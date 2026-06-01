Chiều ngày 30/5, tại Tòa soạn Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã diễn ra Lễ trao tặng “Thư viện Nâng cánh ước mơ” và chính thức công bố chương trình tìm kiếm gương mặt “Tinh Hoa Vũ Đạo Nhí 2026”. Sự kiện do Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Làng Việt Nam phối hợp thực hiện.

Sự kiện không chỉ đánh dấu sự ra mắt của một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp dành cho thiếu nhi trên toàn quốc, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc thông qua các hoạt động thiện nguyện, giáo dục và phát triển văn hóa đọc cho trẻ em.

“Thư viện Nâng cánh ước mơ” là dự án thiện nguyện ý nghĩa do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khởi xướng và vận hành. Dự án đặt mục tiêu trao tặng 80 thư viện trường học và thư viện cộng đồng tới trẻ em vùng cao, vùng sâu vùng xa, cũng như các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Qua đó, chương trình hướng tới việc lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc, mang tri thức và những đầu sách hay đến gần hơn với trẻ em trên khắp mọi miền đất nước.

Đồng hành cùng dự án hành trình ý nghĩa này, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Làng Việt Nam đã trao tặng 02 “Thư viện Nâng cánh ước mơ” ngay tại sự kiện. Đây là hành động thiết thực nhằm góp phần tiếp thêm cơ hội học tập, mở ra cánh cửa tri thức và phát triển tương lai cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức (BTC) đã chính thức công bố cuộc thi Tìm kiếm gương mặt “Tinh Hoa Vũ Đạo Nhí 2026” – sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp dành cho trẻ em từ 5 đến 15 tuổi trên phạm vi toàn quốc. Chương trình được tổ chức với mong muốn tạo nên một môi trường biểu diễn lành mạnh, giàu tính giáo dục, nơi các bạn nhỏ có thể tự do phát huy năng khiếu, bản lĩnh sân khấu và cá tính nghệ thuật của bản thân.

Không đơn thuần là một cuộc thi về kỹ năng biểu diễn, “Tinh Hoa Vũ Đạo Nhí 2026” hướng tới việc xây dựng hành trình phát triển toàn diện cho các thí sinh nhỏ tuổi. Tham gia chương trình, các em sẽ được định hướng chuyên môn, rèn luyện kỹ năng sân khấu, phong thái biểu diễn, khả năng làm việc nhóm cũng như tinh thần kỷ luật trong nghệ thuật.

Bà Đỗ Thu Thảo Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: “Tinh Hoa Vũ Đạo Nhí được khởi nguồn từ mong muốn xây dựng một sân chơi nghệ thuật tử tế, chuyên nghiệp dành cho các bạn nhỏ yêu thích bộ môn vũ đạo. Tại đây, tất cả thí sinh đều có cơ hội được thể hiện bản thân trong một môi trường công bằng, được định hướng và phát triển đúng với năng lực riêng của mình”.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của cuộc thi năm nay là chuỗi hoạt động đồng hành mang tên “Ươm Mầm Yêu Thương”. BTC chú trọng lồng ghép yếu tố giáo dục nhân cách và trách nhiệm cộng đồng vào chương trình, biến cuộc thi thành một trải nghiệm sống ý nghĩa cho các em.

Hành trình này sẽ kết nối các thí sinh nhí cùng tham gia vào các hoạt động thiện nguyện thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các mái ấm, tổ chức sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Từ đó, ban tổ chức kỳ vọng sẽ lan tỏa những giá trị “Chân – Thiện – Mỹ” bồi đắp tâm hồn cho thế hệ trẻ.

Để đảm bảo tính chuyên nghiệp và chất lượng chuyên môn cao, “Tinh Hoa Vũ Đạo Nhí 2026” quy tụ đội ngũ Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo là những gương mặt nghệ sĩ, chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Sự đồng hành sát sao của hội đồng chuyên môn được kỳ vọng sẽ giúp các thí sinh không chỉ bứt phá về kỹ năng vũ đạo, mà còn hoàn thiện phong thái biểu diễn, tư duy nghệ thuật sâu sắc và khả năng truyền tải cảm xúc trọn vẹn trên sân khấu.

Với định hướng trở thành sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, giàu tính nhân văn và mang giá trị giáo dục cao, “Tinh Hoa Vũ Đạo Nhí 2026” hứa hẹn sẽ trở thành nơi chắp cánh cho những tài năng trẻ đam mê nghệ thuật múa trên hành trình phát triển và tỏa sáng trong tương lai.



