phân tích: So với cách tính điểm cũ, điểm chuẩn lớp 10 ở Trường THPT Nguyễn Chí Thanh dao động trong các năm từ khoảng 35-37 điểm. Với số điểm này, khi quy về tính hệ số 1 như năm nay thì điểm chuẩn vào Trường THPT Nguyễn Chí Thanh sẽ từ 21-22, trung bình mỗi môn 7 điểm. Những trường tốp 2 nhưng ở mức khá, điểm chuẩn sẽ khoảng 21-25. Như vậy, có thể dự đoán phổ điểm chuẩn phổ biến năm nay dao động 18-20. Riêng những trường tốp 1, điểm chuẩn có thể giữ nguyên, phải từ 28 trở lên.